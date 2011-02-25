加维尔：国际奥委会对橄榄油标准的回应更加“修辞”

国际橄榄理事会（IOC）最近 对澳大利亚和新西兰提出的橄榄油标准的回应 去年-月发布的澳大利亚橄榄油重量级产品受到了明显的怀疑。 国际奥委会建议重新考虑该准则，并将其标记为潜在 “国际贸易壁垒” “使掺假更容易”。

它的回应基本上是一份非常详细的清单，列出了 澳大利亚和新西兰标准 与IOC贸易标准的规定不同。 关于为什么国际奥委会的限制更合适或没有证据支持其逻辑的解释很少。

橄榄油专家 理查德·加维尔 他说，有关新化学标准将成为贸易壁垒的说法比事实更为夸张。 “标准的前言指出，与标准之间的任何差异 国际奥委会标准 是基于收集的有关澳大利亚橄榄油天然化学范围的可靠数据。” Gawel博士说。

“这意味着放宽了一些标准。 如果有的话，这将使自由贸易变得更加容易。 常识表明，在不放松标准的情况下，自由贸易将受到限制。” 加维尔说，国际奥委会似乎对拟议的DAG和植物脱氧叶绿素的检测更加关注。

“尤其是后者有可能阻止旧的欧盟储存原油的流动，毫无疑问，这会定期使我们的海岸受益，”加维尔博士说。 “但这就是标准的意义所在。 确保消费者得到他们认为要付款的东西。”

另一方面，新西兰橄榄油进口商Graham Aitken 威廉·艾特肯公司强烈谴责澳大利亚和新西兰认为现有的国际奥委会规定不足以保护该地区的消费者和生产者的声明。 他说，作为一个非常涉足新西兰橄榄油市场的人，他可以断言这不是普遍的看法。

去年，澳大利亚消费者组织Choice发布了 调查显示，超市提供的许多进口橄榄油都不可靠，其中有50％的被测者不符合最低标签标准。 其中之一是新西兰最大的销售品牌Lupi Extra Virgin，William Aitken＆Co.是新西兰的进口商。

当时，艾特肯先生说，新西兰的石油样品经常被送到欧洲独立的实验室进行测试，“…………根据国际奥委会的标准，它们总是被认证为EVOO”。

加维尔说，标准草案不仅针对进口油，澳大利亚的生产商和进口商也可能受到同样的影响。 他说，在澳大利亚进行的消费者研究表明，购买特级初榨橄榄油的最强劲动力是其对健康的好处，而旧油不如新鲜油那么健康。 他说，新标准可能会限制旧石油的贸易。

“澳大利亚的工业规模足够大，以至于上一个季节的残留油坐在某个地方的油箱中。 因此，欧洲人并不孤单。 只有在故意设定标准时，标准才能限制贸易，以便一个组可以满足标准，而另一组则不能。 我看不出这是怎么回事。”

该标准的起草负责人Leandro Ravetti表示，尽管在标准草案开放供公众评论时他无法发表评论，但澳大利亚标准局和负责橄榄油标准的委员会处理了所有事项，特别是任何涉及技术性贸易壁垒的指控。



他还提到 国际奥委会评论 只是到目前为止收到的数百条评论之一。

加维尔（Gawel）还批评国际奥委会未能提供支持其理论依据的数据，例如它如何设定菜油甾醇限量。 国际奥委会对标准草案的回应提供了一个表格条目，标题为 “参考文件”，该链接提供了其自己网站主页的链接，该网站未列出有关如何设置其限制的任何参考文件。

“重要的是为什么将菜油甾醇设定为4％，而不是4.5％或4.8％或什至2％。” Gawel博士说。 “没有人认为菜籽油中的菜籽油含量比橄榄油中的含量高，因此橄榄油中很高的菜籽油含量可以看作是掺假的烟枪。

“但是，就其性质而言，这种证据是间接的。 不同的EVOO在此组件中自然变化，并且变化很大。 因此，真正的问题是，在成为可绞死的罪行之前，需要多少间接证据？” 他说，澳大利亚标准实际上已经公开提供了支持其理论依据的数据。

“ [IOC]声称存在 “负责监督橄榄油的世界一流组织“无济于事”。 当然，如果他们对自己的案子有信心，他们将把数据四处飞溅，以供所有人查看。”

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保罗·米勒（Paul Miller）， 澳大利亚橄榄协会，他说，虽然他在马来西亚食品法典委员会油脂委员会中未见过国际奥委会的回应，以支持澳大利亚政府代表团处理一些橄榄油问题，但他确信，在澳大利亚制定这样的标准的过程澳大利亚是一个全面而有能力的国家。

“据我所知，国际奥委会的评论似乎对这一进程实际上是批评。”