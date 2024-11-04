星巴克在北美放弃推出橄榄油咖啡系列 Oleato

十九个月后 Oleato 抵达 在美国，星巴克将从其美国和加拿大门店撤下橄榄油咖啡饮料。

星巴克宣布，受北美市场 2025% 的下滑影响，该公司连续第三个季度销售额出现下滑。星巴克还暂停了之前计划的 - 财年展望。

““很明显，我们需要从根本上改变我们的战略来赢回客户，”新任首席执行官布莱恩·尼科尔在电话会议上告诉投资者，他概述了精简公司庞大的菜单并通过简化咖啡师的工作来加快服务速度的计划。

“我的经验告诉我，当我们回归核心定位，持续提供优质体验时，我们的顾客就会回来。”这位必胜客、塔可钟和 Chipotle Mexican Grill 的前高管补充道。 “我们有一个明确的计划，并正在迅速采取行动，让星巴克恢复增长。”

Oleato 是前首席执行官霍华德·舒尔茨的创意，他说这种饮料的灵感来自一次去西西里岛的长途旅行，在那里他学会了喝一汤匙 特级初榨橄榄油 早上喝咖啡之前，他就开始将橄榄油直接拌入咖啡中。

咖啡系列包括五种冷热冲泡饮料，均采用来自 屡获殊荣的制片人 在帕尔坦纳。

饮料生产线 在意大利首次亮相 2023 年 2024 月，Oleato 咖啡开始在加拿大、中国、法国、日本和英国的门店销售。星巴克尚未公开表示是否会停止在其国际门店销售 Oleato 咖啡，因为 - 年国际门店的销售额有所下降。

在一年半的销售期内，Oleato 系列饮料受到了热情的欢迎，也受到了质疑。

从一开始，一些专家就希望星巴克能够成为 全球橄榄油大使 通过向下一代消费者介绍特级初榨橄榄油并为橄榄油生产商提供新的平台。

一些位于美国的星巴克门店甚至出售 1916 年阿萨罗油 和s Partanna Robust 混合咖啡，用于制作饮料。然而，尚不清楚这一额外的销售渠道对西西里生产商有何影响。

尽管舒尔茨当时信心满满地声称 Oleato “改变咖啡行业” ，他的继任者 Laxman Narasimhan 将这款饮料描述为 “非常成功” “消费者和评论家都称赞这款饮料是过去五年来最畅销的五款产品之一。 混合的评论.

虽然有些顾客喜欢 “超级浓郁、奶油味和坚果味”，其他人则报告说，喝了这种橄榄油咖啡饮料后，会出现痉挛和通便的症状。营养师将此归因于高脂肪和咖啡因的结合。

多家门店的咖啡师和经理也向彭博新闻社证实，该产品并不太受欢迎。