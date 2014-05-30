理事会寻求有关橄榄油定义和测试方法的意见

国际橄榄理事会

停止使用描述性术语 “纯”和 “长期以来一直误导橄榄油消费者的“光”是行业成员寻求的变革之一， 国际橄榄理事会 现在正在寻求反馈。

重新定义术语 “橄榄油”（目前用于包含精制橄榄油和纯橄榄油的混合产品以及另一种引起消费者困惑的产品），也是土耳其提案的一部分。

在针对测试和参数提出的各种更改中， “快速简便”的测量方法 酚类化合物 这将有助于在标签上使用健康声明。

在旨在提高透明度的新体系下，国际奥委会已开始就新的或修订的分析方法，参数或限值提出这些建议。 今天，它发布了12项此类提案，并在8月22日之前邀请相关利益相关者提供反馈。 这些提案来自世界各地，并非来自国际奥委会执行秘书处，但在上次会议上由国际奥委会化学专家进行了审查，并在23月-日至-日在克罗地亚举行的国际奥委会咨询委员会进行了讨论。

这些措施包括：

-将精制橄榄油的K270（紫外线吸收）限制从1.1放宽到1.25，将橄榄油的K270限制从0.9放宽到1.15。 这是由国际奥委会土耳其代表团提议的，这与将橄榄油出口到其他国家并旨在促进贸易时难以维持当前价值有关。

-测定铜的焦脱镁叶绿素含量的新方法 橄榄果渣油。 台湾食品药品监督管理局提出的打击欺诈的建议，即使用焦脱镁铜 “绿色”橄榄果渣油。

-常规使用 “一种简单，快速的比色法（Folin-Ciocalteu，用羟基酪醇表示），用于定量橄榄油中的酚类化合物。 由国际奥委会专家提议，可用于标签上的营养声称。

-将三种分析方法合二为一，即用于制备甲基酯，测定脂肪酸和测定反式脂肪酸的方法。 由IOC方法工作组提议，以简化IOC标准中的方法。

-的新定义或更改的 “橄榄油”。; 删除 “普通橄榄油”类别； 酸度> 2.0％的油的分类为 “Lampante 橄榄油”; 删除单词 “pureâ€和 “光”; 和替换该词 “平衡良好” “高强度的辛辣”。 土耳其代表团建议避免通过更好地定义和描述橄榄油来误导消费者。 “类别的简化和更具描述性的术语的使用将改善国际贸易和消费者对产品的理解。”

提案的完整列表已发布在IOC网站上。 国际奥委会表示，当作者将其提交执行委员会时，将在技术建议草案中加以放大。