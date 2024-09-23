克罗地亚县认可获奖制作人在促进旅游业方面发挥的作用

在专门的招待会上，扎达尔县官员，包括县长 Božidar Longin，对获奖者表示祝贺 特级初榨橄榄油、奶酪和葡萄酒生产商。

扎达尔县位于克罗地亚南部海岸， 领导国家的努力 将自己重塑为领先的美食和美酒旅游目的地。

将扎达尔县打造成美食胜地是我们的目标之一，而如果没有优质特级初榨橄榄油、葡萄酒和奶酪的生产商，这一目标就无法实现。 - 博日达尔·朗金 (Božidar Longin)，扎达尔县县长

“我们有质量，”Longin 说。 “我们还拥有数量可观的优质橄榄油、葡萄酒和奶酪，现在我们应该努力加大对旅游产品的推广。”

在扎达尔古城大厅里，扎达尔是扎达尔县的首府，当地橄榄种植者因在 12 年的橄榄种植大会上获得 2024 个奖项而受到表彰。 NYIOOC World Olive Oil Competition.

克罗地亚农民和磨坊主 获得80个奖项 在世界最大的橄榄油品质大赛中，共有 97 个参赛作品参赛，位居所有国家中的第四位。

颁奖典礼还表彰了在伦敦享有盛誉的 Decanter 世界葡萄酒大赛中获奖的 13 位葡萄酒生产商，以及在 Greate Taste Awards 和世界奶酪大赛中获奖的几家奶酪生产商。

博日达尔·隆金州长对扎达尔屡获殊荣的橄榄油、葡萄酒和奶酪生产商表示敬意。

根据伊维卡·弗拉特科维奇 (Ivica Vlatković) 的说法， 屡获殊荣 橄榄油生产商和 主席 扎达尔县橄榄种植者协会表示，橄榄种植面积达 2,580 公顷，从事橄榄种植的农场多达 3,501 个。

该地区有 40 多家橄榄油厂，年加工橄榄油约 800,000 万升，并有两个由 43 名授权橄榄油评估师组成的评估小组。

“尤其令人欣慰的是，年复一年，年轻而雄心勃勃的橄榄种植者来到这里，他们的主要目标是生产出高品质的橄榄油，”弗拉特科维奇说。 “人们对这项国际比赛的兴趣每年都在增长。”

Vlatković 参加了 通力 通过增加当地橄榄种植者和磨坊主的知识来促进克罗地亚南部达尔马提亚地区高品质特级初榨橄榄油的生产。

他认为克罗地亚生产商在 NYIOOC 橄榄种植、收获和碾磨技术的改进。

此前，弗拉特科维奇表示，大多数生产商都等到季节后期才进行收获，以利用更高的橄榄油产量，他们认为牺牲质量来换取数量是橄榄种植最经济的方式。

这一趋势已经逆转，农民们继续尽早收获。Vlatković 将这种逆转归因于人们的新观念，即注重质量比数量更有价值，以及气候变化的影响，他认为气候变化导致橄榄成熟得更早。

尽管扎达尔的橄榄油质量正在提高，但弗拉特科维奇警告说，橄榄油生产商也面临着类似的挑战。

即使一些种植者从手工收割转向半机械收割，雇用足够的工人来完成收割也变得越来越困难。

Vlatković 补充说，10 月份雨水不断增加的天气给早期收获的规划带来了后勤挑战，并为 橄榄果蝇 侵扰。

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由于这些不断演变的挑战，Vlatković 认为教育橄榄种植者是唯一的出路。他认为 NYIOOC 奖项是通过挑战保持质量水平的最佳指标。

“我们的目标是以合适的价格生产、品牌化和销售高品质的特级初榨橄榄油，这样不仅橄榄种植者能受益，而且消费者也能受益，”他说。

就 Vlatković 而言，他获得了 金奖一对 2024 年，他的 Fortica 品牌 NYIOOC自15年以来，他还在该比赛中获得了2017个奖项。

除了 Vlatković 之外，参加招待会的还有该县的其他 NYIOOC 获奖者，包括 安特武林, OPG 尼维斯莫罗维奇, 米奥德拉格·德沙, 托米斯拉夫·丘迪纳 和 马里奥·巴雷西奇，全部荣获金奖。

银奖得主 OPG拉林，获得两项， GRUPA 哭 和 PZ Maslina 和葡萄酒，也出席了此次活动。

“你们在比赛中获得的奖项是对你们认真负责地对待种植和生产、将传统与新知识相结合的最好证明。在这样的结合中，成功是必然的，”朗金告诉生产者们。

他补充说，只有采取积极主动的方式，通过引入乡村旅游等新活动，将传统活动和文化联系起来，创造新的价值，才有可能发展农村地区。

每年有超过两百万外国游客访问扎达尔县。其中最常来的游客是欧洲人、澳大利亚人、加拿大人和美国人。

“在此背景下，生产优质葡萄酒、橄榄油和奶酪，以及开设越来越多的农业旅游农场（向游客提供本土产品）都是扎达尔县支持的活动，我们将在未来继续这样做，”隆金说。

“将扎达尔县打造成美食胜地是我们的目标之一，但如果没有优质特级初榨橄榄油、葡萄酒和奶酪的生产商，这一目标就无法实现，”他总结道。