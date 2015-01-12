在您的皮肤上添加橄榄油

有许多众所周知的原因在您的饮食中包括橄榄油。 从心脏健康到癌症预防，该清单在不断增加 橄榄油的健康益处 被发现。

就像橄榄油是您饮食中的健康部分一样，它也可以成为您日常皮肤护理中的有益补充。

皮肤在排毒过程中起着至关重要的作用，因此，保持皮肤尽可能清洁和健康非常重要。

另见：橄榄油对健康的好处

在您的皮肤上涂抹橄榄油似乎违反直觉，但是它可以用作天然屏障，以防止灰尘和碎屑进入。 通过洗脸并使其过干，实际上可以鼓励皮肤破裂和不健康。 洗完后在脸上轻涂一层特级初榨橄榄油，可以形成出色的保护层。 确保将油按摩到脸上，直到几乎完全吸收为止。 请记住，要花很多时间才能行得通，所以您无需使用大量您喜欢的EVOO来获得好处。

橄榄油还含有抗氧化剂和角鲨烯，角鲨烯是人类皮肤细胞产生的最常见脂质之一（甚至牧马人 放在牛仔裤里）。 橄榄油中的维生素A和E使之成为主要的抗衰老化合物。 每天的疗程可以帮助减少细纹和皱纹的出现，同时又可以滋润和保湿皮肤（ 为Sophia Loren工作).

使用碳粉后，在干净的皮肤上涂抹橄榄油。 爽肤水可使您的皮肤恢复到适当的pH值。 使用EVOO时，您的脸部应略微潮湿，以达到保湿效果，从而使皮肤最佳吸收。 切记将橄榄油作为保湿剂与防晒霜结合使用，以保护皮肤免受紫外线的伤害。