从橄榄到可可豆，世界各地的极端天气事件导致厨房主食和奢侈品价格上涨。

可可价格达到 创纪录的9,865美元 9,244 年 2024 月，可可价格为每吨 8,380 美元（7,935 欧元），此后略有下降，至 2023 美元（3,600 欧元）。在 3,300 年 30 月之前，- 多年来可可价格从未超过每吨 - 美元（- 欧元）。

我们不必提高零售巧克力棒的价格。这主要是因为我们在许多巧克力棒中使用橄榄油代替可可脂。 - Hallot Parson，K+M 巧克力总经理

全球可可价格上涨归因于多种因素，包括恶劣天气导致的农作物歉收、豆类疾病、走私、市场投机和非法采金，这些因素导致世界第二大可可生产国加纳的可可产量和供应量下降。

与此同时，2023 年和 2024 年地中海盆地的干旱和春季高温导致橄榄连续几年收成不佳，橄榄油总产量创十年新低。这些因素的共同作用导致国际货币基金组织的基准橄榄油价格达到 一月份创下新高 为每吨 10,281 美元（9,446 欧元），仍处于历史高位。

可可和橄榄油价格上涨，冲击了橄榄油巧克力制造商的一个小众市场，其中包括 K + M 巧克力.

该公司由 French Laundry 主厨 Thomas Keller 和托斯卡纳橄榄油生产商 Armando Manni 于 2017 年在加利福尼亚州纳帕创立，其巧克力采用精心平衡的配方制作，其中包括 特级初榨橄榄油 和可可粉。

他们的方法保留了可可豆的丰富性，并提供了 对健康的益处 通过使用特级初榨橄榄油代替可可脂。事实上，比萨大学的研究人员在 2017 年发表了一项研究，证明特级初榨橄榄油 富含橄榄油的黑巧克力 改善健康参与者的心血管风险状况。

“可可价格上涨给各地的巧克力生产商带来了巨大压力，”K+M Chocolates 总经理 Hallot Parson 表示。 Olive Oil Times. “我们很幸运拥有足够的可可豆库存，但可可脂却变得特别昂贵。”

“具体来说，从 2019 年到 2023 年，我们购买有机可可脂的价格通常为每公斤 8 至 9 美元（7.40 欧元至 8.30 欧元），”他补充道。 “目前的价格约为每公斤 36 美元（33 欧元）。如果我们购买一个 12.5 吨的集装箱，这远远超出了我们的需求或承受能力，价格只会降至每公斤 26 美元（23.8 欧元），外加从南美运送的费用。”

幸运的是，对于 K+M Chocolates 来说，该公司在各种产品中使用特级初榨橄榄油代替可可脂，这为他们带来了竞争优势，尽管历史上 橄榄油价格高.

“到目前为止，我们还没有提高零售巧克力棒的价格，”帕森说。 “这主要是因为我们在很多巧克力棒中使用橄榄油代替可可脂。不过，我们也专注于为糕点厨师和餐厅制作优质巧克力。对于这些应用，巧克力的良好流动性至关重要，而这种流动性主要来自更高含量的可可脂。”

虽然该公司尚未提高价格，但帕森表示，食品服务价格正在上涨，影响了历史上主导市场的欧洲大型巧克力生产商。

“具有讽刺意味的是，我们现在可能能够为这些大规模生产的品牌提供极具竞争力的价格，”帕森说。 “由于规模经济以及我们在采购和生产方面投入的额外精力，大多数手工巧克力公司都无法做到这一点。”

帕森表示，随着原材料价格上涨，公司在亚洲扩张时还面临着运输物流和成本方面的挑战。

“我们已多次向韩国出口，但最终证明，在那里建立业务的成本太高，”帕森说。

尽管价格上涨，消费者仍然渴望巧克力和橄榄油。据市场研究公司 Fortune Business Insights 称，到 18.4 年，亚太地区橄榄油市场预计将增长至 16.8 亿美元（2030 亿欧元），比 30 年增长 2022%。

另一项研究估计，到 197 年，全球巧克力市场规模将稳步增长至 181 亿美元（2032 亿欧元），比 50 年的价值高出 2023%。