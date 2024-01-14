大学越野冠军使用橄榄油对抗感冒

橄榄油可能在威斯康星州维罗纳举行的 2024 年全国大学体育协会 (NCAA) 一级越野锦标赛上发挥了关键作用。

两届奥运会选手、杨百翰大学 (BYU) 教练爱德华·艾斯通 (Edward Eyestone) 与他的同事一起，在运动员脱下赛前热身服准备比赛后，为他们的手臂、背部和腿部涂抹橄榄油。

薄薄的橄榄油层可以起到一定的隔热作用，防止热量从温暖的皮肤流失到冷空气中。 - 杨百翰大学越野教练 Edward Eyestone

Eyestone 认为，当比赛时气温徘徊在冰点以上时，橄榄油可以发挥作用。他的信念得到了回报，因为 BYU 男子和女子越野队 加冕冠军.

虽然这种使用橄榄油的方式对于教练来说并不新鲜，但他说这只是在特殊场合使用。 “我们只在年底的大型比赛中推出橄榄油，”他告诉 Olive Oil Times.

“在美国，大型比赛通常与深秋同时举行，那时天气条件更加恶劣。而我的队员们通常在赛季末表现不错，”Eyestone 说道。

教练认为橄榄油可以提高运动员在各种条件下的表现。 “我只在越野比赛前这样做过，但没有理由说它不适用于 5k（五公里）或 10k（十公里）比赛，”Eyeston 说道。

“如果时间超过 30 分钟，我就会担心橄榄油会逐渐冷却到外界温度，”他补充道。 “在这种情况下，我可能会选择更传统的选择，比如紧身裤、袖套或长衬衫。当然，在极端条件下，要穿多层衣服。”

橄榄树与体育运动的联系由来已久，可以追溯到 奥运会 在古希腊。

“在运动训练之前，运动员们会用橄榄油涂抹身体以准备皮肤，”驻雅典的芬兰考古学家和作家安娜·古斯塔夫森告诉 Olive Oil Times 在 2024 年 - 月的一次采访中。 “出汗后，他们还会用橄榄油和沙子的混合物擦拭皮肤，然后刮掉污垢来清洁自己。”

在现代， 参加的运动员 土耳其的年度 Kirkpinar 橄榄油摔跤锦标赛估计使用了两公吨橄榄油。

摔跤手们会按照仪式将橄榄油涂在自己和对手身上，这样摔跤手们就很难抓住对方，只能抓住对手的口袋。摔跤手们还声称橄榄油可以减轻受伤带来的疼痛，帮助伤口更快愈合。

“橄榄油的使用非常古老，”Eyestone说。 “1970 世纪 - 年代末，当我还是一名高中跑步运动员时，我第一次使用了它。”

“我相信我可以将它追溯到我的父亲，他在 1940 世纪 - 年代在爱达荷大学越野跑时使用过它，或者我的高中教练，他和我们的队伍一起使用过它，”他补充道。 “因为他来自加拿大，所以他对寒冷的天气有所了解。”

现代人们使用各种润滑脂作为皮肤的保护层。

“我认为横渡英吉利海峡的游泳者也尝试过类似的方法，在身上涂抹凡士林或猪油，”艾斯通说。

“众所周知，在极寒天气下，越野滑雪者也会在裸露的皮肤上涂抹凡士林。橄榄油只是一种稀释版的凡士林技术，”他补充道。

“ 这张 1993 年冬季全国锦标赛的照片中，我在左边奔跑，胡子冻住了，但腿上和脸上的橄榄油却泛着微光。当时气温是 7 华氏度（-14 摄氏度），”艾斯通说。

橄榄油含有多种成分，包括抗氧化剂和维生素，它们 非常适合皮肤护理。 多亏了它 多酚橄榄油还可以帮助皮肤 从损坏中恢复.

不过，教练承认，橄榄油对杨百翰大学跑步运动员的具体益处机制仍不清楚。

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“我的一名运动员是机械工程专业的，他的教授听说我们使用橄榄油后，建议根据热传递原理，橄榄油可能有点用处，”Eyestone 说道。

“薄薄的橄榄油层可以起到一定的隔热作用，防止热量从温暖的皮肤流失到冷空气中，”他补充道。 “由于橄榄油的粘度，皮肤和油之间也可能滞留一层薄薄的空气。”

Eyestone 解释说，教练组使用加热器稍微加热橄榄油， ““刚使用时会有一种像毯子一样舒适的感觉，”他说。

“最终，我认为橄榄油有助于弥补脱掉外面热身衣服和比赛期间身体产生的热量之间的差距，”Eyestone 补充道。 “而且，比赛期间你不需要脱掉袖套或额外的衬衫，而是可以专注于跑步。”

作为比赛中长期使用橄榄油的人，Eyestone 回顾了橄榄油如何帮助他度过所遇到的一些最恶劣的条件。 “我使用橄榄油的温度范围从30多度到5华氏度（-15摄氏度），”他说。