叙利亚新任官员 事实上的 在叙利亚前总统巴萨·阿萨德下台不到一周的时间里，政府已指示各部委和商店重新开放，以重启该国停滞的经济。

在叙利亚反对派领导的联盟入侵后，阿萨德逃往俄罗斯 沙姆解放宣言 推翻了他的政府并占领了首都大马士革，这可能使这场持续13年、造成13多万人死亡、-万人流离失所的内战意外结束。

代理财政部长 Riad Abd El Raoud 告诉英国《金融时报》 新政府将承担 “重新审视所有当前的货币和经济政策。”

这些政策包括经济和对外贸易部 10,000 月份决定批准出口 - 公吨橄榄油，此前 禁止出口 2023 年 - 月。出口许可证仅限于政府批准的公司。

下一届政府将如何改变这一安排，或者是否会完全取消出口禁令，还有待观察。不过，其领导人已承诺实施自由市场改革，打击 腐败现象普遍 贯穿整个国家机器。

此前，农业部表示，预计橄榄油产量将过剩，阿萨德政权控制地区的橄榄油产量将达到 55,000 吨；而叙利亚每年的橄榄油消费量约为 48,000 吨。

该国约 40% 的橄榄园位于叙利亚西北部，部分地区被土耳其占领或由非国家行为者统治了近十年。

据叙利亚农业部称，叙利亚橄榄种植户预计橄榄产量将比 11/2023 年度增加 24%。该部还估计，食用橄榄产量将达到 86,000 吨。

然而，该国北部的一些农民告诉当地媒体，由于秋雨缺乏和虫害增多，预计收成将低于最初的预期。

人们还对橄榄的质量有所担忧。一位农学家告诉当地媒体，内战引发的经济危机导致橄榄磨坊无法每天开工，农民不得不把橄榄装在麻袋里好几天，等待磨坊加工。

这位农学家补充说，多年干旱导致缺水，这意味着许多橄榄都没有经过清洗，留下了最近使用过的农药残留。

该国的经济危机也影响了当地的消费，人均橄榄油消费量从每年六公斤下降到约三公斤。

前政权官员曾希望橄榄油出口能够促进经济发展。橄榄园面积约 423,000 公顷，由 61 万棵果树组成。该产业被视为具有战略意义的产业，惠及 20% 的人口。

新政府目前正在努力解除西方制裁，允许向包括意大利在内的欧洲国家出口。 收成令人失望 意味着瓶装生产商将寻求海外采购产品。

Daniel Dawson为该报告做出了贡献。