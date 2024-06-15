工厂废水提取物具有良好的健康益处

博洛尼亚大学、巴勒莫大学和巴里大学的研究人员一直在研究从橄榄磨坊废水中提取的膳食补充剂对 心血管疾病.

这款补充剂以 Momast Plus 30 Bio (MP30B) 的名称在市场上销售，富含 羟基酪醇橄榄油的主要成分之一 多酚，使用专利技术从橄榄厂废水中提取化合物。

生产 MP30B 的公司 Bioenutra 并未参与 根据一项研究，.

先前的研究发现，这种补充剂具有抗炎作用，可以去除活性氧，从而减轻心脏感染。 体内 研究。

In 体外 研究还发现，MP30B 可以降低胸动脉的僵硬程度，这被认为是血压升高的先兆。

研究还表明，MP30B 不会显著改变心脏有效泵血的能力，也不会影响血管功能和健康（即心脏和血管参数）。 体外 研究。

“基于这些发现，我们认为 MP30B 是一种很有前途的心血管疾病预防提取物，其特殊的抗菌特性表明它在预防心脏感染方面具有功效，”研究人员写道。

除了这项研究带来的令人鼓舞的健康结果外，研究人员还表示 找到新用途 橄榄油生产副产品的出口有助于提高生产过程的可持续性，并通过额外的收入来源替代磨坊主的成本。

地中海盆地每年产生约 30 万立方米的橄榄油加工厂废水。由于这些废水中含有大量酚类化合物，因此必须经过处理才能排放。

“橄榄厂废水带来了重要的废物管理问题，因为缺乏常规处理可以抵消其高毒性，”研究人员写道。 “然而，废水中的酚类化合物代表着一个机会 “将这些废物“升级再造”，以获得高附加值的产品。”

他们在豚鼠身上进行的研究发现，Momast Plus 30 Bio 抑制了酶合成一氧化氮的能力，一氧化氮是一种自由基，而过量产生一氧化氮会促进炎症和氧化应激。

“我们的结果表明，MP30B 还可以通过抵消不受控制的一氧化氮生物合成造成的有害影响来干扰影响心血管系统的炎症过程，”研究人员写道。

他们还发现羟基酪醇的 抗菌性能 在 MP30B 中，尤其是对抗感染性心内膜炎，这是一种住院死亡率相对较高的细菌或真菌心脏感染。

“链球菌是感染性心内膜炎最常见的病因之一，”研究人员写道。 “MP30B 对所有类型的测试链球菌均有作用。”

“将 MP30B 的结果与使用参考抗生素左氧氟沙星的结果进行比较 化脓性链球菌ATCC or FL，观察到 MP30B 对细菌具有更强的杀菌和抑菌作用 FL链球菌；这与左氧氟沙星在 ATCC 细菌中的作用更显著的观察结果相反，”他们补充道。

研究人员得出结论，富含羟基酪醇的膳食补充剂具有作为预防心血管疾病的食品补充剂的潜力，并建议进一步研究其对乳腺癌的影响。

“抗肿瘤治疗的心脏毒性作用研究表明 羟基酪醇的保护作用 “乳腺癌心脏毒性，增加了 MP30B 的潜在应用，”他们写道。