尽管2023年橄榄油进口量增长了229%，但西班牙与阿根廷的农业贸易逆差略有下降。

根据西班牙农业、渔业和食品部的数据，西班牙对阿根廷的贸易逆差从 1.68 年的 2022 亿欧元减少到 1.13 年的 2023 亿欧元。

在橄榄油产量较低且橄榄油库存减少的市场中，对新鲜、高品质的阿根廷油的需求肯定很大。 - Solfrut 执行董事 Guillermo Kemp

略有改善的主要原因是，美国从阿根廷购买的甲壳类动物和豆粕减少，这两项商品是按价值计算的最大农产品进口国。

然而，西班牙从阿根廷进口的第七大农产品橄榄油却出现了大幅增长，从 11.5 年的 2022 万欧元增至 37.6 万欧元。

进口量增加的原因是价格达到历史高位，以及西班牙 2022/23 作物年惨淡表现，产量达到 660,000 万吨，为十多年来的最低产量。

除此之外 歉收 横跨地中海盆地和 批量出口禁令 土耳其是少数产量超出预期的国家之一。

相反，阿根廷 丰收 到 35,000 年，该国的橄榄油出口量将达到 2023 吨，这将使这个地中海盆地以外世界最大的生产国拥有更强的橄榄油出口能力。

据阿根廷中部农业协会 Rural Rosario 称， 特级初榨橄榄油 137年前十个月，出口量与2023年同期相比增长了30,567%，达到创纪录的2022吨。

““由于欧洲整体产量（尤其是西班牙产量）大幅下降，尽管阿根廷可供出口的供应量很少，但它仍将在 2023 年上半年成为世界第六大橄榄油出口国，”该协会写道。

罗萨里奥乡村组织表示，2023 年西班牙将成为阿根廷橄榄油出口商的最大市场，占阿根廷橄榄油出口额的 34%，占阿根廷橄榄油出口量的 33%。美国和巴西是其他主要出口目的地。

“在产量低下以及橄榄油库存减少的市场中，阿根廷橄榄油的需求肯定很大，因为阿根廷橄榄油新鲜且质量上乘。” Solfrut 执行董事阿根廷大型生产商和出口商告诉 Olive Oil Times 在2023年的一次采访中

阿根廷出口到西班牙的橄榄油大多是散装的，通常运往大型瓶装企业， 包括 Deoleo. 随后，石油在国内销售或再出口。

根据西班牙工业、贸易和旅游部的数据，12.74 年西班牙向阿根廷出口了 2023 吨橄榄油，价值 77,390 欧元。

虽然2024年整体农业贸易逆差的走势还有待观察，但西班牙从阿根廷的橄榄油进口量不太可能再次上升。

官方数据要到今年晚些时候才会公布，但阿根廷各地的生产商预计 产量下降 。

与此同时，西班牙食品信息和控制局的数据显示，851,014/2023作物年度的橄榄油产量达到24吨，大幅高于 初步估计 约700,000万吨。

因此，官员们表示，西班牙拥有 492,290 吨橄榄油库存。加上进口量，他们认为，这足以满足当地需求和出口量，直到 2024/25 年度收获的第一批橄榄油于 - 月开始销售。