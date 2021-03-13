早期干预特级初榨橄榄油有望减轻唐氏综合症症状

特级初榨橄榄油 可以在对抗唐氏综合症患者的认知衰退方面发挥关键作用。

质量的新标准 根据一项研究， 使用唐氏综合症小鼠模型进行的研究表明，特级初榨橄榄油可以显著改善记忆力和认知能力。

特级初榨橄榄油可以改变大脑的 “ 炎症特征”，不仅减缓阿尔茨海默氏症的神经退行性过程，而且还减缓唐氏综合症等其他疾病的神经退行性过程。 - 多梅尼科·普拉蒂科 (Domenico Praticò)，阿尔茨海默病中心创始人

“从历史上看，橄榄油主要与心血管益处有关，”费城天普大学神经科学教授、天普大学阿尔茨海默病中心创始人 Domenico Praticò 告诉 Olive Oil Times.

““长期以来，人们认为大脑不会受到食用特级初榨橄榄油的影响。事实上，越来越多的研究表明，特级初榨橄榄油的积极作用还延伸到大脑健康，”普拉蒂科解释道。

Praticò 的研究小组在《阿尔茨海默病杂志》上发表的最新研究中解释了唐氏综合症患者通常早在 40 岁就会出现认知能力下降和类似阿尔茨海默病的病症，比一般人群要早得多。

““由于药理学的进步和新的手术技术，唐氏综合症患者的预期寿命显著增加，通常可以延长到50岁以上，”普拉蒂科说。

其中 60% 到 70% 的人比没有唐氏综合症的人更早出现认知问题。 “这不完全是 阿尔茨海默氏病但它们的情况极其相似，”普拉蒂科说。

“鉴于特级初榨橄榄油的作用证据越来越多，我们的研究旨在调查早期干预使用特级初榨橄榄油是否会对这一人群产生积极影响，”他解释说。

为了验证特级初榨橄榄油的功效，研究小组使用了唐氏综合症动物模型，在五个月内给小鼠提供富含特级初榨橄榄油的饮食。

研究人员选择了产自意大利普利亚的 Coratina 单一品种特级初榨橄榄油，因为它具有显著的酚类成分。

治疗结束时，进行认知测试以评估动物的学习和记忆能力。

““通过对动物进行记忆测试，例如莫里斯水迷宫，我们可以测量老鼠学会寻找隐藏平台的速度，”普拉蒂科说。

“我们观察到，用特级初榨橄榄油治疗的老鼠比未经治疗的老鼠学习和回忆的速度要快得多，”他补充道。

这项研究的另一个有趣的方面是特级初榨橄榄油对突触的影响，突触是负责在大脑中传递信息的神经细胞之间的连接。

实验表明，通过电生理学技术测量，用特级初榨橄榄油治疗的小鼠的突触功能得到改善。

“突触功能更高效，这表明特级初榨橄榄油对神经元连接有保护作用，”普拉蒂科说。

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此外，特级初榨橄榄油显著降低了神经炎症水平，这一过程与认知能力下降和神经退化密切相关。

“我们发现特级初榨橄榄油可以调节小胶质细胞的活动，这种细胞除了其他功能外，还可以充当大脑中的清道夫，”普拉蒂科说。

““这些细胞在长期的压力条件下，最终会损害大脑而不是帮助大脑，”他补充道。 “由于特级初榨橄榄油的存在，小胶质细胞能够保持更加平衡的状态，并能继续发挥其有益功能。”

该研究的一个关键方面是对用特级初榨橄榄油治疗的小鼠大脑中的炎症标志物进行深入分析。

特别是，特级初榨橄榄油已被证明能显著影响各种细胞因子，即调节免疫系统炎症反应的蛋白质。

在分析的标志物中，白细胞介素对于调节脑部炎症至关重要，这种现象与认知能力下降和神经退化密切相关。

Praticò 的研究小组观察到白细胞介素 12 和 CD40 等分子显著减少，这两种分子均能促进小胶质细胞活化。

“CD40 的抑制尤其重要，因为这种蛋白质通常参与激活小胶质细胞和产生其他促炎细胞因子，如白细胞介素 12，”Praticò 说。 “降低这些分子的活性有助于减轻加速认知能力下降的一个因素。”

同时，白细胞介素 1 受体拮抗剂 (IL-1ra) 和白细胞介素 5 有所增加，两者都与神经保护作用有关。

“IL-1ra 可以抑制白细胞介素 1 引起的炎症，而白细胞介素 - 是促进炎症反应最有效的细胞因子之一，”Praticò 解释道。

这些发现表明，特级初榨橄榄油可以减少脑部炎症，并具有选择性作用，促进保护神经细胞的分子的表达。

“我们的研究表明，特级初榨橄榄油可以改变大脑的 ““它能以积极的方式‘缓解炎症特征’，不仅减缓阿尔茨海默氏症的神经退行性过程，还能减缓唐氏综合症等其他疾病的神经退行性过程，”普拉蒂科评论道。

据科学家称，这项研究的结果为阿尔茨海默氏症和其他形式的痴呆症等疾病的新型治疗方法打开了大门。

特级初榨橄榄油，其生物活性成分包括 油橄榄、油酸和 橄榄苦苷，可能是对抗认知能力下降的天然武器。

在人口老龄化和痴呆症日益严重的背景下 变得越来越普遍，发现新的预防工具至关重要。 “我们才刚刚开始这项探索，”普拉蒂科说。

“但如果我们能够证明像特级初榨橄榄油这样简单的东西就能带来改变，那么我们就找到了一种可行的方法来改善许多人的生活质量，”他总结道。