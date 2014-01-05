伯克利Olive Grove EVOO包装一拳

最近的研究表明，加利福尼亚的一种特级初榨橄榄油可能只是世界上最健康的橄榄油之一。

雅典大学的Prokopios Magiatis博士和Eleni Melliou博士， 一直在测试 使用1H-NMR（核磁共振）方法确定EVOO，以确定来自世界各地的EVOO中的油橄榄酚和油酸甘油酯的量。 到目前为止，已经测试了数百种橄榄油。



这项工作是一个更广泛的项目的一部分，该项目旨在发现特定的橄榄树品种，树丛管理方法，收获时间以及生产最健康橄榄油的工厂类型。

迄今为止，已经发现来自希腊某些地区和特定橄榄工厂的Koroneiki和Throuba橄榄品种含有最高和最一致的油橄榄素和油精。

现在，使用新的扩展1H-NMR测试， 检测到高水平的橄榄苦苷糖苷配基 从北加州伯克利橄榄林的Mission特级初榨橄榄油中提取。

一直在寻找最新的科学进展， 伯克利·奥利夫·格罗夫 业主Olivia Newsome-Grieco在加州大学戴维斯分校的研讨会上与Melliou会面。 Newsome-Grieco说她立即了解了新方法的价值，并提交了样品进行测试。

“具有讽刺意味的是，在经济混乱中，两名希腊科学家得以开发出一种测试，该测试将证实加利福尼亚州此处生产的EVOO的高质量。 我很高兴见到（Magiatis和Melliou），” Newsome-Grieco说。

最高记录的橄榄苦苷糖苷配基浓度（342 mg / Kg）是在压力灌溉和低温碾磨下由绿橄榄生产的伯克利橄榄林样品中得到的。 “自400年以来，浓度是雅典大学分析的2010多个样本中最高的，” ​​Magiatis说。

最近发现油橄榄苦甙糖苷配基化合物对 预防老年痴呆.

Mission EVOO的化学分析 油橄榄：88 mg /Κg

油脂精：90 mg / Kg

橄榄苦苷苷元（醛形式）：342 mg / Kg

葡糖苷配糖苷（醛形式）：170 mg / Kg

的起源 任务品种 笼罩在神秘之中； 西班牙方济各会传教士认为它已经到达北美。 然而，DNA测试并未显示出与西班牙橄榄树的任何关系，但发现它们与摩洛哥发现的Picholine Marocaine品种具有某些特征。

Mission是国际橄榄理事会认可的唯一产于北美的橄榄品种。

伯克利·奥利夫·格罗夫（Berkeley Olive Grove）庆祝其100th 橄榄种植历史的一年。 有机和可持续的树丛管理，以及积极的橄榄碾磨研究和精心的加工，均产生了成果。 制片人大吃一惊 三枚金牌 在纽约国际橄榄油比赛中。

“我相信这可能成为加利福尼亚橄榄油行业的决定性时刻，这一点与1976年在巴黎举行的双盲葡萄酒品鉴会上加利福尼亚葡萄酒击败法国葡萄酒一样重要，” Darro Grieco在听到EVOO的积极成果后说道。

人们可能不会选择最健康的特级初榨橄榄油。 坚持压榨未成熟橄榄的古希腊人总是将橄榄油与葡萄酒或醋混合。 通常在早期采摘的EVOO中发现高含量的油橄榄素和油酸甘油酯，它们的味道更苦，并在喉咙中留下胡椒味。 直到今天，香醋和EVOO并存。

本身的新鲜度和味道无法准确确定 EVOO的健康性。 许多橄榄品种，无论新鲜度和口味如何，都缺乏必要的高含量关键酚类化合物。

一些早收的EVOO具有高含量的促进健康的化合物也获得了感官奖励。 因此，可以生产出具有良好健康水平的优质，均衡的EVOO。

新的测试结果可能标志着EVOO的新时代的到来，这是古老的智慧与现代测试和感官分析相结合，以制定EVOO的特定标准和新标签要求的结果 “加州和国外的“健康促进” EVOO。