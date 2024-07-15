坚持MedDiet与癌症幸存者的死亡风险降低相关

新出版 研究 发现严格遵守 地中海饮食 可能会显著降低癌症幸存者的全因死亡率和心血管死亡率。

研究发现，坚持地中海饮食可使癌症幸存者因任何原因死亡的风险降低 30％，心血管死亡率降低近 60％。

“坚持地中海饮食的影响是巨大的。这是独立于每位患者接受的肿瘤治疗而评估的，”意大利地中海神经病学研究所分子和营养流行病学实验室研究员、这项研究的合著者 Marialaura Bonaccio 说。

我们看到越来越多的人被诊断出患有癌症。这可能得益于诊断工具的改进，但这也告诉我们，越来越多的人需要将健康饮食与治疗结合起来。 - Marialaura Bonaccio，地中海神经医学研究所

该研究报告由一组意大利科学家撰写，发表在《JACC CardiOncology》上，还探讨了 心血管疾病 和癌症。

“许多罹患肿瘤的人也会患上心血管疾病，”Bonaccio 告诉 Olive Oil Times. “有充分的证据表明这两种情况存在共同的风险因素。”

这两种疾病都存在炎症和氧化应激等代谢风险因素。地中海饮食富含抗炎和抗氧化食物，可以解决这些共同的问题。

该研究使用了来自广泛 莫里萨尼研究，追踪了大约 25,000 名成年人 莫利塞地区 在意大利已有十多年的历史。

这项新研究的重点对象为 802 名 60 岁左右的参与者，他们在研究开始时有癌症病史。研究人员对他们的饮食习惯和健康状况进行了 13 年的监测。

““我们纳入的所有个体在参加 Moli-sani 研究时都患有肿瘤，无论肿瘤类型如何，”Bonaccio 说道。 “虽然早期的研究集中于饮食对特定类型肿瘤的影响，但我们的研究优势在于将研究结果扩展到所有癌症幸存者。”

根据参与者对地中海饮食的遵守情况进行分类，使用半定量食物频率问卷进行测量，并获得MedDiet 分数。

“与之前的文献一致，我们发现严格遵守地中海饮食的人获益最为显著，”Bonaccio 说。 “偶尔坚持并没有带来可衡量的益处。”

根据研究，坚持地中海饮食的患者往往具有更高的社会经济地位，并且更有可能进行身体活动。他们的全因死亡率比研究人员检查的其他患者低 32%。

在12.7年的随访期间，共记录了248例全因死亡，其中包括59例心血管死亡和140例癌症死亡。

研究人员承认这项研究存在一些局限性，因为这是一项观察性研究，这意味着无法直接推断因果关系。他们还指出，自我报告的饮食摄入量可能会出现误报。

““这是一个特定年龄段的小群体，这使得我们无法获得有关癌症类型或不同年龄段不同影响的具体数据，”博纳西奥说。

据博纳西奥称，这项研究的亮点之一是它与地中海人口有特别的关系。

“她说：“其他国家进行的许多研究评估了地中海饮食的影响，但在地中海背景下衡量这些影响非常有趣。”

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“地中海地区的人们有着自己的一种食物以特定方式组合的文化，”博纳西奥补充道。 “在意大利，我们从不单独谈论意大利面或豆类，因为它们总是结合在一起。食物的烹饪方式可以增强食物的营养特性。”

除此之外，严格遵守地中海饮食还意味着要避免大多数 超加工产品.

“花时间准备一顿饭，在家里加工新鲜农产品，使用橄榄油等优质产品，如果人们寻找即食的现成产品，那么所有这些都不会发生，”Bonaccio 解释说。

这位意大利科学家指出地中海饮食在未来的营养学中可能会发挥更重要的作用。

“我们看到越来越多的人被诊断出患有癌症，”博纳西奥说。 “这可能来自于改进的诊断工具，但它也告诉我们，越来越多的人需要将健康饮食与治疗结合起来。”

虽然还需要进行更多的研究，但博纳西奥也强调了目前正在进行的重要研究，强调了地中海饮食和橄榄油可能在癌症患者健康中发挥的作用。

“当我们发现地中海饮食可能将这些患者的致命中风事件减少 60％ 时，这只是我们研究中的一个例子，这告诉我们，对于任何必须应对这些疾病的人来说，这可能是一个很好的起点，”Bonaccio 总结道。