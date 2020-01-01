特级初榨橄榄油是这些经典意大利冬季菜肴的灵魂

尽管气温超过了季节平均水平，但意大利人已经开始转向更适合冬季的饮食，因为新榨的 特级初榨橄榄油 到达餐厅和厨房。

传统上，十月和十一月是意大利大部分橄榄的采摘和制成橄榄油的季节。

“新的特级初榨橄榄油问世最有趣的影响之一是它在优质生产商和消费者中激起了热情，”普利亚橄榄油盛会创始人、比通托历史悠久的 Il Patriarca 餐厅主厨 Emanuele Natalizio 告诉 Olive Oil Times.

“大多数刚采摘的橄榄油都有特定的特性，”他解释道。 “他们没有提供广泛的搭配，因为该地区收获的第一批橄榄通常非常细腻，具有苦味、辛辣味和均衡而适中的多酚特征。”

““新油的独特之处在于，由于是新鲜和早期压榨的，所以总是有明显的叶绿素存在，”他补充道。 “当您看到这种橄榄油时，它的翠绿色十分突出，而且您可以感受到它的所有味道，例如比通托橄榄油特有的杏仁香味。”

新季节带来新鲜特级初榨橄榄油搭配的可能性

考虑到季节的变化和丰收的果实，Natalizio 分享了一些展示特级初榨橄榄油最佳品质的技巧。

“他说道：“每年这个时候，南瓜的成熟期到来，与南瓜搭配是最好的搭配。” “你可以选择南瓜烩饭或者搭配栗子，因为栗子也正是应季的。”

橄榄油盛会创始人 Emanuele Natalizio

“或者你可以尝试南瓜宽面，上面撒些咸栗子，”Natalizio 补充道。 “但它们也适用于甜点。同样的甜点可以用南瓜粉、焦糖栗子，当然还有橄榄油来制作。或者你可以将橄榄油与栗子奶油搭配在一起。”

秋去冬来，橄榄油与蘑菇完美搭配

“典型的普利亚蘑菇非常适合搭配肉类菜肴，比如羊排，”纳塔利齐奥说。 “用卡东切洛 (cardoncello) 烘烤，用大蒜、欧芹和罗勒简单调味，创造出清淡的腌料，突出了蘑菇的甜味和微苦的味道，口感很好。”

与之搭配的特级初榨橄榄油增强了蘑菇的品质。 “温热时，橄榄油可以起到增强香气的作用，”纳塔利齐奥说道。

何时使用EVOO进行烹饪

“随着新季节的到来，我的病人越来越多地向我询问使用特级初榨橄榄油的食谱 烹饪用橄榄油，更倾向于食用温热食物，”西北部城市都灵专门研究治疗性营养的生物学家莫妮卡·比内洛 (Monica Binello) 说。

“看看非常重要的分子，例如番茄红素，这种存在于番茄中的分子被认为具有抗肿瘤特性，”比内洛指出。 “在这种情况下，高温和特级初榨橄榄油的结合会对分子产生影响，使其更具生物利用度。”

她补充说，除了番茄红素之外，其他分子与特级初榨橄榄油结合时也会表现出类似的行为。

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“除了这些好处之外，使用特级初榨橄榄油烹饪菊苣、西兰花、花椰菜甚至洋蓟等时令食物也可能促进消化，”她说。

“这是因为，当我们用特级初榨橄榄油在锅里烹饪蔬菜时，会形成一层脂质层，从而刺激胃液的产生，”比内洛补充道。

她建议有消化困难的人先在锅里煮生蔬菜，然后再用橄榄油烹饪。

“这样，它们就会变得干燥一些，而且由于有这层脂质层，它们会变得更易消化，”她说。

Binello 推荐特级初榨橄榄油 平齐莫尼奥，一种以橄榄油、盐、胡椒和有时是醋为基础的传统调味品，是一道经典的冬季菜肴。

“当我们谈论冬季食物时，特级初榨橄榄油可能建议与 pinzimonio 中的时令蔬菜一起生吃，例如芹菜、胡萝卜和茴香，生吃特级初榨橄榄油可以增强其所有特性以及生食的特性，例如维生素 A、E 和酚类，”Binello 解释说。

南瓜丝绒汤

Vellutata 是一种意大利奶油，质地柔软，通常由蔬菜混合而成。名字来源于 维鲁托，意为 “天鹅绒”，直接暗示了食物的柔滑口感。

虽然偶尔也会使用其他烹饪油脂，但特级初榨橄榄油被认为是此类菜肴的最佳油脂。

人工智能生成的 Vellutata 南瓜图像

“在南瓜丝滑酱汁中，先用特级初榨油炒大蒜，然后加入南瓜，煮熟，通过食品加工机处理，最后用玉米淀粉调味，达到你想要的奶油味，”比内洛说道。

“到达那里后，你仍然可以添加一些意大利乳清干酪或帕尔马干酪，然后再淋上一点特级初榨橄榄油，”她补充道。

选择这样的原料与特级初榨橄榄油搭配不仅仅是一个口味问题。

“我推荐它，因为例如，加入意大利乳清干酪和帕尔马干酪后，它的钙含量就丰富了，”比内洛说。 “橄榄油本身也有利于钙的生物利用度和骨骼再矿化过程。”

“这就是为什么我建议在更年期、骨质减少、怀孕、儿童时期等情况下服用这种药物，”她补充道。

经典蔬菜：三叶洋蓟

清爽的秋天空气和冬天的到来常常会刺激许多意大利人的食欲。

“我总是对我的病人说，我们需要重视质量而不是数量，因为大量的健康食物可以满足味蕾，而又不会超出 地中海饮食”比内洛说道。

洋蓟菊苣菜（AI 生成的图像）

例如，用优质特级初榨橄榄油炒时令蔬菜。

“对于身体健康、没有特殊疾病的人，我会建议吃三叶洋蓟等时令蔬菜，”比内洛说。

Trifolato 是一种烹饪方法，将大蒜和欧芹加入炒锅中，作为主菜的理想搭配。这种技术在意大利广泛用于制作各种菜肴，其中蘑菇是最受欢迎的选择。

“洋蓟不仅味道鲜美，而且对需要肝脏刺激的人来说也很有益。当然，对于患有肝病或肠炎的人来说，洋蓟不是一种选择，”比内洛解释说，并强调季节性食物的选择必须根据个人口味和健康状况进行量身定制。

类似的考虑也适用于意大利其他受欢迎的蔬菜，如菊苣，传统上用橄榄油炒，加或不加大蒜，通常搭配洋蓟，有时也搭配土豆等其他蔬菜。

完美的冬季沙拉：橙茴香

橙子茴香沙拉是意大利烹饪传统中的经典，展现了时令食材的自然搭配，尤其是搭配用特级初榨橄榄油调味的生食时。

“橙子茴香沙拉是这个季节的完美菜肴，”比内洛说道。 “当然，对于有糖尿病或者胃病的人来说，这不是一个好的选择。”

人工智能生成的橙子茴香沙拉图像

她补充说，她经常在沙拉中加入橄榄和特级初榨橄榄油来增加风味，并作为维生素 E 的另一种来源。

“橙子含有维生素 C，茴香具有利尿和抗氧化作用，非常适合这个季节，”比内洛说道。

“那么，为了享用完美的上午或下午点心，为什么不选择一些上面涂有特级初榨橄榄油的烤面包呢？”她补充道。

纳塔利齐奥（Natalizio）也有同样的想法。 “使用新鲜压榨的特级初榨橄榄油所能做的最好的事情之一就是与所有菜肴之王一起品尝其精致的味道和独特性：将橄榄油涂在面包上，”他总结道。