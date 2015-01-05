加利福尼亚州的“我们橄榄”在布鲁克林开幕

总部位于加利福尼亚的橄榄油零售商We Olive在纽约布鲁克林的Boerum Hill街区开设了第一家东海岸特许经营店。

新的商店老板Angelo和Patricia Incorvaia在附近长大。 提供的是加利福尼亚生产的-种特级初榨橄榄油，并通过了 加州橄榄油委员会 客人可以瓶装或批量购买样品。



员工随时可以为客户提供有关每种橄榄油的信息，分享有关如何种植，收获和加工橄榄的事实，并提供建议。

我们橄榄公司已经在加利福尼亚州，内华达州和德克萨斯州拥有橄榄油酒吧-所有这些酒吧都主要销售和销售加利福尼亚州的橄榄油。 布鲁克林的奥特莱斯还设有一个酒吧，供应来自加利福尼亚和当地啤酒的工匠葡萄酒，以及各种美食，例如凤尾鱼酱，芥末酱，香蒜酱和香醋。

We Olive所有者兼执行合伙人Frank Mercurio将We Olive＆Wine Bar的概念描述为 “一次有趣，健康且美味的烹饪体验，家人，朋友和邻居聚在一起享受美食和美酒。”

“我们所有的特级初榨橄榄油每天都可用于补充品尝。” Mercurio解释说。 “鼓励客人享受 “橄榄油体验”，因为它们受到欢迎。 可以在我们的橄榄油品尝酒吧进行正式品尝，或者，如果他们愿意，客人可以在商店里闲逛并自己品尝。”

也有注入迷迭香，大蒜，罗勒和血橙味的橄榄油。

我们橄榄布鲁克林

我们橄榄的目标是不仅要向顾客介绍橄榄油，而且要向人们介绍其健康益处。 “我们提供内部和顾问指导的培训，内容涉及如何将特级初榨橄榄油掺入自己的饮食中。” Mercurio说。 “我们的公司员工中有三名经过正式培训的厨师，店主和员工也接受过特级初榨橄榄油对健康有益的培训。”

Mercurio说，We Olive＆Wine Bar的专营权价格为30,000美元，并提供多种收入来源：零售部分，葡萄酒吧和小盘子菜单。

橄榄油品尝酒吧是美国和国外增长最快的零售趋势之一，近年来开设了数百家商店。

许多橄榄油专卖店由加利福尼亚分销商Veronica Foods提供，该公司在全球范围内采购橄榄油，包括从 NYIOOC 屡获殊荣的制片人Cobram Estate，Melgarejo，Oliperu和Oro Bailen。

上个月，一家中西部（美国）橄榄油商人在七个地点经营， 投他的生意 在美国颇受欢迎的电视节目《鲨鱼坦克》（Shark Tank）中出现，目的是扩大其专营权。

去年夏天在英国， 禁止这样的 “填满自己的商店 宣布，当农村支付机构更新其 “该机构说，欧洲委员会2年的一项决定解释了委员会条例29/2012第2006条之后的“橄榄油法规和检查”，禁止出售所有未调味的橄榄油。