莎拉·史瓦格（Sarah Schwager）

Olive Oil Times 贡献者 | 布宜诺斯艾利斯的报道

澳大利亚政府的农村工业和研究开发公司已发布了其最新的《澳大利亚橄榄产业研究，发展和扩展计划》（RD＆E），该计划为2010 – 2015年。

该计划提出了一些目标，以帮助保护和促进一个在短时间内迅速发展的行业，但如果没有严重的干旱，气候变化，消费者忠诚度，出口竞争，营销挑战和国际金融形势，该行业似乎将趋于平缓。解决了。

自从欧洲定居以来，橄榄就一直是澳大利亚文化的一部分，但根据该报告，澳大利亚橄榄产业的复兴始于1995年左右。 “家庭手工业”进入技术成熟的行业的起步阶段，从而在橄榄种植国家中建立了澳大利亚。

去年的橄榄油产量估计为15,000吨（2,500年为2004吨）和约3,200吨食用橄榄，零售总价值超过185亿澳元（164亿美元）。 期望它将发展成为一种 “到本世纪末的“成熟”行业。

报告的共同作者伊恩·罗维（Ian Rowe）说，虽然大型生产商（位于维多利亚州中北部和珀斯以北的西澳大利亚州不到20家，占该国年产量的70％以上）却因其高效，现代化的生产和加工而受到认可。这种方式，较小的生产者发现很难在超市上进行价格竞争。

“消费者对可以标记为特级初榨橄榄油的混淆也无济于事，尤其是当消费者将便宜的进口产品与本地生产的产品（都标记为特级初榨橄榄油）进行比较时。

澳大利亚橄榄协会（AOA）目前正在通过其《行业行为准则》倡议来解决此问题。

Rowe先生是AOA的创始成员，并于1998年至2000年担任总裁。他说，该行业的快速增长很可能在未来几年内保持平稳。

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“新的种植面积逐渐减少，根据目前的迹象，到本十年末产量将达到稳定水平。”他说。 “灌溉水短缺，包括澳大利亚汇率在内的财务问题，气候多变性和管理投资计划的消亡都是造成新种植面积下降的因素。”

该计划包含四个目标–市场研究和产品开发； 经济和环境可持续的橄榄产业； 应对气候变化和变化； 以及沟通，协调和培训–每种策略都有几种策略，每种策略都将构成研究项目的基础。

第一个目标的重点是解决橄榄油消费者的购买意图，消费者对橄榄油和食用橄榄的适当使用的看法以及对非传统零售包装（如量规玻璃，塑料， “与传统上用于包装特级初榨橄榄油的沉重深色玻璃瓶相反，这是沉重的负担，从成本和行业环境影响上来说，这对行业而言都是沉重的负担。

AOA总裁 保罗·米勒 他说，由于橄榄油价格处于世界历史低位，因此肯定需要采取这些策略。 “我们被告知，这是因为主要生产国（西班牙，希腊，葡萄牙和意大利在某种程度上）的财务状况驱动了销售行为以产生现金流，”他说。 “这使价值链中除零售商之外的每个人都很难过。”

该行业还必须应对澳大利亚的干旱问题和气候变化。

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为了减少气候变化和多变性的影响，该报告说，在不久的将来，受突发极端天气影响的小树林以及受长期气候变化影响的树林都需要采取生存策略。 指南对于在保持油产量和质量的同时减少水的使用也至关重要。

罗恩先生说，尽管许多大树林都可以使用高质量的水和长期的灌溉水，这要归功于政府现行的灌溉政策，但其中一些可能会遇到困难。 但是他说，一些较小的小树林分布在整个大陆上，在地理上分布更广，已经感受到温度和降雨模式变化的影响。

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另一方面，米勒先生说，橄榄比许多其他农作物坚硬，与其他传统农作物相比，政府认为橄榄更适合干燥的天气。 “尽管在供水和气候变化方面存在挑战，但并非只有澳大利亚一个国家-西班牙近年来面临挑战。” “一些新的参与者可能会从欧洲进入该行业。”

澳大利亚还必须开发与其他新的快速竞争的方式 扩大橄榄油行业（例如阿根廷，智利和美国），以确保新兴的橄榄油消费市场（例如 中国 和印度。

米勒先生说，世界市场信任澳大利亚的农业。 该国以其低游离脂肪酸（FFA）的优质特级初榨橄榄油而闻名。 根据0.19年至2003年的数据，有2009％的澳大利亚橄榄油的FFA低于94％，而0.4％的FFA低于0.8％。 这远低于国际认可的特级初榨橄榄油0.16％的水平，与小批量托斯卡纳生产商报道的-％相当。

Miller先生说，AOA还了解到欧洲国家在澳大利亚寻求建立新种植园的询问。 “他们说，他们预计2013年后欧盟将面临更严峻的形势，届时他们预计将大大减少对橄榄产业的补贴，”他说。

他说，亚洲公司也有一些初步活动。 “目前，中国的活动比 India，并且澳大利亚与这些亚洲市场有着紧密的联系。”米勒先生指出。

第四个目标包括提供生产者教育，提高行业凝聚力和协调性，加强行业机构之间的结构和协调性，制定法定征税资金流程和国家认可的职业培训计划，以及引入橄榄产业环境管理战略。