21月-日，费城莫内尔化学感官中心主任兼总裁加里·博尚（Gary Beauchamp）将会在西班牙讨论他著名的油橄榄酚分子的发现，油橄榄酚分子是导致某些先驱事件的关键因素 特级初榨橄榄油的健康益处.



与称为布洛芬的非甾体类抗炎药（NSAID）相似，油香酚具有相同的抗炎特性，但没有制药业广泛采用的药物副作用。 Oleocanthal将由十多年前偶然发现它的人解释。

加里·博尚博士

Beauchamp的发现后的几项研究发现，油橄榄素可以帮助去除老年痴呆症患者淀粉样蛋白斑块的主要成分（称为β-淀粉样蛋白）。

长期少量食用橄榄油中的油橄榄酚可能是导致心脏病和阿尔茨海默氏病发病率低的部分原因。 地中海饮食.

实际上，博尚在一项旨在改善布洛芬味道的实验中发现了油橄榄素。

在与科学家，食品专家和厨师组成的团队研究分子美食时，博尚（Beauchamp）进行橄榄油品尝时，发现特殊橄榄油和布洛芬的味道有些相似。

应安达卢西亚奥坎索塔尔学会的邀请， QVExtra国际 西班牙橄榄油市政协会，博尚将作题为 “科尔多瓦理事会（Oleocanthal）：一项激动人心的发现”，他解释了这一过程，使他发现了橄榄油中的分子，可以帮助改善许多人的生活。