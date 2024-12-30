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希腊人用传统的橄榄油饼干庆祝圣诞节

由Costas Vasilopoulos
30 年 2024 月 16 日 25:- UTC

和希腊的大多数节日一样， 圣诞 围绕宗教和食物。

梅洛马卡罗纳库拉比德斯 是希腊最受欢迎的圣诞甜点，节日期间，全国各地的每个家庭、面包店和糕点店都可以找到。

这些精致的小饼干采用简单的材料制成，拥有不同的节日风味。 库拉比德斯 也更脆，同时 梅洛马卡罗纳 口感更柔软。

事实上，我很高兴（吃 melomakarona），因为它们真正代表了希腊地中海饮食的本质：用对身体有益的材料制成的美味食物。- 营养学家和营养师 Elena Paravantes

以上皆是 梅洛马卡罗纳库拉比德斯 归类为 旅行蛋糕 或旅行蛋糕，这意味着它们不需要冷藏，也能承受旅行中的颠簸。

梅洛马卡罗纳 （发音为 meh-loh-mah-KAH-roh-nah，单数 梅洛马卡罗诺) 可能是最经典的希腊圣诞节美食，也是希腊节日期间最受欢迎的美食。

梅洛马卡罗纳 是用面粉、橄榄油、糖和橙汁制成的饼干，淋上蜂蜜糖浆，上面撒上碎核桃。肉桂和橙皮也可以为混合物增添额外的风味。

另见：Panettone 获得健康升级

变化，如 梅洛马卡罗纳 裹着巧克力或塞满核桃甚至李子的也有.

有些食谱还建议用粗粒小麦粉代替大约三分之一的面粉，这有助于吸收糖浆，并使 梅洛马卡罗纳 里面多汁。

在制作时 梅洛马卡罗纳其中，优质的橄榄油是不可缺少的材料。

只有当季的新鲜 特级初榨橄榄油 进入我们的 梅洛马卡罗纳”第四代面包师、雅典附近马科普洛一家糕点店的老板康斯坦丁诺斯·达雷马斯 (Konstantinos Daremas) 告诉 Olive Oil Times. 这样，我们就能获得橄榄油的绝妙风味和无数的健康功效。”

用橄榄油烹饪 - 欧洲 - 希腊人用传统橄榄油庆祝圣诞节 - 以橄榄油为基础的饼干 - 橄榄油时代

一堆 melomakarona（照片：Konstantinos Daremas）

橄榄油来自于我们私人拥有的有机果园，”他说。 如果需要，我们会从经过认证的有机生产商那里购买更多特级初榨橄榄油。 特级初榨橄榄油的价格 在过去几年里飞速发展，但我们不会妥协。”

Daremas 也不赞成在烹饪过程中用少量植物油代替橄榄油。 梅洛马卡罗纳.

一些厨师和面包师据说使用植物油来制作 梅洛马卡罗纳 “更轻的重量，但他们只是用它来削减成本，”他说。 植物油对 梅洛马卡罗纳 无论是味道还是稠度。”

美食博主 Eva Monochari 建议只使用特级初榨橄榄油来制作 梅洛马卡罗纳，尤其是 Manaki 或 Koutsourelia 橄榄品种，它们出产的橄榄油味道温和，果味十足，非常适合制作蛋糕和糖果。

制作美味的另一个秘诀 梅洛马卡罗纳 不是要过度揉面团，而是要揉至所有原料混合均匀。

在他们的基本食谱中， 梅洛马卡罗纳 是纯素食，适合禁食者，因为它们不含鸡蛋或黄油，特别是如果将用于制备糖浆的蜂蜜换成枫糖浆或龙舌兰糖浆的话。

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采用日常食材制成， 梅洛马卡罗纳 也比大多数圣诞糖果和甜点更健康。

我喜欢吃 梅洛马卡罗纳”营养学家和注册营养师埃琳娜·帕拉万特斯（Elena Paravantes）说道。 我对此感觉很好，因为它们真正代表了希腊 地中海饮食 就是：用对你有益的食材烹制美味的食物。”

一方面，这些甜食确实含有大量糖分，但另一方面，橄榄油、蜂蜜、橙皮和核桃都是抗氧化剂的来源，”她补充道。 最重要的是， 梅洛马卡罗纳 全部采用橄榄油制成。”

厨师 Petros Syrigos 建议使用 梅洛马卡罗纳 一年四季都可以吃，就像不加蜂蜜糖浆的普通饼干一样，因为它们可以完美地搭配一杯咖啡。

库拉比德斯 （发音为 koo-rah-BYED-es，单数为 kourabie）是另一种希腊圣诞美食，与 梅洛马卡罗纳 荣获该国最受欢迎的圣诞甜点称号。

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裹满糖粉的 Kourabiedes（图片来源：Stratos Petrou 通过 Facebook）

这些雪白的圆形或新月形饼干上撒有一层糖粉，是节日期间的完美甜点。

不比 梅洛马卡罗纳仅与节日季相关， 库拉比德斯 希腊家庭和糕点店一年四季都在制作这种糕点。它们也是婚礼和其他庆祝活动中很受欢迎的点心。

最常见的食谱 库拉比德斯 黄油是主要的脂肪成分。然而，在希腊的一些地区，如盛产橄榄油的伯罗奔尼撒半岛和克里特岛，传统的 库拉比德斯 食谱倾向于使用特级初榨橄榄油来制作美味的甜点。

美食博主 Maria Patsia 是 库拉比德斯 用黄油制作的。然而，当她偶然发现了一个 库拉比德斯 配以特级初榨橄榄油、乌佐酒和核桃。

“[这个食谱]对我来说是一个挑战，因为它声称它可以说服即使是最狂热的黄油 库拉比德斯…好奇心驱使我尝试了一下，”她说道。 我敢肯定你以前从来没有吃过这样的东西。”

制作橄榄油时 库拉比德斯，用橄榄油代替黄油不需要换算数量，因为 库拉比德斯 使用橄榄油的菜谱是可以自给自足的。

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在希腊家庭中，melomakarono 和 kourabie 一起食用是常见的圣诞节美食。（照片：OOT 档案）

除了橄榄油，面粉、糖、蛋黄、杏仁和烘焙后撒的糖霜都用于制作 库拉比德斯.

有些食谱省去了蛋黄，制作橄榄油 库拉比德斯 美味的素食选择。

将杏仁切碎并加入混合物中。或者，将一整颗杏仁加入每个 库拉比耶 烘烤前。

另见：使用特级初榨橄榄油进行健康美味的烘焙

制作过程中的关键步骤 库拉比德斯 方法是将橄榄油和糖搅拌均匀，直到混合物变得苍​​白蓬松。然后将其余成分逐渐添加到混合物中。面团中略带一丝乌佐酒的味道为美味的饼干增添了辛辣的味道。

一些人还建议在使用橄榄油之前先将其冷冻，以便制作面团 库拉比德斯 变得更蓬松。

过去，人们常常将一瓶橄榄油放入井中，直到它变得冰冷，然后用它作为芳香、蓬松和坚韧的斋戒的基础 库拉比德斯”家庭厨师 Roula Voulga 说道。

作为圣诞节期间弥漫的节日气氛的一部分，希腊人热议的一个话题是是否选择 梅洛马卡罗纳 or 库拉比德斯.

然而，在节日期间，希腊家庭可能会给游客提供一对 梅洛马卡罗诺 和 库拉比耶 嵌套在盘子上。

因此，永恒 梅洛马卡罗纳 or 库拉比德斯' 难题已经得到解答。

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