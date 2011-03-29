“手工”橄榄油生产商在罗马开会讨论战略

意大利橄榄油加工商协会AIFO于23月-日举行了全天研讨会rd 在罗马的 圣塞巴斯蒂亚诺帕拉蒂诺。 迷人的Palatine Hill教堂建筑群仿佛置身于偏远的乡村，但实际上靠近连接罗马斗兽场和威尼斯广场的高速公路般的街道。 该小组由中小型企业的橄榄油生产商组成，聚集在一起讨论如何在当今最重视低成本的世界中定位优质特级初榨橄榄油。

普利亚（Puglia）的橄榄正在被拆除，以便为光伏农场腾出空间。 这让我发抖 -皮耶罗·冈内利（Piero Gonnelli）

该小组听取了成员，学术界的发言人，政府机构代表和顾问的意见。 每个人似乎都同意，与大众市场品牌区分开是关键，而且要获得应有的价格，优质橄榄油需要很长时间和艰苦的工作。 关于如何处理橄榄油提取副产物的讨论也很活跃。

皮耶罗·冈内利AIFO总裁兼创始成员，为了强调低价对该行业的影响， “今天，普利亚（Puglia）的橄榄正在被拆除，以便为光伏农场腾出空间。 这让我发抖。 在托斯卡纳，有50％到60％的橄榄树被废弃了。 由 Olive Oil Times，在托斯卡纳种植橄榄并生产和装瓶油。 最后一个数字特别令人关注，因为托斯卡纳橄榄油比其他地区的橄榄油溢价。

意大利购物者平均每85到-天购买一升橄榄油。 消费者购买了足够的石油，但据AIFO成员称，它缺乏质量。 市场专家，前连锁超市执行官毛罗·洛伊（Mauro Loy）报告说，约有-％的特级初榨橄榄油是在连锁超市购买的。 选择主要取决于所售商品。 AIFO成员希望消费者在他们的高品质油和大品牌包装商的标准特级初榨橄榄油之间进行选择。 （意大利消费者已经可以选择标准和优质两种牛奶。）AIFO成员不仅在关注意大利消费者，而且还在研究扩大市场的方式，例如美国，远东和俄罗斯。

AIFO副总裁Giampaolo Sodano， 其个人资料出现在 Olive Oil Times 主持会议的人解释说，研讨会将在-月举行的年度会议之前进行，届时将整理文件以游说布鲁塞尔的欧洲议会。 AIFO对获得该行业的认可特别感兴趣 马斯特罗·奥莱里奥（Mastro Oleario） 或石油总生产商。 同样，有些成员（例如Gonnelli）相信这个词和概念 手工的 最能说明他们在做什么，应该用来与消费者建立联系。 Gonnelli指出，消费者已经熟悉手工啤酒和手工意大利面。

佩鲁贾大学的毛里齐奥·瑟维利（Maurizio Servili）教授指出，差异化和意大利高品质的概念至关重要，因为过于宽松的国际标准正被各个国家引入的更为严格的标准所削弱。 瑟维利教授说， “阿根廷现在是国际橄榄油理事会（COI）的成员，尽管如此，阿根廷还是制定了一个很好的小标准，允许特级初榨橄榄油的亚麻酸含量为1.5％，而不是国际限制的1％。 他们为自己设定了允许菜油甾醇含量为4.5％的标准，而不是国际标准的4％。” 瑟维利（Servili）随后说，新标准为掺入红花油打开了大门，澳大利亚制定了与阿根廷相似的标准。 据他介绍，它将演变成一个免费的所有人。

各种发言者讨论了定义 “高品质的意大利语”。 某些（但不是全部）DOP和IGP将被视为该类别。 一些发言者表达了这样的观点，即在地理上表明该类别的油不够好。 客观的化学分析对油的审核至关重要。 Sodano表示，应该向消费者展示清晰的标签， “应该给出精确（最小允许）数量的多酚。” 就健康而言，这被认为是重要的，因为优质油比标准的特级初榨橄榄油具有更丰富的健康改善特性。

Massimo Pizzichini教授对他的项目和专利进行了有趣的演讲，涉及从橄榄油提取过程中产生的废物中捕获多酚。 他谈到了多酚及其在橄榄树生活中的作用，其中包括作为防腐剂，还保护树木和果实免受橄榄蝇和有害细菌的侵害。 在教授的创业公司 苯酚农场通过使用膜分离出含有98％的橄榄油提取物中的多酚的果渣，果渣和植被水。 他预见到食品，制药和化妆品公司对多酚的强劲需求，并指责橄榄油生产商不要购买他的项目。 嘘声，喘息声和紧张的笑声引起了他的愤怒，使每个人都保持警惕，直到下午。