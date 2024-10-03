橄榄油真的能预防宿醉吗？专家评述

最近，TikTok 在 Z 世代中出现了一种趋势，即个人消费 橄榄油 在喝酒之前，人们相信这种做法可以减轻宿醉的影响。

尽管这一概念并不完全新颖，但最近它的受欢迎程度飙升，反映了社交媒体影响和伪科学主张的融合。

这一趋势之所以受到关注，是因为美国唱片制作人兼词曲作者本尼·布兰科 (Benny Blanco) 提出，饮酒前饮用橄榄油可以有效防止宿醉。

食用橄榄油没有害处，但对宿醉没有好处。 - 布朗大学橄榄油健康倡议创始人 Mary Flynn

布兰科提倡这种方法，声称它可以让人免受第二天宿醉的不适。

“我的朋友尼诺教我的，”布兰科 告诉今夜秀 主持人吉米法伦。 “这些来自意大利的老家伙进来了。他们说， “喝酒之前喝一杯这个，你就不会宿醉了。不可能。”

布兰科和法伦在喝了一杯红酒之前喝了两杯橄榄油。布兰科的说法引发了网友的讨论，并在社交媒体平台（尤其是TikTok）上引起了极大关注。

8 月，一位名为 Itssjessc 的 TikTok 用户更新了她的经历。

““它确实有用。如果你喝了很多酒，我不会说它能完全治愈你的宿醉，但我酒量不大，通常第二天早上，无论我喝了多少酒，我都感觉不舒服，”Itssjessc 写道。 “不过，我现在感觉很好。感觉好多了。”

“我证实了这一点，”另一位 TikTok 用户写道。 “在希腊也有这种说法，出门前吃一汤匙橄榄油就不会宿醉。”

社交媒体用户声称 “橄榄油覆盖在胃部，阻止胃排空，从而阻止酒精进入肠道。”

然而，英国营养师协会指出， “没有什么可以填满你的胃的事情。”

布朗大学米里亚姆医院橄榄油健康计划创始人玛丽·弗林告诉 Olive Oil Times 趋势是 “相当幽默”，但也有一定的道理。

“酒精、水和钠从胃中吸收；其他所有物质都由小肠的第一部分，即十二指肠吸收，”她说。 “这就是为什么如果你有一个 “如果你觉得“空腹”（即饥饿）的话，你会比吃过饭后更快地感受到酒精的影响。”

弗林补充说，脂肪中含有的胃抑制肽可以减缓胃排空过程。此外，脂肪比蛋白质和碳水化合物更难吸收，因此从胃中释放的速度更慢。

“因此，脂肪会减缓物质离开胃的速度，但我想不出它会如何影响酒精离开胃的速度，而且它肯定不会有助于缓解宿醉，”弗林说。

医生兼营养专家克里斯·罗德斯告诉《焦点》杂志，没有什么可以治愈宿醉，大多数家庭疗法只是试图缓解症状。

“总而言之，橄榄油不能防止宿醉，”他说。 “宿醉是一种多方面的疾病，由饮酒的深远负面影响引起，包括脱水、炎症、脑损伤和肝功能等问题。”

弗林补充说，这一说法的基本前提是错误的，他指出，胃里充满了盐酸，可以分解食物和液体以供消化，因此没有任何一种物质 “覆盖在胃部。

“你的胃并不像塑料容器那样空着，所以油不会 ““涂上它，”她说。 “如果有人喝了一杯左右的任何油（其他油也会有橄榄油所声称的同样的作用），这可能会减缓酒精的吸收，但 “可能。'”

然而，弗林指出，与酒精一起食用的油腻食物可能有助于稀释酒精，甚至可能减缓其吸收。 “这就是将奶酪与酒一起供应的想法，”她说。

““食用橄榄油没有坏处，但对宿醉没有好处，”弗林总结道。