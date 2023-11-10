橄榄叶蛾威胁巴西农作物：研究人员寻求解决方案

巴西研究人员进行的两项研究概述了处理橄榄叶蛾侵扰的新方法，这种害虫在巴西最南部的南里奥格兰德州的橄榄园中很常见。

橄榄叶蛾的幼虫，也称为 红枣，以橄榄树的嫩叶和树枝为食，损害新种植的树木的生长。

目前，种植者在发现幼虫后会通过喷洒杀虫剂来控制虫害。然而，巴西农业和畜牧业部注册的合成杀虫剂很少。

因此，研究人员分别对植物杀虫剂对控制种群的有效性和引入有针对性的捕食者进行了研究。他们的研究结果在乌拉圭蒙得维的亚举办的第二届拉丁美洲橄榄油会议上发表。

在第一项研究中，研究人员测试了一种以氧化苦参碱为活性成分的植物杀虫剂，并与一种以乙基多巴胺为活性成分的常见合成杀虫剂进行了比较。

他们发现，以氧化苦参碱为基础的植物杀虫剂对橄榄叶蛾幼虫的作用与合成杀虫剂相似，但对成虫的效果较差。

“结果表明，这种植物杀虫剂可能是一种环保且适合的选择 油桐 因为它可能导致与合成杀虫剂类似的死亡率，”他们写道。 “建议在商业橄榄园进行田间试验，以更好地确定氧化苦参碱对 油桐设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“

在第二项研究中， 细胞/组织研究人员测试了达尔文黄蜂物种是否能够对橄榄毛虫产生天然寄生作用。这为该国最大的橄榄油产区南里奥格兰德州和邻近的圣卡塔琳娜州的种植者提供了一种新的综合害虫管理工具。

据研究人员介绍，这两种达尔文黄蜂—— Eiphosoma sp. nov. 和 Temeluche sp. nov. – 最近才在巴西南部被发现，之前没有研究检查过它们是否会自然捕食橄榄毛虫。

研究人员从圣卡塔琳娜州沙佩科和南里奥格兰德州佩洛塔斯的橄榄园中采集了橄榄毛虫幼虫，然后引入两种达尔文黄蜂的幼虫，并让受感染的样本进行孵化。

经过 14 小时的孵化，达尔文黄蜂的两只幼虫都从橄榄毛虫幼虫体内孵化出来，这表明它们可能在不受控制的环境中自然地捕食毛虫。

意大利的研究人员进行了 类似研究 确定武士黄蜂是否能成为褐斑臭虫的有效天敌，褐斑臭虫是致命的 木质小球藻 细菌。

他们的研究结果表明，这种黄蜂有效地寄生在该国北部地区超过三分之一的臭虫卵上。

在西班牙南部进行的类似研究发现，伊比利亚蚂蚁 自然猎物 对橄榄园中的橄榄蛾幼虫不会造成破坏其他生态系统。

““这些发现对于展望橄榄园中橄榄毛虫的自然生物防治具有重要意义，”研究人员总结道。