国际促进地中海饮食基金会

建立了致力于促进地中海饮食的国际基金会。 地中海饮食国际基金会（IFMeD）在英国伦敦注册，旨在将来自不同国家的机构，大学和研究中心以及来自私营部门的参与者和有兴趣推广的消费者聚集在一起 地中海饮食.

IFMeD主席Lluis Serra-Majem 基金会网站上的声明，这 “尽管 教科文组织对地中海饮食的认可 作为非物质文化遗产，由于欧洲自2008年以来面临的经济困难，在某些地中海国家中，人们一直坚持这种饮食方式。因此，增强地中海饮食的健康和可持续生活方式至关重要[ sic]模式，使其适应当前的社会经济和文化变化，并保持并重申它是人类的非物质文化遗产。”

IFMeD旨在汇集多学科知识和专长，并充当智囊团，以分析，验证和传播有关地中海饮食的相关科学研究。 基金会的 使命宣言 指出需要 “超越当地和国家利益的“跨国科学担保人”，以促进地中海饮食成为健康和可持续的生活方式。

IFMeD秘书长Sandro Dernini宣布： “有必要对跨学科和跨文化进行重新思考以振兴地中海饮食。 因此，IFMeD可以采取行动，为Med Diet重建一种可持续的饮食文化背景，使其更适合当前时代和所有人，从而成为促进这一变化的理想国际场所。”