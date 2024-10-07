特级初榨橄榄油提取物的抗炎功效超过布洛芬

意大利泰拉莫大学和罗马萨皮恩扎大学的一组研究人员开发出了一种可持续开采的新方法 油橄榄 以及来自 特级初榨橄榄油，得到高浓度的溶液。

这些提取物可以提供比目前已知的药物（如布洛芬）更有效的抗炎作用。

油橄榄苦素、油橄榄精和新分子作为环氧合酶抑制剂表现出比布洛芬强得多的活性。 - Luciana Mosca，Sapienza 大学生物化学研究员

此外，虽然苯酚提取通常成本高昂，但生产新提取物的成本仅为其一小部分。

苯酚萃取成本高昂的原因之一是需要化学品。新工艺无需这些化学品，完全依靠水作为溶剂。

此外，这种水基工艺不会产生化学废物，也不会影响加工橄榄油的可食用性。

“我们已经开发出一种水基、环保且生物相容的方法，”该研究的合著者 Antonio Francioso 表示。 根据一项研究， 以及泰拉莫大学食品、农业和环境生物科学与技术系的研究员。

“橄榄刺激醛和橄榄精是在橄榄油生产过程中形成的天然可食用产品。它们来源于植物前体、ligstroside 和 橄榄苦苷，“他补充说。 “它们的抗炎和抗氧化作用尤其显著。”

研究人员开发了一种合成两种油橄榄素和油橄榄素衍生物——硫橄榄素和硫橄榄素的方法。

他们还探索了油橄榄素、油酸及其新衍生物如何抑制环氧合酶活性。环氧合酶抑制剂，如布洛芬，通常用于减轻炎症。

“我们以布洛芬作为测试的黄金标准，证实了现有数据，”该研究的共同作者、萨皮恩扎大学生物化学科学系研究员卢西安娜·莫斯卡说。

“她补充道：“油橄榄苦素、油橄榄精和新分子作为环氧合酶抑制剂表现出比布洛芬强得多的活性。”

这些新分子与油橄榄苦素和油橄榄精的区别在于磺化过程，这可能使它们在医疗应用中更有效。

“油橄榄素和油酸虽然已被充分研究，但已显示出很强的活性 细胞/组织 以及蜂窝系统，”莫斯卡说道。 “然而，它们面临一个重大的药代动力学问题：它们是不稳定的分子。”

当油橄榄刺激醛和油橄榄精被摄入体内时，它们会迅速降解，因为身体会将这些化合物识别为潜在有害物质，并采用包括酶在内的各种生物系统来分解它们。

““这些分子的极端反应性是由它们的化学结构决定的。通过这种磺化反应，我们可以大大降低它们的反应性，”莫斯卡说。 “这就是为什么我们相信 体内，这些分子可以表现出更强的药理活性。”

“但这仍有待从科学角度证实，”她补充道。 “我们有早期证据，并且正在继续进行测试。下一章还会有更多内容。”

虽然特级初榨橄榄油中含有数十种酚类物质，但并非所有特级初榨橄榄油都含有相同数量和比例的这些化合物。有趣的是，这些差异会影响新提取物的生产过程。

“重要的是选择生产富含这两种成分的橄榄油的品种 多酚因为并非所有品种都能产出高含量的油橄榄素和油橄榄苦素，”该研究的共同作者、罗马大学生物化学科学系研究员 Roberto Mattioli 说道。

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因此，研究人员将最初的研究重点放在 科拉蒂娜这是一种普利亚品种，以出产特级初榨橄榄油而闻名，其中 70% 至 80% 的酚类物质是油橄榄刺激醛和油橄榄苦素。

“即使拥有如此丰富的栽培品种，传统的提取方法仍依赖于漫长的有机溶剂提取过程，提取之后必须去除有机溶剂，这对环境和工人都构成风险，”马蒂奥利说。

马蒂奥利和他的同事表示，他们开发出了一种方法，利用生物相容性分子代替有机溶剂来获得高度浓缩的提取物，每毫升多酚含量可达 50 毫克左右。

“这些分子可以安全地摄入，可能直接给动物服用，或用于 细胞/组织 “因为它们是完全生物相容性的，”他说。 “由于浓度如此之高，这些物质可以在各种培养基中适当稀释并直接给药，无需进一步的纯化步骤或溶剂蒸发。”

“目前，250毫克油橄榄素的价格为-欧元，无法进行大规模生产，”Francioso补充道。

据研究人员称，新工艺可能会扭转局面。

““从特别丰富的油开始，我们使用一种极其经济的方法......在生物和脂质溶剂中将多酚浓缩 100 倍，”该研究的共同作者兼初创公司 Active-Italia 的联合创始人 Rodolfo Federico 说。

“我们首次拥有可用作健康促进剂的原材料。到目前为止，还没有含有油橄榄素和油橄榄素的补充剂，”他补充道， “只有它们的前身。”

他认为，这两种分子的提取物除了具有环氧合酶抑制行为所证实的抗炎特性之外，还将带来深远的益处。

“体内 他说道：“临床研究结果表明，油橄榄刺激醛和油橄榄素含量高的橄榄油能抑制促炎细胞因子的合成。” “其作用机制可能更为广泛，有可能治疗多种病症。这确实非常令人着迷。”