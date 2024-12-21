欧洲与南美国家签署备受争议的自由贸易协定

该协议 里程碑式的贸易协定 该协议由欧盟委员会和四个南方共同市场国家（巴西、阿根廷、乌拉圭和巴拉圭）的代表在乌拉圭蒙得维的亚签署。

这款 新协议 建立世界上最大的自由贸易区，团结720亿消费者。

该协议还将涵盖所有重要经济部门，包括农业。

大西洋两岸的谈判人员于1999年开始着手达成该协议。

欧盟委员会表示，取消关税将产生一系列 新的机遇.

每年，欧盟国家向南方共同市场出口超过 80 亿欧元的商品和服务。欧洲国家在南方共同市场经济体中的投资额也超过 384 亿欧元。

2023 年，南方共同市场向欧盟出口了价值 53.7 亿欧元的矿产品、食品、饮料、烟草和蔬菜产品

这些经济联系使南方共同市场成为欧盟第十大贸易伙伴。

布鲁塞尔称该协议具有战略意义，旨在挑战中国作为南方共同市场主要贸易伙伴的地位。

橄榄油也被纳入该协议涵盖的各个经济领域。

目前，欧盟对南方共同市场的橄榄油出口面临 10% 的关税，而阿根廷则征收 31.5% 的关税。

该协议取消了这些关税，有可能增强欧盟橄榄油在南方共同市场市场的竞争力。

这引起了南方共同市场生产商的担忧，许多人担心更便宜的欧洲橄榄油会蚕食国内生产商的市场份额。

“如果欧洲共同体和南方共同市场达成协议，这将是一个挑战，对我们的行业来说，这将不是一个很有利的事情，”阿根廷门多萨橄榄油生产主管 Miguel Zuccardi 表示。 家族家族祖卡迪.

在大西洋彼岸，西班牙代表橄榄油生产商和出口商的国家协会Asoliva副主任拉斐尔·皮科（Rafael Pico）对取消这些关税的时间表发出了警告。

“南方共同市场的橄榄油协议对我们来说不是很有利，”他说道。 Olive Oil Times. ““欧盟从第一天起就可以免税进口南方共同市场国家的橄榄油。但是，从欧盟向这些国家出口橄榄油需要缴纳关税，该关税将在 15 年内逐步取消。”

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2023 年，欧盟对南方共同市场的橄榄油出口额超过 493 亿欧元。欧盟委员会表示，取消关税可能会让欧盟制造的产品对南方共同市场的消费者更具吸引力。

根据国际橄榄理事会 (IOC) 的数据，如今，巴西是世界上最大的橄榄油进口国之一，过去三个季节每年平均进口量约为 90,000 公吨。

一些欧洲大型橄榄油生产商对阿根廷橄榄油出口的潜在竞争力表示担忧。

过去三年，阿根廷橄榄油出口量平均每年约为 27,000 吨。

该协议包括保护地理标志（GI）的条款，确保欧盟认证的优质橄榄油得到南方共同市场国家的认可并防止被仿冒。

从更广泛的农业角度来看，欧洲农民对该协议抱有很大担忧。

新协议涉及几个关键领域，包括牛肉、家禽、糖、大米、葡萄酒、烈酒、乳制品、水果和蔬菜。

在某些地区，该协议引入了出口量限制，以保护欧盟农业。其目的是平衡南方共同市场的预期进口量与欧洲农民和食品生产商的需求。

欧洲多个国家的主要农业组织认为，限制牛肉、糖等领域对欧盟的出口配额仍不足以保护这些行业免受从南方共同市场大规模进口廉价食品的冲击。

此外，两大集团对于化肥、农药和添加剂使用的规则也存在很大差异。

这造成的差异会影响生产成本、生产力、食品安全和标签实践。

多年来，环境方法和可持续性实践的差异使谈判变得复杂。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙批评了这项拟议的协议，称该协议是由 “不遵守巴黎协定的国家 气候变化设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“

如果欧洲共同体与南方共同市场达成协议，这将是一个挑战，而且对我们的类别来说不是很有利。 - Miguel Zuccardi，Familia Zuccardi 橄榄油生产主管

代表欧洲数百万农民和农业食品合作社的 Copa-Cogeca 宣布发起反对该协议的新动员。

虽然已经发生了多起抗议活动 布鲁塞尔, 马德里以及其他欧洲城市，这两个组织呼吁所有农民在 16 月 - 日星期一发出自己的声音th.

“证据是压倒性的：南方共同市场国家不符合欧盟农业所需的生产标准，无论是在植物保护产品、动物福利还是可持续性实践方面，”Copa-Cogeca表示。

““南方共同市场国家的劳工和安全标准也较低，使得它们能够以较低的成本进行生产，这使得欧盟生产商无法进行公平竞争，”这些组织指出。

“这项协议将加剧许多农场的经济压力，这些农场已经在努力应对 投入价格高 以及严峻的气候条件，”Copa 总裁 Massimiliano Giansanti 警告说。

Copa-Cogeca 的呼吁可能会引起农业界各个领域越来越多的关注。

意大利全国农业协会 Coldiretti 称该协议为 ““不可接受”。

“该决定旨在严厉惩罚农业部门，因为不一致的法规和不公平竞争加剧了生产成本的竞相压低，而非互惠规则则使意大利和欧洲的农业企业处于不利地位。” 科尔迪雷蒂 说.

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩对这些批评作出了回应。

““我们听取了农民的担忧，并采取了行动。我们的欧洲卫生和食品标准仍然不容改变，”冯德莱恩说。 “南方共同市场出口商必须严格遵守这些标准才能进入欧盟市场。”

““这项协议的现实意义在于，它将为欧盟企业每年节省 4 亿欧元的出口关税，”她补充道。

冯德莱恩敦促不要仅仅将该协议视为 “作为一种经济机会” “这是一种政治需要”，尤其是在美国前总统唐纳德·特朗普当选后，他曾威胁要 征收关税 对欧盟进口。

不过，欧洲多个国家的机构已对该协议表示反对。

他们的立场至关重要：该协议要生效，必须首先得到由所有 27 个成员国部长组成的欧盟部长理事会的批准。

如果获得批准，该协议将提交欧洲议会审议，但欧洲议会的许多代表已经表示了担忧或完全反对。

理事会或议会的反对票将阻止该协议的批准。

欧洲最大的农产品出口国法国多年来一直带头反对该协议，如今再次重申了其立场。

波兰和荷兰似乎持这一立场，而比利时、爱尔兰和奥地利可能会反对该协议。

意大利的立场仍在讨论中。作为农业大国和欧盟主要经济体，意大利的反对可能在阻止批准进程方面发挥决定性作用。

值得注意的是，德国、葡萄牙、瑞典和爱沙尼亚均公开表示支持该协议。

西班牙是橄榄油的主要生产国，也是 支持该协议但包括青年农民协会（Asaja）在内的著名农业组织已宣布反对并动员起来。

德国总理奥拉夫·肖尔茨称该协议对于增强欧盟经济韧性和加强欧盟地缘政治联盟至关重要。他对该协议的支持扭转了 其前任的立场他对巴西是否会遵守有关森林砍伐的规定表示怀疑。

巴西副总统杰拉尔多·阿尔克明对这一历史性协议表示赞赏。 ““这是全世界最大的区块间协议，”他说道。

阿尔克明指出，如果该协议获得批准，巴西对欧盟的出口每年将增加 6.7%。

据巴西贸易和投资促进局（ApexBrasil）称，巴西对欧盟的出口额可能从 103.5 亿欧元增至 110 亿欧元以上。

““该协议对我们南方共同市场的国家有利，对欧盟有利，而且对世界、对全球地缘政治也有利，”阿尔克明说。

“在世界各地分裂、政治紧张的时期，两大集团正在开放市场，签署条约，建立伟大的伙伴关系，”他总结道。