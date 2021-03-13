它们看起来或味道都不一样，但橄榄油和母乳却惊人地相似。

特级初榨橄榄油含有与母乳脂肪相似比例的欧米茄3和欧米茄6以及相同比例的亚油酸，使其成为神经纤维髓鞘形成和大脑发育不可或缺的食物。 它易于消化，有助于胃功能，防止便秘和绞痛。

橄榄油有助于吸收维生素 D，这对成长中的婴儿和儿童很重要，因为它可以调节钙和磷并促进骨化过程所必需的矿物质的摄入。 这可以保护儿童在年幼时免受骨折和老年骨质疏松症的风险。

在最近的调查结果中，儿童的胆固醇水平有所上升，这是导致肥胖症的重要因素，肥胖症影响了 6 至 9 岁儿童中的三分之一。 由于橄榄油可降低血液总胆固醇水平、低密度脂蛋白胆固醇和甘油三酯，因此医生建议用橄榄油替代动物脂肪，以帮助对抗儿童日益严重的肥胖症。

另见：橄榄油对健康的好处

据报道，在整个怀孕期间坚持食用大量橄榄油的母亲患哮喘的风险也较低。 研究发现，他们的婴儿拥有更发达的免疫系统，并且患鼻炎和过敏症的风险更低。

据说橄榄油甚至可以有效地固化摇篮盖。 在正常清洁之前，将橄榄油涂在受摇篮盖影响的头部部位，橄榄油的保湿性能可以作为一种自然疗法。

在意大利，医生强烈建议为断奶的婴儿使用固体橄榄油。 他们甚至建议将其添加到婴儿奶瓶中的挤出奶或配方奶中，以获得该物质的益处，尤其是对于患有绞痛的婴儿。 这是因为橄榄油可以促进自然的胃过程并含有橄榄苦苷。 这种天然的抗炎物质再现了布洛芬的自然作用，布洛芬是一种广泛用于生产止痛药的活性成分。

意大利植物遗传研究所的萨维里奥·潘多尔菲对此进行了深入探讨。这位研究人员表示，橄榄油是婴儿最接近母乳的食物，他建议在给婴儿准备的每顿饭中都加入一茶匙优质特级初榨橄榄油。

“橄榄油不仅使每个孩子都回想起母乳，这不仅使每个孩子都感到愉悦，甚至使那些从未饮食过油的孩子也感到高兴。” Pandolfi如爱斯基摩人或非洲人说。

虽然橄榄油可能具有营养价值，但重要的是要了解它应该 决不要 替代母乳或婴儿配方奶粉。母乳和配方奶粉经过特殊配制，可提供婴儿健康成长和发育所需的所有必需营养素。橄榄油虽然含有一些有益成分，但不能提供婴儿所需的完整均衡营养。在给宝宝添加新食物之前，请咨询儿科医生或注册营养师。

Plasmon 是意大利最受欢迎的婴儿食品公司之一，专门为断奶婴儿生产橄榄油。 它由仅在意大利生产和压榨的橄榄制成，并使用该公司表示的技术确保油保持更多的健康益处。

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