坚持地中海饮食可降低房颤风险

最近 根据一项研究， 发表在《心血管医学前沿》杂志上的一项研究研究了关于饮食干预、个体营养素和其他饮食成分对该病症的影响的现有证据。

最常见的心律失常是心房颤动，其特征是心房快速且不规则地跳动。这种疾病可能导致或引发多种并发症，包括胸痛、昏厥、心力衰竭和中风。

尽管医疗程序和药物治疗取得了进步，但心房颤动的发病率在世界范围内仍在增加，特别是在所谓的发达国家。

例如，一项大型队列研究估计，2006年至2018年，美国每年的患病率增长-%。这导致人们对生活方式管理的兴趣重新燃起，而饮食是其中的一个重要方面。

来自德克萨斯州贝勒斯科特和怀特健康医院心脏病学部门的研究人员采用叙述综合方法来探索饮食干预对心房颤动的影响，并评估这些干预措施的各个组成部分所发挥的作用。

研究发现，与降低发病率和改善结果最相关的两种饮食模式是 地中海和 DASH 饮食.

尽管后者与改善心血管结果和降低死亡率有关，但研究人员发现，一旦考虑到其他生活方式因素，对心房颤动的具体发生率、复发或进展没有明显的影响。

另一方面，地中海饮食 “一种强有力的预防心房颤动的策略。”

在探索这种影响背后的潜在机制时，研究人员提出了几个可能的因素。

首先是地中海饮食中水果、蔬菜和 特级初榨橄榄油. 这三类食物均提供抗氧化剂和 多酚，具有明显抗炎和保护心脏的作用。

橄榄苦苷例如，已证明具有显著降低血压的能力，这与橄榄叶治疗高血压的传统用途一致。

本文讨论的研究还为抗血栓和抗心律失常特性提供了证据 油橄榄 和 羟基酪醇，这种化合物几乎只存在于特级初榨橄榄油中。

这些化合物已被证明可以改善内皮功能并减少血小板聚集，从而降低心房颤动患者发生中风等事件的风险。

2014 年对橄榄基化合物的二次分析进一步证实了其重要性 PREDIMED试用版研究显示，添加特级初榨橄榄油的地中海饮食可以显著预防心房颤动。

研究人员引用了该分析结果，表明与其他饮食相比，心房颤动相对风险降低了 38%。

尽管所检查的证据有力地支持了抗氧化剂和多酚的作用，特别是与降低心房颤动发生率的直接联系，但研究人员强调，所涉及的机制仍然相对未被探索。

因此，他们得出结论，虽然每个组成部分都值得进一步广泛研究，但应该从疾病预防的角度全面考虑地中海饮食等饮食干预措施。

这一结论是基于越来越多的证据表明地中海饮食与显著减少心血管事件和 糖尿病，改进了 血压、胰岛素抵抗、血脂和甘油三酯，以及显著 降低肥胖 率。