特级初榨橄榄油长期以来一直是地中海美食的主要成分，但其​​在世界各地的餐馆和家庭厨房中的受欢迎程度稳步增长。

在餐馆里，特级初榨橄榄油不仅用作食用油，还用作调味油，为各种菜肴增添风味和深度。

厨师们欣赏它的多功能性和增强简单和复杂口味的能力。因此，特级初榨橄榄油已成为世界上一些最 著名餐厅.

现在，背后的兄弟 弗朗托约·普鲁内蒂 在意大利中部托斯卡纳大区中心基安蒂的格雷夫连绵起伏的丘陵和银绿色橄榄树林中开了一家新餐厅。

“我们一直在等待合适的时机，与所有热爱意大利美食的人分享我们的想法，”共同所有人吉奥尼·普鲁内蒂 (Gionni Pruneti) 说道。

“这一概念是一个梦想，旨在为客人带来难忘的体验，发展正确的石油文化，同时倡导良好健康的生活方式，”Paolo Pruneti 补充道。

全新 Evo Cucina, 额外楼层餐厅， 致力于展示其品质和多功能性 屡获殊荣的特级初榨橄榄油。

自 2016 年起，Frantoio Pruneti 每年都会在 NYIOOC World Olive Oil Competition，包括一个 2024金奖 用于有机培养基 Frantoio monovarietal。

这家小餐馆起源于 2019年开幕 第一家 Pruneti Extra Gallery 餐厅提供私密而独特的用餐体验，每道菜都经过精心制作，以凸显特级初榨橄榄油的浓郁芳香。

兄弟俩预计特级初榨橄榄油的独特风味和健康声誉将吸引注重健康和喜欢冒险的美食爱好者。

无论是用于沙拉酱、腌料，还是作为面食和酱汁的主要成分，特级初榨橄榄油都能为每道菜谱增添愉悦的味道。

Pruneti Colline di Firenze 特级初榨橄榄油为芳香沙拉调味。（照片：Extra Floor 餐厅）

““每种配方都含有特级初榨橄榄油，以便真正探索 Chianti Classico 的风味，因为整个过程都需要持续的关怀，确保消费者能够享受到我们最好的产品，并通过特级初榨橄榄油的文化获得真正的体验，”Gionni 说。

Pruneti 的特级初榨橄榄油是每道菜的主角，通过各种方式上菜和加入菜肴，将菜肴提升到新的高度。

“最有趣、最有意思的是，大多数时候，特级初榨橄榄油甚至不是以其天然稠度使用，而是制成奶油、慕斯，甚至蛋黄酱或黄油，”吉翁尼说。

特级初榨橄榄油有多种类型，每种都有独特的风味。精致橄榄油味道温和，常用于清淡烹饪、腌泡汁和沙拉酱。

中度辣味略浓，适合炒、烤和烘烤；而重度辣味浓郁，胡椒味十足，适合搭配丰盛的菜肴或作为收尾。

广告

在整个品尝菜单、开胃菜和主菜中，Frantoio Pruneti 的各种橄榄油都与每道菜相得益彰，从平衡牛肉塔塔和鳟鱼鱼子酱开胃菜的 Fruttato Equilibrato 到突出当地羊肉风味的 Fruttato Intenso。

单一品种的 Moaiolo 和 Frantoio 油、Colline di Firenze 和 PDO Chianti Classico 也出现在各种菜肴中，为经典托斯卡纳美食增添了风味和质感。

橄榄生长在距离该家族祖传橄榄园仅几英尺远的地方，创造了真正从田间到餐桌的体验。

““我们不仅仅是餐馆老板，”保罗说。我们是田地的农民、特级初榨橄榄油的生产者，也是特级初榨橄榄油的装瓶商、销售商和推广者。”

每道菜中加入特级初榨橄榄油并不仅限于盘子上。它还融入到 招牌饮品 和甜点，进一步提升橄榄油的体验和用途。

Pruneti Fruttato Equilibrato 特级初榨橄榄油突出了瓦尔达诺羊乳清干酪慕斯。 （照片：Extra Floor餐厅）

例如，Pruneti Fruttato Intenso 是甜点菜单上黑巧克力奶油的补充。同时，口味较温和的 Fruttato Equilibrado 突出了羊奶乳清干酪慕斯，单一品种 Frantoio 则与 菲奥尔迪拉特 杏仁和橙子蛋糕上的冰淇淋。

与主厨 Chiara Valsecchi 和酒店专家 Roberto Selvi 合作，每道菜的搭配都经过精心考虑，并配有精选的葡萄酒或 Pruneti mixOILogy 饮料。

这家新的 Evo Cucina 餐厅没有放过任何一个细节，兄弟俩表示，这家餐厅承诺为游客带来独特而美味的体验，同时向游客介绍特级初榨橄榄油。

他们希望通过实施这些策略，像 The Extra Floor 这样的餐厅可以有效地推广特级初榨橄榄油，同时让顾客了解其多功能性， 对健康的益处.