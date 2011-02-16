埃德温·弗兰克尔（Edwin Frankel）：将加利福尼亚橄榄油提高到更高的标准

在世界上最杰出的化学家中，埃德温·弗兰克尔（Edwin Frankel）博士在同行中立即成为了受人尊敬的偶像和强大的力量。 作为脂质氧化方面的知名专家，弗兰克尔（Frankel）将其注意力转向了特级初榨橄榄油，致力于基于更好的分析方法来提高标准。 他最近发表的发现大胆而有争议，他的发现为整个加州橄榄油的科学发展铺平了道路，引起了业界的关注。

世界上没有人是他的同龄人。 -UC化学家Bruce German

作为加利福尼亚橄榄油行业的坚决支持者，弗兰克尔（Frankel）着眼于更好的标准，以便加利福尼亚EVOO可以达到高于欧洲甚至是澳大利亚提出的基准的基准。 “加利福尼亚能够使加利福尼亚橄榄油成为世界上任何地方质量和健康状况最科学的文献记录。 “加利福尼亚州有能力将其产品科学地放在最前沿。”德国人继续说道，他坚信法兰克尔是做到这一点的人。 “世界上没有人是他的同伴。”

尽管味道是国际橄榄理事会用来测试特级初榨橄榄油的主要标准，但这种味道是主观的，德国人解释说。 如果进行化学分析（大多数情况下认为油是掺假的或变质的），则过氧化值（PV）是用于测量氧化的标志之一。 问题是，德国人指出， “大多数人不知道如何测量氧化。 Ed具有这样做的独特资格。”

去年有争议的报告 加州大学戴维斯分校橄榄中心 让业界知道。 弗兰克尔（Frankel）的科学家小组发现，标有特级初榨橄榄油的69％进口橄榄油样品和10％的加利福尼亚橄榄油样品均未达到EVOO的国际化学和感官标准。 该报告指出， “我们的实验室测试表明，IOC和USDA化学标准品通常不会检测出未通过特级原始感官标准的有缺陷的橄榄油。”

该报告还说，国际奥委会和 USDA橄榄油标准 包括德国/澳大利亚DAG和PPP标准将更有效，该标准表明较旧的，劣质的，氧化的和掺入廉价精制油的掺假。 国际奥委会以及代表橄榄油进口商的北美橄榄油协会（NAOOA）都不同意这项研究，认为这些方法不可靠。

“他没有在IOC上结交任何朋友。” 美国石油化学家协会 （AOCS）说到弗兰克尔。 “他是一个试图进入的局外人。他会遇到一些真正的困难。”但他承认，弗兰克尔（Frankel）众所周知的坚韧性以及提出足够的问题将会打开人们的视野。 那些有幸与Frankel博士一起工作的人知道会发生什么。

较高的分析标准加上毫无根据的诚实定义了Frankel博士的工作，并赢得了他的同事的尊重。 “寻求和讲出真相需要勇气，”加州大学戴维斯分校橄榄中心主任丹·弗林说。 “他的同事们可以指望他不加修饰地将其交给他们。”

弗兰克尔（Frankel）博士擅长于此。 他发表了92篇论文，其著作被引用了1100次，使他成为该领域引用最多的作者之一。 根据坎特里尔（Cantrill）的说法，他几乎还获得了美国石油化学家协会（AOCS）颁发的几乎所有奖项。 “脂质氧化的世界领导者和专家。”

弗兰克尔（Frankel）在伊利诺伊州皮奥里亚（Peoria）的农业部工作了31年，之后于1989年以首席科学家的身份退休，并开始了他的第二个职业生涯，这显然是他的真正称呼，他是母校加州大学戴维斯分校（UC Davis）的兼职教授。 橄榄油最初于1995年引起了他的兴趣，当时他有机会与来自西班牙的客座科学家合作。





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他们将一些来自当地合作市场的进口和加利福尼亚橄榄油样品与精制，漂白和除臭的具有0.4过氧化值（PV）的油进行了比较。 所有的油都有很高的PV，范围从11 –33。IOC标准是20，Frankel认为是太高了。 不需要太多的氧化，一点点就能产生非常不良的风味化合物。” 他的研究使他产生了不受欢迎的观点，即PV并不是测量氧化的可靠方法，他对西班牙的一些广泛发表的研究非常批评。我正处于职业生涯的舞台上，”弗兰克尔（Frankel）说，在我可以批评的地方。”

他认为这些样品的高PV是由于错误地认为EVOO永远稳定。 他说，有一些样品在架子上坐了数年，而未开封的瓶子的实际存储寿命应不超过一年。 “其他油”，弗兰克尔（Frankel）解释说， “都过时了，如果它们在架子上的时间太长，则会被替换。 这不是用橄榄油完成的。 输入去年加州大学戴维斯分校的研究结果和弗兰克尔博士的看法， “导入的历史非常令人怀疑。”

加州大学戴维斯分校的报告只是一个开始。 弗兰克尔（Frankel）的最新研究成果最近发表在两篇观点论文中，第一篇针对 EVOO化学中的掺假，氧化稳定性和抗氧化剂。 第二个挑战是 营养声称拥有橄榄油的美德. “我认为，”他说， “这些主张可能被夸大了，而不是基于可靠的科学证据。”他对这些主张的主要问题是 “弗兰克尔说。他解释说，西班牙人已经花费了大量资源，使用了可疑的分析方法和未经科学验证的商业试剂盒来测量橄榄油的营养价值。 “他们正在寻找快速而肮脏的方法。 大多数数据值得怀疑。 当他们需要使用更好的方法时，他们正在使用巨额资金。”

无论Frankel博士如何接受研究，橄榄油行业都将从他的开始中受益。 他的干劲和正直引导并磨练了他的专业知识，使他处于独特的位置。 当丹·弗林（Dan Flynn）谈到弗兰克尔（Frankel）时，他的话对加利福尼亚乃至整个行业而言， “他是一个高大的人物，我们很幸运，他将注意力转向了橄榄油。”