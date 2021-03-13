Panettone 获得健康升级

将意大利最著名的季节性蛋糕之一 Panettone 添加到不断增长的新品目录中 橄榄油烘焙 创新。

意大利的糕点厨师和橄榄油生产商正在展示他们的新潘妮托妮作品，以迎接 假期 当这个特产在全国各地受到欢迎时。

黄油主导并增强了蛋糕中其他成分的味道……另一方面，橄榄油为发酵蛋糕和面粉的味道提供了更多的发挥空间。 - Lorenza Vitali，Olea Dulcis 竞赛组织者

在以橄榄油闻名的意大利南部地区普利亚，一场名为 Olea Dulcis（拉丁语中的“甜橄榄”）的全国性比赛首次以特级初榨橄榄油潘妮托妮为主题。

“Panettone 传统上遵循严格的纪律标准，要求以黄油作为主要脂肪，”负责 Olea Dulcis 活动的美食和葡萄酒评论家 Luigi Cremona 告诉 Olive Oil Times.

“90% 的情况下，意大利糕点师使用的高品质黄油都不是意大利产的，”他补充道。 “用橄榄油制作潘妮托妮蛋糕的初衷是为了制作出一款更能代表我们民族特色的蛋糕。”

通往新潘妮托妮之路

用特级初榨橄榄油代替黄油意味着革新一个植根于 “大面包”首次出现在 16th世纪的意大利北部。

“我们从 2022 年开始研究新款意大利圣诞蛋糕的配方，”位于意大利北部威尼托的屡获殊荣的糕点实验室 Olivieri 1882 的老板尼古拉·奥利维里 (Nicola Olivieri) 说。 “我们花了一年多的时间才找到特级初榨橄榄油的完美平衡，现在我们对结果非常满意。”

““这一决定背后的主要动机是我们的客户，”他补充道。 “他们中的许多人一直在要求提供适合乳糖不耐症患者的经典潘妮托妮和传统黄油发酵糕点的替代品。”

屡获殊荣的特级初榨橄榄油生产商 弗朗托约·博纳米尼 威尼托的 Pasticceria Zerbato 工厂与当地糕点工厂合作，推出了本季首款 PanettOlio。

“我们的目标是提升特级初榨橄榄油的价值，不仅展示它是一种健康食品，而且还是一种多功能配料，可以增强从开胃菜到甜点的每一道菜的美味。”店主萨布丽娜·萨托拉里 (Sabrina Sartorari) 说道。

新款 EVOO 圣诞蛋糕的制作

Zerbato 的糕点厨师以一比一的比例用特级初榨橄榄油代替黄油。

“不过，你必须考虑到橄榄油全部都是脂肪，而黄油中的脂肪部分大约占 72%，”萨托拉里说。 “由于使用了特级初榨橄榄油，潘妮托妮蛋糕变得异常柔软、轻盈和蓬松。”

“制作特级初榨橄榄油潘妮托妮和传统潘妮托妮之间最显著的区别在于揉捏过程，”她补充道。 “对于特级初榨橄榄油版本，揉捏需要更多时间，因为面团需要充分吸收油。”

奥利维里同意了。 ““将脂肪融入麸质网络确实面临挑战，特别是因为我们使用大量橄榄油来代替黄油，”他解释道。

选择最合适的特级初榨橄榄油对于获得完美的效果至关重要。

““考虑到蛋糕本身的微妙差别，使用浓烈的特级初榨橄榄油制作糕点可能会感觉太浓或太过浓烈，”萨托拉里说。 “由于我们主要生产温和的特级初榨橄榄油，因此我们选择了自己的 San Felice。”

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“使用它使我们能够完全替代黄油，并从动物脂肪过渡到植物脂肪，并带来所有相关的积极和 对健康的益处，”她补充说。

Lorenza Vitali，Olea Dulcis 组织者，称为黄油 “烘焙用橄榄油“非同寻常”，但据说橄榄油可以实现更加多样化的口味。

“黄油占主导地位，并增强了蛋糕中其他成分的味道，”她说。 “当您品尝传统的潘妮托妮时，您会充分感受到其令人陶醉和奇妙的黄油香气。”

“另一方面，橄榄油可以让发酵蛋糕和面粉的风味更好地散发出来，”维塔利补充道。 “使用温和的特级初榨橄榄油可以让其他成分占据中心位置。”

EVOO 圣诞蛋糕的制作

在家制作意大利圣诞面包需要相当丰富的专业知识来管理原料并掌握发酵和烘烤过程。

最具挑战性的步骤之一是使用酵母发酵剂，与面包酵母等易于使用的替代品相比，它增加了更广泛、更复杂的口味。

用特级初榨橄榄油代替黄油通常需要更长的准备时间。

橄榄油的正确用量取决于所选的特级初榨橄榄油、其风味特征以及面团在揉捏过程中吸收橄榄油的难易程度。

需要进行一些实验才能制作出完美的自制特级初榨橄榄油潘妮托妮蛋糕。

意大利橄榄油生产商 Olio Carli 出品的特级初榨橄榄油潘妮托妮包含特级初榨橄榄油（8%）、天然酵母发酵剂（6%）（小麦粉、水）、蜜饯橙皮（橙皮、葡萄糖浆、糖）、小麦粉、散养母鸡产的新鲜蛋黄、葡萄干、蜂蜜、红糖、水、盐和天然调味料。

可以添加或部分替代较传统的成分，例如香草豆或提取物、柑橘皮（例如橙子或柠檬）、蜜饯柚子或其他干果，例如樱桃、杏子或无花果、巧克力片或可可粒、杏仁粉或细磨坚果、利口酒（例如朗姆酒、杏仁利口酒或马沙拉酒）以浸泡水果、牛奶或奶油、香料（例如肉桂或肉豆蔻）和配料（例如糖霜杏仁或珍珠糖）。