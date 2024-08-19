低脂纯素饮食可能比富含橄榄油的饮食更能降低低密度脂蛋白胆固醇

新的研究表明，遵循低脂纯素饮食，无需 特级初榨橄榄油 可能会降低患有高风险的个体的低密度脂蛋白胆固醇水平 心血管疾病 不仅仅是补充特级初榨橄榄油的纯素饮食。

交叉 根据一项研究，发表在《美国心脏协会杂志》（JAHA）上的一项研究发现，与富含橄榄油的饮食相比，低脂饮食的人体重减轻更多，低密度脂蛋白胆固醇水平也更低。然而，一些著名研究人员对这项研究的设计提出了批评。

“佛罗里达大学研究员、研究报告共同作者安德里亚·克热内克表示：“心血管疾病领域对植物油（包括特级初榨橄榄油）对风险因素的影响存在一些争议和辩论。”

“地中海饮食 通常含有大量特级初榨橄榄油，而低脂植物性饮食通常建议避免使用它，”她补充道。 “然而，众所周知，这两种饮食都能降低患心脏病的风险。”

“据我们所知，这在以植物为基础的全食物纯素饮食中还没有研究过，所以我们打算设计一项研究来调查这个研究问题，”克热内克解释说。 “之前还没有太多证据来评估特级初榨橄榄油与其他植物油相比是否能特别降低风险。”

试验对象为 40 名有动脉粥样硬化性心血管疾病风险的人。他们分别遵循两种素食饮食，每一种饮食持续四周，中间有一周的停顿期。

在一项饮食计划中，参与者使用了四汤匙 加州橄榄牧场 每天服用特级初榨橄榄油。他们被要求生吃橄榄油；除此之外，没有给出何时或如何食用的指导。在另一种饮食中，参与者被告知要尽可能少地使用橄榄油，每天少于一汤匙。

两种饮食都包括全水果、蔬菜、全谷物、豆类、坚果和种子，不包括动物性食物。

在两个饮食阶段之间，参与者有一周的休息期，在此期间他们可以恢复正常的饮食习惯。这种休息是一种常见的研究做法，以确保第一个饮食阶段不会影响第二个饮食阶段的结果。

研究人员在每个节食期开始和结束时收集了参与者的新陈代谢、临床健康、行为和饮食数据。参与者遵循每个节食计划时，研究人员测量了每个计划对他们个人的影响。

“先前的研究表明，橄榄油的加工过程（从精制到初榨再到特级初榨）会影响脂质和炎症标志物，因此我们提供特级初榨橄榄油，这种油也是地中海饮食中所食用的，”克热内克说。

科学家发现这两种饮食都有益于健康。 “与包含动物产品的典型饮食相比，高和低特级初榨橄榄油饮食都降低了心脏病的风险因素，包括低密度脂蛋白胆固醇水平，”克热内克说。

LDL 胆固醇通常被称为 “研究人员称之为“坏胆固醇”，因为它会在动脉中沉积斑块，而斑块不断积累，会增加患心脏病的风险。

然而，克热内克表示，两种饮食之间存在显著差异，特别是在心脏病风险的关键指标方面。

““低特级初榨橄榄油饮食与高特级初榨橄榄油饮食相比，能产生更佳的 LDL 胆固醇和降脂效果，”克热内克说道。 “按饮食顺序评估时，那些开始食用高浓度特级初榨橄榄油，然后过渡到低浓度特级初榨橄榄油的人的 LDL 水平有所降低。”

“相比之下，那些一开始食用低浓度特级初榨橄榄油，然后在接下来的四周内从低到高添加特级初榨橄榄油的人，LDL 水平有所增加，”她补充道。 “这为未来的研究问题提供了一些有趣的见解。”

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总体而言，这两种饮食都降低了与心脏健康和炎症相关的几种重要的健康指标。

研究参与者在两个饮食阶段的体重均有所下降，且低脂饮食期间体重减轻幅度更大。

研究人员表示，体重减轻表明，即使是全食物、植物性的纯素饮食，包括特级初榨橄榄油在内的添加脂肪的量也会影响整体能量平衡和随后的健康指标。

研究人员观察到两个饮食阶段膳食纤维的消耗都有所增加，他们说这有助于降低低密度脂蛋白胆固醇。

他们补充说，从全食转向不饱和脂肪并减少饱和脂肪可能会带来积极的健康结果。

Krenek 认为，这项研究最有趣的发现包括： “与标准杂食模式相比，全食物、植物性纯素饮食中的低和高特级初榨橄榄油都有助于降低心脏病风险，但与相对较高的摄入量相比，较低的摄入量可能产生更大的降脂效果。”

“食用少量橄榄油后添加特级初榨橄榄油可能会阻碍风险的降低，”她补充道。

然而，布朗大学米里亚姆医院橄榄油健康计划的创始人玛丽·弗林对该研究的目标和方法提出了批评。

“特级初榨橄榄油通常不会降低 LDL 胆固醇，这一点早已为人所知。特级初榨橄榄油会增加 HDL 胆固醇，改善 HDL 胆固醇功能，”她说。 “多不饱和脂肪比单不饱和脂肪更能降低 LDL，但它们也会氧化 LDL，而氧化 LDL 会导致动脉粥样硬化。”

Flynn 补充说，特级初榨橄榄油的主要 对健康的益处 关于心血管疾病的 酚而不是脂肪.

她指出 2023回顾 她是该研究的主要作者。研究发现 “与其他膳食脂肪或低脂饮食相比，特级初榨橄榄油可以降低 LDL-c 基线值大于 120 毫克/分升，并随着总酚含量的增加而线性增加 HDL-c”。

“研究人员写道：“包括每日食用特级初榨橄榄油在内的饮食对于减肥和长期控制体重非常有效。” “此外，研究表明，总酚含量至少为每公斤 150 毫克的特级初榨橄榄油可以降低 LDL 氧化。”

““虽然包含植物籽油的饮食可能比特级初榨橄榄油更能降低 LDL，但包含每日特级初榨橄榄油的饮食会产生更健康的 LDL，因为颗粒会更大，而且不太可能被氧化，”他们补充道。

弗林表示，JAHA 发表的这项研究的一个局限性是缺乏有关所用橄榄油的详细信息。研究人员没有公布苯酚含量，弗林表示，苯酚含量对于任何研究特级初榨橄榄油与健康结果之间关系的研究都是必不可少的。

弗林还批评了研究人员对卡路里和营养摄入的评估。她说，回忆饮食并不是评估卡路里的最佳方式，因为众所周知，人们对过去 24 小时内吃了什么、吃了多少的记忆是有缺陷的。

最后，她补充说，交叉研究中两组试验前后的体重都没有记录，这使得比较每组两种饮食的结果变得更加困难。

““我认为这项研究没什么用，”她说。 “从任何角度看，这都对文献没有任何帮助。”

“人们缺乏对特级初榨橄榄油的了解，这是由这个国家的健康政策推动的，”弗林补充道，并指出美国心脏协会长期以来一直提倡低脂饮食 无论脂肪类型如何 消耗。

““特级初榨橄榄油是一种不同的食物。它是橄榄的汁液，”她说。 “它是我们拥有的唯一一种具有如此多健康益处的食物。没有任何药物或食物可以与特级初榨橄榄油相媲美。”

克热内克则告诫人们不要过度简化这项研究的结果。

“在实践中，始终关注饮食的大背景、偏好和风险水平非常重要，因为大多数人不会比较特级初榨橄榄油和全食物脂肪来源，如鳄梨、坚果、种子和橄榄，”克热内克说。

“对风险因素的影响完全取决于所比较的内容，”她补充道，指的是如何根据参与者的日常饮食习惯来衡量饮食。

研究人员表示，这项研究强调了关注膳食脂肪种类和食物选择的重要性，而不仅仅是脂肪、碳水化合物和蛋白质的数量。

他们警告称，这项研究存在一些局限性，包括 “研究时间相对较短，样本主要为受过良好教育的白人女性（未来的研究需要涉及更大、更多样化的人群）以及延续效应，这意味着第二个饮食期开始时参与者的健康状况与第一个饮食期不同。”

研究人员认为，该领域的下一步研究应该包括将研究扩展到不同人群和不同程度的心脏病风险。