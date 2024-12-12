MedDiet 连续八年被评为全球最佳

美国新闻与世界报道将其命名为 地中海饮食 第八年最好了。

该出版物要求 69 名医生、注册营养师、营养流行病学家、厨师和减肥研究人员组成的小组分析 38 个类别的 21 种流行饮食计划。

当考虑 “最佳整体饮食”类别中，小组成员比较了饮食的营养完整性、健康风险和益处、长期可持续性和基于证据的有效性。

地中海饮食在满分 4.8 分中的评分为 5 分，击败了 DASH、弹性素食和 MIND 饮食 以获得最佳的整体饮食。

小组成员还认为地中海饮食是治疗关节炎、糖尿病、憩室炎、脂肪肝、肠道健康、健康饮食、高胆固醇、炎症、心理健康和糖尿病前期的最佳饮食方案。

此外，他们还发现饮食模式也规定了 经常进行体育锻炼、充足的休息、社交和喝大量的水，是最容易遵循的。

“地中海饮食注重的是质量和生活方式，而不是单一的营养素或食物种类，”高级健康编辑 Shanley Chan 和助理总编辑 Elaine Hinzey 写道。

许多橄榄种植区的传统饮食鼓励人们食用水果、蔬菜、全麦谷物和 特级初榨橄榄油 每餐均含每日份量的坚果、橄榄籽和 低脂乳制品 以及每周的豆类、鱼类和海鲜摄入量。

（图片：地中海饮食基金会）

地中海饮食并不禁止食用某些食物，而是建议每周食用一至两份红肉、白肉和加工肉类，以及少于两份的甜食。

“大量研究表明，这种饮食模式可以降低某些慢性健康问题的风险，例如 心血管疾病 和 2 型糖尿病，同时延长寿命并改善生活质量，”Chan 和 Hinzet 写道。

事实上，遵循地中海饮食与良好的健康结果相关，包括降低 痴呆症风险，减少 心血管疾病的风险 并降低癌症发病率。

许多这些改善的结果与抗氧化特性有关 多酚 在许多特级初榨橄榄油和蔬菜中发现，以及橄榄油的 单不饱和脂肪 以及鱼类和海鲜中常见的 Omega-3 脂肪酸。

最近的一系列研究还表明，坚持地中海饮食可以降低 心房颤动， 积极的 口腔健康 结果和缓解 PTSD 症状.

此外，研究发现，低碳水化合物地中海饮食有助于糖尿病患者 实现缓解而地中海饮食和运动则与 肠道更健康 在老年人中。

《美国新闻与世界报道》还指出，MIND 饮食对大脑健康最有益，DASH 饮食对心脏最有益。这两种饮食都以橄榄油作为主要脂肪，深受地中海饮食的影响，地中海饮食在这两个类别中均排名第二。

地中海饮食在高血压（仅次于 DASH）、更年期（仅次于更年期）、植物性饮食（仅次于弹性素食主义）和减肥（仅次于 WeightWatchers）方面也排名第二。