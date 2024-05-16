一个新的 根据一项研究， 哈佛大学的研究发现，每天食用半汤匙橄榄油可以降低痴呆症相关死亡的风险。

研究人员检查了 92,383 年来从参加护士健康研究和健康专业人员随访研究的 28 名美国成年人收集的数据。

他们发现，与那些从不或很少食用橄榄油的人相比，每天食用至少 28 克橄榄油的人与痴呆症相关的死亡风险降低 -%。

橄榄油消费与消费之间的关系 阿尔茨海默氏病痴呆症是最常见的痴呆症，早已确定。然而，随着痴呆症患病率的持续上升，研究人员越来越感兴趣。

世界卫生组织数据显示，到 55 年，全球将有超过 2023 万人患有痴呆症。《柳叶刀》上发表的另一项研究预测，痴呆症发病率将 2050的三倍.

哥伦比亚大学阿尔茨海默病研究中心主任斯科特·斯莫尔表示，痴呆症在最后阶段会影响大脑最深的部分，这会抑制身体功能，包括心率和呼吸。

虽然呼吸道或尿路感染是晚期痴呆症患者死亡的常见原因，但那些接受最高质量护理的患者基本上死于累积的脑细胞死亡。

该研究还研究了橄榄油总消耗量与饮食质量之间的关系，包括遵守饮食习惯 地中海饮食 和替代健康饮食指数。

研究人员发现，无论坚持哪种饮食，橄榄油摄入量最高的参与者患痴呆症相关死亡的风险较低。 “这凸显了橄榄油的潜在特殊作用，”研究人员写道。

“尽管如此，替代健康饮食指数得分高且橄榄油摄入量高的群体表现出最低的痴呆症死亡风险，这表明将更高的饮食质量与更高的橄榄油摄入量相结合可能会带来更大的益处，”他们补充道。

该研究还调查了影响 替代其他膳食脂肪 用橄榄油。

研究人员发现，用等量的橄榄油代替 14 克蛋黄酱，与痴呆症相关的死亡风险降低 -%。与此同时，用橄榄油代替 - 克人造黄油可以将风险降低 -%。

当用橄榄油代替黄油或其他植物油时，没有观察到统计学上的显着差异。

“这些发现提供了证据支持饮食建议，提倡使用橄榄油和其他植物油作为维持整体健康和预防痴呆症的潜在策略，”研究人员写道。

然而，他们承认，在研究时，蛋黄酱和人造黄油含有高含量的氢化反式脂肪，这与心血管疾病、2型糖尿病和痴呆症密切相关。 2020年，美国卫生当局禁止制造商在食品中添加部分氢化油。

该研究的主要作者、哈佛大学陈曾熙公共卫生学院营养学助理研究员 Anne-Julie Tessier 表示 Olive Oil Times 研究人员认为，橄榄油中发现的抗氧化剂可能在食用橄榄油和降低痴呆相关死亡风险之间发挥着重要作用。

广告

广告

“我们认为橄榄油中一些具有抗氧化活性的化合物可以穿过血脑屏障，可能对大脑产生直接影响，”她说。 “橄榄油也有可能通过有益于心血管健康而对大脑健康产生间接影响，尽管我们在模型中考虑了这些因素，并且这种关联仍然存在。”

研究人群包括来自护士健康研究的 60,582 名女性和来自健康专业人员随访研究的 31,801 名男性，平均年龄为 56 岁，基线时没有心血管疾病和癌症。使用食物频率调查问卷每四年评估一次橄榄油消耗量。

“这涉及到向参与者询问一系列关于他们食用橄榄油的频率的问题，无论是用于沙拉酱、烹饪目的还是添加到其他食物中，”泰西尔说。

“然而，我们没有数据可以让我们区分所用油的类型，”她补充道。 “因此，我们观察到一种关联，无论使用何种类型的橄榄油，是否是初榨橄榄油，以及是否用于烹饪、沙拉酱或添加到其他食物中。”

该研究的主要优势之一是对几个亚组的分析，包括具有载脂蛋白 ε4 (APOE ε4) 基因型的个体。具有同质 APOE ε4 等位基因的个体死于痴呆症的可能性高出五到九倍。

“探索性亚组分析显示，在大多数亚组中，较高的橄榄油摄入量与较低的痴呆相关死亡率风险之间存在关联，”研究人员写道。 “在有痴呆家族史、独居、服用多种维生素的参与者和非 APOE ε4 携带者中，没有发现统计学上显着的关联。”

虽然该研究的其他优势包括长期随访、大样本量和大量痴呆症死亡病例，但研究人员承认其局限性。

“我们的研究无法确定橄榄油的因果效应，因为它不是一项干预研究，”泰西尔说。

研究人员还写道，研究人群并不能代表美国更广泛的公众，因为它主要由医疗保健专业人员组成，其中绝大多数是老年人和白人。

泰西尔说，未来的研究应该向参与者提供橄榄油，以评估其对认知功能的影响，并看看是否可以观察到直接影响。

“然而，值得注意的是，对于大多数痴呆类型来说，发病是渐进的，而且疾病进展缓慢，”她总结道。 “因此，我们必须等待很长时间才能看到案件的发生。除了观察之外，几乎无法通过其他设计来研究痴呆症和痴呆症死亡率。”