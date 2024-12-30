希腊人用传统的橄榄油饼干庆祝圣诞节

和希腊的大多数节日一样， 圣诞 围绕宗教和食物。

梅洛马卡罗纳 和 库拉比德斯 是希腊最受欢迎的圣诞甜点，节日期间，全国各地的每个家庭、面包店和糕点店都可以找到。

这些精致的小饼干采用简单的材料制成，拥有不同的节日风味。 库拉比德斯 也更脆，同时 梅洛马卡罗纳 口感更柔软。

事实上，我很高兴（吃 melomakarona），因为它们真正代表了希腊地中海饮食的本质：用对身体有益的材料制成的美味食物。 - 营养学家和营养师 Elena Paravantes

以上皆是 梅洛马卡罗纳 和 库拉比德斯 归类为 旅行蛋糕 或旅行蛋糕，这意味着它们不需要冷藏，也能承受旅行中的颠簸。

梅洛马卡罗纳 （发音为 meh-loh-mah-KAH-roh-nah，单数 梅洛马卡罗诺) 可能是最经典的希腊圣诞节美食，也是希腊节日期间最受欢迎的美食。

梅洛马卡罗纳 是用面粉、橄榄油、糖和橙汁制成的饼干，淋上蜂蜜糖浆，上面撒上碎核桃。肉桂和橙皮也可以为混合物增添额外的风味。

变化，如 梅洛马卡罗纳 裹着巧克力或塞满核桃甚至李子的也有.

有些食谱还建议用粗粒小麦粉代替大约三分之一的面粉，这有助于吸收糖浆，并使 梅洛马卡罗纳 里面多汁。

在制作时 梅洛马卡罗纳其中，优质的橄榄油是不可缺少的材料。

“只有当季的新鲜 特级初榨橄榄油 进入我们的 梅洛马卡罗纳”第四代面包师、雅典附近马科普洛一家糕点店的老板康斯坦丁诺斯·达雷马斯 (Konstantinos Daremas) 告诉 Olive Oil Times. “这样，我们就能获得橄榄油的绝妙风味和无数的健康功效。”

一堆 melomakarona（照片：Konstantinos Daremas）

“橄榄油来自于我们私人拥有的有机果园，”他说。 “如果需要，我们会从经过认证的有机生产商那里购买更多特级初榨橄榄油。 特级初榨橄榄油的价格 在过去几年里飞速发展，但我们不会妥协。”

Daremas 也不赞成在烹饪过程中用少量植物油代替橄榄油。 梅洛马卡罗纳.

“一些厨师和面包师据说使用植物油来制作 梅洛马卡罗纳 “更轻的重量，但他们只是用它来削减成本，”他说。 “植物油对 梅洛马卡罗纳 无论是味道还是稠度。”

美食博主 Eva Monochari 建议只使用特级初榨橄榄油来制作 梅洛马卡罗纳，尤其是 Manaki 或 Koutsourelia 橄榄品种，它们出产的橄榄油味道温和，果味十足，非常适合制作蛋糕和糖果。

制作美味的另一个秘诀 梅洛马卡罗纳 不是要过度揉面团，而是要揉至所有原料混合均匀。

在他们的基本食谱中， 梅洛马卡罗纳 是纯素食，适合禁食者，因为它们不含鸡蛋或黄油，特别是如果将用于制备糖浆的蜂蜜换成枫糖浆或龙舌兰糖浆的话。

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采用日常食材制成， 梅洛马卡罗纳 也比大多数圣诞糖果和甜点更健康。

“我喜欢吃 梅洛马卡罗纳”营养学家和注册营养师埃琳娜·帕拉万特斯（Elena Paravantes）说道。 “我对此感觉很好，因为它们真正代表了希腊 地中海饮食 就是：用对你有益的食材烹制美味的食物。”

“一方面，这些甜食确实含有大量糖分，但另一方面，橄榄油、蜂蜜、橙皮和核桃都是抗氧化剂的来源，”她补充道。 “最重要的是， 梅洛马卡罗纳 全部采用橄榄油制成。”

厨师 Petros Syrigos 建议使用 梅洛马卡罗纳 一年四季都可以吃，就像不加蜂蜜糖浆的普通饼干一样，因为它们可以完美地搭配一杯咖啡。

库拉比德斯 （发音为 koo-rah-BYED-es，单数为 kourabie）是另一种希腊圣诞美食，与 梅洛马卡罗纳 荣获该国最受欢迎的圣诞甜点称号。

裹满糖粉的 Kourabiedes（图片来源：Stratos Petrou 通过 Facebook）

这些雪白的圆形或新月形饼干上撒有一层糖粉，是节日期间的完美甜点。

不比 梅洛马卡罗纳仅与节日季相关， 库拉比德斯 希腊家庭和糕点店一年四季都在制作这种糕点。它们也是婚礼和其他庆祝活动中很受欢迎的点心。

最常见的食谱 库拉比德斯 黄油是主要的脂肪成分。然而，在希腊的一些地区，如盛产橄榄油的伯罗奔尼撒半岛和克里特岛，传统的 库拉比德斯 食谱倾向于使用特级初榨橄榄油来制作美味的甜点。

美食博主 Maria Patsia 是 库拉比德斯 用黄油制作的。然而，当她偶然发现了一个 库拉比德斯 配以特级初榨橄榄油、乌佐酒和核桃。

“[这个食谱]对我来说是一个挑战，因为它声称它可以说服即使是最狂热的黄油 库拉比德斯…好奇心驱使我尝试了一下，”她说道。 “我敢肯定你以前从来没有吃过这样的东西。”

制作橄榄油时 库拉比德斯，用橄榄油代替黄油不需要换算数量，因为 库拉比德斯 使用橄榄油的菜谱是可以自给自足的。

在希腊家庭中，melomakarono 和 kourabie 一起食用是常见的圣诞节美食。（照片：OOT 档案）

除了橄榄油，面粉、糖、蛋黄、杏仁和烘焙后撒的糖霜都用于制作 库拉比德斯.

有些食谱省去了蛋黄，制作橄榄油 库拉比德斯 美味的素食选择。

将杏仁切碎并加入混合物中。或者，将一整颗杏仁加入每个 库拉比耶 烘烤前。

制作过程中的关键步骤 库拉比德斯 方法是将橄榄油和糖搅拌均匀，直到混合物变得苍​​白蓬松。然后将其余成分逐渐添加到混合物中。面团中略带一丝乌佐酒的味道为美味的饼干增添了辛辣的味道。

一些人还建议在使用橄榄油之前先将其冷冻，以便制作面团 库拉比德斯 变得更蓬松。

“过去，人们常常将一瓶橄榄油放入井中，直到它变得冰冷，然后用它作为芳香、蓬松和坚韧的斋戒的基础 库拉比德斯”家庭厨师 Roula Voulga 说道。

作为圣诞节期间弥漫的节日气氛的一部分，希腊人热议的一个话题是是否选择 梅洛马卡罗纳 or 库拉比德斯.

然而，在节日期间，希腊家庭可能会给游客提供一对 梅洛马卡罗诺 和 库拉比耶 嵌套在盘子上。

因此，永恒 “梅洛马卡罗纳 or 库拉比德斯' 难题已经得到解答。