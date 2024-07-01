新型蛋糕粉挑战传统烘焙智慧

用于烘焙的蛋糕混合物 特级初榨橄榄油 荣获特色食品协会金牌 索菲奖 用于烘焙混合物。

“我认为 Sofi 的获奖不仅是我公司的胜利，也是橄榄油行业的胜利，因为这些蛋糕是经过烹饪专业人士与其他甜点进行盲测的，”Flour & Olive 创始人 Estelle Sohne 表示。

这是一款合作产品。我从来不想让蛋糕粉成为孤品，因为整个目标是展示橄榄油的多样性。 - Estelle Sohne，Flour & Olive 创始人

Flour & Olive 销售四种蛋糕混合料。该公司还提供 70 多种蛋糕的配料表，以及家庭烘焙师可以遵循的每种蛋糕的详细说明。

特级初榨橄榄油过去被认为是烘焙中不太理想的黄油替代品。由于橄榄油主要成分 单不饱和脂肪 虽然黄油几乎完全是饱和脂肪，但橄榄油被认为无法达到与黄油相同的质地。

然而，随着厨师和家庭厨师探索新方法在烘焙食品中充分利用特级初榨橄榄油的健康益处和风味，这种情况发生了改变。

雷吉娜·伍兹 (Regina Woods) 是 Dos Olivos 市场的烹饪总监，她已经烘焙特级初榨橄榄油蛋糕大约一年了。 ““迎合橄榄油，”她说。 “您将品尝到与黄油蛋糕不同的风味。”

“橄榄油的质地更轻，因为黄油非常浓稠，而且脂肪更丰富，”伍兹补充道。 “但橄榄油可以提供这种轻盈的口感，如果你好好搅拌的话，还会给蛋糕添加很多空气。”

索恩表示，索菲奖证明橄榄油是一种健康的黄油替代品，而且也能达到更好的质地和风味。

Estelle Sohne 的旗舰蛋糕食谱

“当你谈论用橄榄油烘焙以及所带来的挑战时，这是一个观点的问题，”她说。 “如果你认为这是不可能的，你就不会太努力，或者你会采用黄油蛋糕配方，并尝试用橄榄油代替黄油。这是行不通的。”

虽然 Sohne 认为对于初学者来说，使用 精致特级初榨橄榄油 为了避免蛋糕中出现明显的苦味和辣味，她认为橄榄油蛋糕可以赢得怀疑者的青睐。

“橄榄油的优点是它是一种更健康的脂肪，而且可以承载其他风味，”她说。 “我认为人们对橄榄油存在一个盲点，认为它是一种美味的地中海油，但实际上，它是一种用途广泛的油，可以与其他美食的现有风味完美搭配。”

伍兹在选择蛋糕用橄榄油时采用了不同的方法。她偏爱带有柑橘香味的浓郁特级初榨橄榄油，以增加柑橘味蛋糕的复杂度。 “你需要的是浓郁的橄榄油；这样，它在烘焙过程中才能闪闪发光，”她说。

索恩创立 Flour & Olive 的灵感来自于她参观超市时集思广益，想要创办一家以食品为基础的公司。

“我想开创自己的事业，所以我走进了烘焙货架，”她说。 “我看到一边是传统的美国蛋糕粉，另一边是这些国际橄榄油。我决定尝试使用这些橄榄油制作国际蛋糕。”

索恩花了三年时间完善通用蛋糕配方（尽管素食蛋糕也有其他配方）。她采用近乎科学的方法，一次去除一种成分，观察每种成分对蛋糕烘焙过程的影响。

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“虽然进展很慢，但它让我逐步提升了蛋糕的口感，”她说。 “我肯定烤了一千多个蛋糕。”

准备工作首先用电动搅拌器高速搅拌鸡蛋三至五分钟。

“然后淋上特级初榨橄榄油，加入湿配料和蛋糕粉，”她说。 “有些食谱需要搅拌，有些需要浇头，但这是一套系统化的指导方针，适用于所有蛋糕混合物。它们制作起来非常简单。”

索恩说，要获得理想的质地，需要对蛋糕混合物中使用的发酵剂进行细致的调整，并彻底确定每种成分的精确用量。

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相反，伍兹在从头开始烘烤橄榄油蛋糕时，会分别混合干湿原料，最后才添加特级初榨橄榄油。

“基本上，我的食谱中有三分之一是橄榄油，”她说。 “我把果皮、酪乳和鸡蛋混合在一起。之后，我加入橄榄油让这些味道融合在一起，然后慢慢筛入面粉。”

接下来，她建议在最后一刻进行折叠——将较轻和较重的混合物轻轻混合以保留空气——以将橄榄油完全分散到蛋糕中。

最后，Woods 用较低的温度烘烤蛋糕更长时间 “保持橄榄油的纯净，并防止其温度过高，因为过高的温度会改变蛋糕的味道和质地。”

伍兹没有像制作黄油蛋糕那样将温度设定为 350 ºF (177 ºC)，而是将温度调低至 300 ºF (149 ºC)。

索恩说，回到家的厨房后，她确信自己的配方能够提供一致的效果，于是她将蛋糕粉、配料表和烘焙说明发送给了她的朋友和家人。

在收到大量积极反馈并确认配方有效后，她推出了该产品，在网上、专卖店销售，并与一些生产商和进口商合作，包括 McEvoy Ranch、Oil & Vinegar 和一家阿根廷特级初榨橄榄油进口商。

Sohne 并不推荐任何单一的特级初榨橄榄油生产商。相反，她认为 F​​lour & Olive 的蛋糕粉应该让消费者尝试不同的橄榄油，找到最适合自己口味的橄榄油。

“这是一个合作产品，”她说。 “我从来不想让蛋糕粉孤单一人，因为我们的目标是展示橄榄油的多样性。”

“这些蛋糕粉依靠与橄榄油生产商和销售橄榄油的零售商的合作，以非常开放的方式将我们的混合物与橄榄油搭配在一起，”Sohne 总结道。