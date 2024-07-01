希腊的夏天是品尝该国经典菜肴的最佳时机。希腊的美食传统已在时间的迷雾中消失，其特色是著名的 地中海饮食 以最佳状态， 特级初榨橄榄油 走在最前列。

“希腊的夏天不仅有大海和阳光，还有各种美味。”雅典内分泌学家和糖尿病学家玛丽亚·普罗科皮乌 (Maria Prokopiou) 告诉 Olive Oil Times. “色彩丰富的风味反映了这个国家丰富的历史和肥沃的土地。”

希腊美食色香味俱全，除了味道绝佳之外，还富含对健康有益的微量元素、抗氧化剂和维生素。 - Maria Prokopiou，内分泌学家和糖尿病学家

“夏天去希腊旅游，几乎不可能不尝尝全国各地各种菜肴中的西红柿、茄子、豆类、秋葵和西葫芦，以及欧芹、莳萝、牛至和薄荷等香草。”

虽然色彩缤纷 希腊式沙拉 俘获了味蕾，普罗科皮乌列举了另外几种在炎热的希腊夏季值得品尝的菜肴。

慕沙卡

特级初榨橄榄油在传统希腊美食之王穆萨卡中扮演着重要角色。（照片：Spyros Papailias 通过 Facebook）

全国各地的餐馆和小酒馆都供应木莎卡，它是一种用肉和茄子制成的砂锅菜，上面浇着一层白汁，烤好后会变成金黄色。

““传统希腊美食之王是木莎卡，”普罗科皮乌说道。 “原始食谱包括用番茄和香草制作的多层炒茄子和碎牛肉，淋上用牛奶、面粉和橄榄油制成的奶油白汁。”

尽管基本的白汁是用黄油和面粉混合制成的面糊，但在希腊，人们常常用等量的橄榄油代替黄油，以获得更健康的效果。

人们普遍认为穆萨卡起源于几个世纪前的中东。然而，它的确切起源却是一个谜。随着时间的推移，这道菜融合了不同菜系的元素，包括奥斯曼帝国的菜系，成为了举世闻名的标志性希腊菜。

传说这道菜的法国风味——白汁——是由著名的希腊厨师和法国美食的倡导者 Nikolaos Tselementes 在 1920 世纪 - 年代添加的。

除了美味之外，木莎卡还为人体提供多种营养。

“茄子皮和肉中含有许多抗氧化剂，如纤维、钾和茄素，茄素是一种与降低血液中胆固醇有关的物质，被认为可以保护脑细胞，”普罗科皮乌说。

“人体还可以从碎肉中获取优质动物蛋白和铁，从酱汁中使用的牛奶中获取钙，从面粉中获取能量，”她补充道。

茄子宁是茄子皮中含量丰富的一种化学成分，由于其对人体健康的有益作用（例如减轻脑部炎症）及其在食品工业中的潜在应用，引起了科学家的广泛关注。

““然而，对于那些正在节食或关注每日卡路里摄入量的人来说，应该适量食用木莎卡，因为它的卡路里含量可能会很高，这取决于茄子是煎的还是烤的，以及肉的瘦度，”普罗科皮乌说。

对于有志于在家做饭的人来说，木莎卡是一道制作起来很复杂的菜肴。但是，如果做得正确，它会让挑剔的味蕾大饱口福。现代的做法是用茄子和切成薄片的土豆作为菜肴的底料，使其更加浓郁。

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有些厨师建议用简单的酸奶酱代替白汁，制作清淡版的木莎卡。这种酱汁很容易用希腊酸奶、鸡蛋和一点肉豆蔻制作而成。

Μoussaka 也可以是一道素食菜，用炒蘑菇或番茄扁豆酱代替碎肉，用土豆泥代替白汁。

绿豆拉瑟拉

特级初榨橄榄油有助于将绿豆奶油酱的成分完美融合。（图片：Pixabay）

绿豆 （法索拉基亚 （希腊语）用橄榄油烹制而成的一道希腊主食，属于希腊菜系中一种特殊的菜肴，称为 拉瑟塔，意思 “橄榄油。’

Lathera 包含数十种用橄榄油烹制的植物性膳食食谱，非常适合素食者或遵循无肉饮食的人。

“新鲜青豆是最著名的代表 拉瑟塔 菜肴，”普罗科皮乌说。 “与洋葱、番茄和特级初榨橄榄油一起炖，它们是纤维、维生素和微量元素的良好来源，包括钙、磷、镁、钾以及维生素 A 和 K。”

普罗科皮乌补充道，这些物质使青豆成为一种富含抗氧化剂的食物，可以抵御自由基。 “而且它们的热量很低，”她说。

拉瑟拉 这些菜肴都是用新鲜的时令食材烹制而成的，是那种可以用经济实惠但味道鲜美的食材来养活全家人的食物。青豆和黑眼豆、西葫芦和西葫芦花、秋葵、豌豆、茄子和洋蓟都可以用来制作 拉瑟塔 菜肴。

据希腊厨师兼食谱作者迪娜·尼古拉乌 (Dina Nikolaou) 称，将橄榄油与蔬菜搭配是带出菜肴风味的关键。

“基本原料是橄榄油和蔬菜 “结婚’，带来极致美味，”尼古拉乌说。 “如果我们陪伴 拉瑟塔 再配上一块羊乳酪，才能谈得上味道的精髓。”

此外，用于制作特级初榨橄榄油 拉瑟塔 菜谱放大了菜肴的营养价值。

科学研究发现，特级初榨橄榄油中的酚类物质会转移到用橄榄油烹制的蔬菜中。此外，在橄榄油的作用下，一些蔬菜中的某些营养成分更容易被人体吸收。

宝石学家

Gemista 是希腊随处可见的特级初榨橄榄油夏季菜肴，让人回想起美好的童年回忆。（照片：Dimitra Christidi 通过 Facebook）

没有哪种食物能比它更能勾起希腊人的童年回忆 宝石学家.

传统上，夏天的周日全家聚餐，gemista（意思是 ““stuffed” 是一种将西红柿和辣椒放入烤盘中，里面塞入米饭馅料的烤饼。

“Gemista 是由里面掏空的西红柿和甜椒制成的，”Prokopiou 说道。 “然后，将果肉与橄榄油、欧芹、磨碎的苹果、磨碎的米兹特拉奶酪和米饭一起炒熟，做成馅料，塞入空的蔬菜中。然后，在蔬菜上撒上特级初榨橄榄油，然后烘烤。”

Mizithra 是一种低热量、低脂肪的传统希腊绵羊或山羊奶酪。它被广泛用作面食食谱中的调味品。

西红柿在植物学上被归类为水果，但由于它们大多被烹饪或用于沙拉，因此被广泛认为是蔬菜。 富含番茄红素，一种抗氧化剂。

普罗科皮乌说，西红柿煮熟后，番茄红素会变得更加有效，这增加了菜肴的营养价值。

宝石菜的所有部分都可以食用，包括西红柿和辣椒的皮，烹饪后它们会变软、变甜。

茄子和圆西葫芦等其他蔬菜也可用于制作 gemista。通常会用一些土豆来补充菜中的蔬菜。

“Gemista 提供一系列健康物质，包括橄榄油酚、番茄红素、矿物质和微量元素，可以增强我们的免疫系统，”Prokopiou 说。 “总之，gemista 是一顿完整的餐食，含有奶酪中的蛋白质、碳水化合物和蔬菜。”

““希腊美食色香味俱全，”她总结道。除了味道绝佳之外，它还为我们提供丰富的微量元素、抗氧化剂和维生素，无论我们选择哪种菜肴，它们都对人体健康大有裨益。”