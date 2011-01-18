Leandro Ravetti谈澳大利亚提议的橄榄油标准

莎拉·史瓦格（Sarah Schwager）

Olive Oil Times 贡献者 | 布宜诺斯艾利斯的报道

本月初， 草稿细节 发布了针对澳大利亚和新西兰的橄榄油和橄榄果渣油的第一个标准。 起草负责人Leandro Ravetti告诉 Olive Oil Times 他认为这对橄榄油生产商，进口商和消费者意味着一切。

预计澳大利亚和新西兰的拟议标准将率先正确解决标签错误的问题和特级初榨橄榄油的质量，从而撼动世界橄榄油行业。

当前，消费者被错误和混乱的标签做法所误导。 -莱安德罗·拉维蒂

“不道德的经营者目前正在通过以欺骗性的方式将种子油和/或劣质橄榄油作为高价值特级初榨橄榄油进行再销售而从可观的价差中获利，这将受到这项新法规的严重影响。” “同时，来自澳大利亚，新西兰和海外的真诚，诚实的运营商将获得公平竞争的优势，在这种竞争环境下，他们高质量的产品受到保护和认可。”

尽管最近在澳大利亚关于在超市出售的本地橄榄油与进口橄榄油的质量引起了很多丑闻，但拉韦蒂先生说，他更愿意谈论诚实和高质量的生产者或不道德的经营者，无论他们身在何处。 “澳大利亚和海外有大量证据表明，全世界有很大比例的橄榄油贴错标签，与其他种子油掺假或使用劣质油装瓶。”

“同时，消费者被误导以为他们购买的是天然，新鲜且未精制的健康产品（EVOO）。 通常情况并非如此，否则他们会受到欺骗，为此付出代价的是他们认为是特定等级的橄榄油，在许多情况下是较低等级的橄榄油，或者在某些情况下不是橄榄油。”

在阿根廷出生并育种，被认为是阿根廷顶级橄榄研究人员之一，这位农业工程师于2001年移居澳大利亚加入 边界弯曲 由于其技术总监现在被认为是澳大利亚最有资格和经验的顾问之一。

的成员 澳大利亚标准技术委员会FT-034橄榄油 Ravetti代表澳大利亚橄榄种植者，按照行业内不同代表的技术委员会的指示编写标准，并整理和解决他们的评论和意见。

拉韦蒂先生说，澳大利亚和新西兰的标准和国际标准草案（例如橄榄油和橄榄果渣油法典标准，国际橄榄油理事会关于橄榄油和橄榄果渣油的贸易标准，欧盟委员会关于橄榄油和橄榄油渣油的特性，以及 美国橄榄油和橄榄果渣油等级标准）有很多共同点，尤其是在世界范围内公认的分析方法和关键限值方面，新提议的标准在许多方面都存在显着差异。

其中包括不同种类的橄榄油和橄榄果渣油的更简单，更清晰的商业面额 “为了避免目前的误导性和混淆性术语”； 审查许多化学参数的范围限制，以避免由于其天然成分变化而排除正宗橄榄油（尤其是澳大利亚和新西兰橄榄油）； 引入最新开发的分析方法，这些方法能够检测现有标准中包含的较旧方法当前无法检测到的现代提炼技术； 并引入了目前最好的过时政策 “其他所有标准中都没有”。

拉韦蒂先生说，没有一个国际标准能适应澳大利亚和新西兰生产的油的自然变化。

“澳大利亚通过农业，渔业和林业部，并在澳大利亚橄榄产业的代表的支持下，已经进行了几次尝试，以在食品法典委员会油脂委员会中引入对橄榄油标准的一些拟议变更。” “在每个阶段，都有其他国家，特别是欧洲联盟的反对，但我认为，这种反对没有坚实的科学或技术依据。”

Ravetti先生说，澳大利亚和新西兰现在追求的是 “橄榄油的技术上合理且以消费者为导向的一套标准”是为了解决以下事实：消费者当前被错误和/或令人困惑的标签做法误导了，这可能会导致在不知情的情况下购买质量较低和/或健康状况较差的产品。

“许多高质量的澳大利亚和新西兰石油在国际上都没有得到认可，任意标准被用作防止次要成分自然变化的贸易壁垒，这些次要成分与石油的实际质量无关。”

Ravetti先生认为，该标准草案的主要特征是其对保护消费者的高度关注，以及对EVOO的最高质量等级的重视。 该标准提出了新的等级面额，他说这更容易理解。

“例如，新文件建议将精制橄榄油和其他橄榄油的混合物称为 “精制橄榄油混合物”，而不是混淆目前使用的术语，例如 “多余的光线”或 “纯橄榄油'。”

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它还结合了新的分析技术和旨在保护和鼓励EVOO的更新以及检测欺诈行为的最佳日期之前政策。

关于将EVOO中的游离酸水平设定为0.8以符合国际标准的决定，Ravetti先生说，虽然他无法公开讨论技术委员会内部已辩论的任何方面，但本人本人无法亲自讨论。他赞成降低EVOO的游离酸度的想法。

“但我们必须记住，拟议文件是众多利益相关者达成共识的结果。” “在整个新文件中似乎很明显，只有在绝对必要且技术证据很好地支持时，才引入与国际法规相比的所有更改。”

他说，重要的是要强调一些新化学方法，例如二酰基甘油（DAG）分析，将限制具有高游离酸的油的存在，以至于它们在产品的保质期内可能无法通过该测试。

拉韦蒂先生说，同样重要的是要注意，该标准将是自愿性文件，并且只有在监管机构或合同中要求时才具有法律效力。

* 本文中表达的观点是Ravetti先生的个人观点，不一定代表澳大利亚标准协会或技术委员会对标准草案的观点.