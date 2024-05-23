巴西南部历史性洪水摧毁了工厂和橄榄园

前所未有的降雨摧毁了巴西最南端南里奥格兰德州的数百个城镇和社区，当局担心还会有更多降雨。

过去一个月，巴西最重要的橄榄种植州降雨量达到 800 毫米，比伦敦每年的降雨量还要多。

这真是一场噩梦。没有人知道下一步该做什么。政府不知道会发生什么。在某些地区，人们有一种不想再住在那里的感觉。 - Prosperato 首席执行官 Rafael Marchetti

降雨引发了历史性的洪水，造成 157 人死亡，88 人失踪。另有 650,000 万人流离失所，超过该州人口的四分之一。

除了人员伤亡之外，洪水还造成了估计 2 亿美元（1.85 亿欧元）的损失，并扰乱了该州的橄榄油销售和运输。

不过，当地生产商证实 Olive Oil Times 洪水并未影响四月份结束的收割工作，对树林和磨坊造成的损害也有限。

“橄榄树林种植在地势较高的地方，”位于 Viamão 的营销关系总监 Rafael Sittoni Goelzer 说道。 埃斯坦西亚达斯奥利维拉斯位于阿雷格里港以东的受洪水影响的地区。

“巴西沿海或低洼地区没有橄榄园，因此该州没有果园受到洪水的直接影响，”他补充道。 “这些工厂靠近种植区，也没有受到影响。”

然而，本 屡获殊荣的制片人 补充说，物流已无限期瘫痪，无法将最新收获的橄榄油运输到超市和特色食品商店。

“除了大约 50 个高速公路点出现堵塞外，该州唯一的国际机场也被水淹没，预计无法恢复运营。”Goelzer 说。 “我们无法在州内运输我们的产品，而且我们也很难将石油运送到其他州和国家。”

戈尔泽表示，由于无法出售橄榄油，该公司将专注于支持救援工作。他和他的团队正在努力为 76,000 名被迫离开家园的人中的一些人收集食物、水、衣服和床垫。

拉斐尔·马尔凯蒂 (Rafael Marchetti) 首席执行官 繁荣, 巴西 最大的橄榄油生产商，证实销售已经放缓，因为该州准备迎接进一步的洪水，预计降雨量会增加。

“我们即将开始销售最新收获的橄榄油，”马尔凯蒂说。 “我们已经做好了一切准备，就在我们计划宣布发布的那天，洪水开始了。”

“我们的房子被淹了，但我们只遭受了物质损失。我和我的家人都很好，”他补充道。 “阿雷格里港和附近城市陷入混乱。主要高速公路被封锁，我们的橄榄油销售实际上被冻结，因为运输公司无法开辟路线。”

在四月最后一周开始的强降雨开始时，马尔凯蒂决定等待几天，看看洪水是否会消退，然后再发布最新的收成。 特级初榨橄榄油.

然而，洪水继续上涨，气象学家预测，洪水可能需要一个多月的时间才能消退。

“已经[三]周了，公司的销售被冻结，即使是我们当地工厂的商店也是如此，”马尔凯蒂说。虽然商店仍然营业，但人流量却大幅下降。

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Prosperato 在阿雷格里港和南里奥格兰德州其他地区销售大部分特级初榨橄榄油。该公司还在圣保罗和里约热内卢销售石油，但无法将石油运输到那里。

“运输公司无法告诉我们他们何时才能恢复运营，”马尔凯蒂说。 “通往阿雷格里港的主要道路仍然被封锁。”

“所有的顾客都知道，要花更长的时间才能拿到东西，”他补充道。 “他们了解情况并正在等待命令到达。”

由于该公司的工厂和果园位于较高海拔，因此没有受到损坏，装瓶、封盖和贴标仍在继续。

“我们正在努力为新的收获和情况恢复正常做好准备，”马尔凯蒂说。然而，一些橄榄油无法装瓶，因为洪水损坏了供应商的仓库，导致一批瓶盖未能到达。

在该州更西边，落后的生产商 拉加尔H 正在努力重建受损的基础设施，以支持他们的橄榄园和当地社区。

该公司的橄榄园位于 Cachoeira do Sul 附近，位于 Jacui 河上阿雷格里港以西约 160 公里处。

“我们对这场悲剧影响很大。”合伙人格伦达·哈斯 (Glenda Haas) 说道。 “我们全家都来自南里奥格兰德州，虽然就个人而言，每个人都很好，但很难看到这么多人在一个对我们意义重大的地方遭受痛苦和损失。”

“一些员工不得不离开家园，但我们正在帮助他们重建并购买必要的物品，”她补充道。

哈斯表示，虽然该公司的橄榄园没有受到损害，但极端降雨损坏了一些排水系统和涵洞，这些排水系统和涵洞带走了树木中多余的水分。

和她的许多同事一样，哈斯在降雨开始之前完成了收获，并在洪水开始之前将她最新生产的橄榄油运送到圣保罗的配送中心。

“除了直接向我们的员工提供所有必要的支持外，我们目前还通过捐赠金钱或橄榄油来帮助众多机构和志愿运动，”她说。

这场自然灾害是在巴西南部因九月至十二月的降雨导致收成歉收之后发生的。

“九月橄榄开花时，我们下了很多雨，”马尔凯蒂说。这导致一些花朵从树上掉下来，没有变成橄榄。

然而，整个 11 月和 12 月的持续降雨有助于将剩余橄榄的油产量提高到明显高于平均水平。

总体而言，Prosperato 的收成比往年下降了约 30%。并非所有种植者都那么幸运。

除了来自公司果园的橄榄外，Prosperato 还从大约 20 个其他地区农民那里采购橄榄。 “其他一些生产商损失了 90% 甚至 100% 的收成，”马尔凯蒂说。 “今年，我们只从两个平时的合作伙伴那里购买了橄榄。”

马尔凯蒂住在瓜伊博，瓜伊巴湖西岸阿雷格里港附近的一个城市。随着湖水开始上涨，有些地方的水位达到创纪录的 5.3 米，马尔凯蒂离开去和住在该州北部的妹妹住在一起。

他计划在洪水退去后立即返回并开始重建，但不知道他将返回哪里以及如何开始重建，南里奥格兰德州 2.2 万居民中的许多人都有同样的感觉。

“这真是一场噩梦。没有人知道下一步该做什么，”他总结道。 “政府不知道会发生什么。有些地区有一种感觉，人们不想再住在那里了。”