美国对来自华盛顿和萨克拉曼多的欧盟橄榄油据点发动协调一致的罢工



加利福尼亚州参议员路易斯·沃尔克和众议院筹款委员会主席戴夫·坎普（Dave Camp）

尽管这是精心针对性的，但在过去几周内可能并不是许多人所期望的进攻。

首先，有 发布报告 在美国国际贸易委员会进行的为期一年的调查中，一些专家说，这将为贸易行动和WTO对进口到美国的欧盟橄榄油的正式投诉提供充分的依据。

昨天，加利福尼亚 通过法律 建立自己的橄榄油委员会进行研究，推荐标准，组织努力以夺取市场份额，否则将对劣质进口产品发动战争。

这两个事件的临近似乎是偶然的，但它们是一群美国生产者和利益相关者（现称为美国橄榄油生产者协会（AOOPA））及其澳大利亚盟友组织的有组织进攻的结果。

他们的根源可以追溯到 加利福尼亚迪克森会议 种植者在哪里 起草 并讨论了 国内市场秩序 最终目的是使进口保持更高的标准。

然后，来自加利福尼亚州和乔治亚州的代表成功游说了强大的众议院筹款委员会，要求USITC对 “新兴的美国橄榄油行业面临的竞争条件”。

2012年-月 听力 在华盛顿的USITC上堆积如山，乔治·W·布什（George W. Bush）任命的马里兰民主党人Shara L. Aranoff委员严肃地说， “我有点担心我的孩子会发现我这些年来一直在喂他们的东西。”

在听证会上，时任新AOOPA执行董事的亚历山大·奥特（Alexander Ott）用了五分钟的大部分时间-在直接询问中花费了更多时间-强调了 不存在 橄榄油的任何营销订单： “没有营销订单，” Ott整天反复强调说， “对潜在的联邦市场营销命令的歇斯底里有些幽默。” （Ott不再与该协会联系）

然而，神秘的营销秩序找到了解决方法 美国农业法案。 加利福尼亚州的生产商敦促制定一项条款，该条款要求在建立橄榄油的销售订单时对进口油进行限制，例如进行味道测试。 加利福尼亚橄榄油委员会称橄榄油供应的一部分 “一个常识性计划，要求进口商品必须与美国橄榄油保持相同的标准。”

大约在同一时间，路易斯·沃尔克（Lois Wolk）（加利福尼亚州戴维斯州参议员和狄克逊出席者） 举行听证会 她自己在萨克拉曼多（Sacramento）的房间，然后挤满了人，并通过网络直播观看了数百名观众。 沃尔克的新组建 “国家参议院橄榄油和新兴产品小组委员会”听取了一群目击者，他们陈述了该州橄榄油生产商所面临的挑战，他们说，他们面对来自不遵守规则的无良欧洲生产商和进口商的不公平竞争。

沃尔克继续为该法案争取两党支持 签署成为法律 昨天，该委员会批准了该州委员会的成立，该委员会将使用每年从年产量超过5,000加仑的生产商那里收集的评估来 “增强行业在州，国家和国际市场中的竞争力。”

但是，大手笔在华盛顿，立法者不应该浪费在美国国际贸易委员会报告上的估计2万美元纳税人。 这样的报告 经常导致正式投诉 贸易行动，包括提高关税和进口限制。

“我认为没有人能否认这对美国进口商及其欧洲伙伴来说已经过去了好几个星期。”一位不愿透露姓名的橄榄油经纪人说。

毫不奇怪，国际橄榄理事会 无话可说 关于最新的攻势，除了承认USITC报告中做出的巨大努力，并争辩说其中包含的某些信息值得商bat，尽管并未说明具体内容。

没有人对调查人员的调查结果提出质疑：美国没有计划加入设在马德里的国际奥委会，理由是政府官员们证实了对孤立主义政策越来越多的政策。 “美国加入国际商品组织。”

广告

就像俄罗斯否决权使瘫痪的联合国安理会一样，联合国机构批准的国际橄榄理事会被美国机构视为不太可能促进美国利益，仅有五个 “参与份额”，而欧洲为684。

但是，美国人这次不需要独自一人去做。 澳大利亚生产者及其无所畏惧的领袖， 保罗·米勒进行了持续的运动，设法使用一套新的质量标准和常规PR来减少进口。 进口到澳大利亚 下降了百分之七 去年。 美国橄榄油进口量的下降将达到22,000吨，几乎是美国产量的三倍，这给美国带来了全新的含义。 “奥兹国。”