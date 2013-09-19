专利竞标展示了Oleocanthal的多功能性

据隔离并命名的美国研究中心称，Oleocanthal是一种刺痛喉咙的特级初榨橄榄油的一部分，这是一个尚待挖掘的营销机会。

莫奈尔化学感官中心技术转让总监马克·弗里德曼（Mark Friedman）说，该化合物的潜力正在不断增长。

“炎症是许多疾病和病症的组成部分，以致仅作为抗炎药的潜力就很大。 他对油橄榄对健康的影响进行了大量令人兴奋的研究，而不仅仅是在莫内尔。”

“我们认为，油橄榄石是一个有商业价值的机会，等待着发生。 它所要做的就是正确的承诺和投资。”

偶然发现

橄榄油很古老，但是油橄榄石是最近才发现的。

总部位于费城的莫内尔（Monell）在其董事加里·博尚（Gary Beauchamp）在西西里岛（Sicily）时品尝了新鲜的初榨橄榄油之后，就沿着这条路走了。他注意到他感觉喉咙里的刺痛就像液体形式的非甾体类抗炎药（NSAIDs），在感官研究期间被吞咽了。

科学家随后与附近的宾夕法尼亚大学合作，分离出了他们认为负责的天然药物-橄榄油中的多酚之一的脱乙酰氧基二醛木糖苷苷元-并发现其合成形式对喉咙有相同的刺激作用。 它的名字叫oleocanthal：oleo = olive； canth = sting; Al ＝醛。

Monell在2005年为Oleocanthal申请了美国联邦商标注册，但没有继续进行。

寻求国际专利

现在，大学和莫奈尔大学正在寻求一项全球专利，其应用展示了该化合物的广泛用途。

虽然标题 “由世界知识产权组织在-月发布的专利申请中公开了该专利，它声称油橄榄还可以用作治疗或预防包括阿尔茨海默氏病在内的多种疾病的抗炎药，并可以用作抗癌的抗氧化剂。并促进伤口愈合。

“本发明涉及橄榄油中的活性成分，称为油橄榄香精，以及在各种配方中使用油橄榄香精的方法，包括食品添加剂，药物，化妆品，动物驱避剂以及用于哺乳动物刺激受体基因，基因产物，等位基因，剪接变体的发现工具。 ，其他笔录等。”

Oleocanthal可以使劣质油的味道像特级初榨橄榄油

首先在 “该应用程序的“油石的用途”部分是 “作为食品添加剂”，而且容易欺诈的橄榄油行业中的一些人可能会对此感到不安。

“本发明的油橄榄酚提供特级橄榄油中发现的特征性刺激感。 可以在低级油中添加油橄榄香精，以提供一种味道像特级初榨橄榄油的油。”

广告

广告

弗里德曼告诉 Olive Oil Times 从今年开始，该专利申请可追溯到2006年。自那时以来，专利审查员将原始申请中的大量专利权利要求分为若干小类，涵盖了发明的不同方面。

“将获得专利的专利与此原始申请有所不同。”

“展望未来，Monell没有计划，也没有兴趣针对使用油藤黄作为调味剂提出专利主张。”

“我们是一个非营利组织，有责任为公共利益做出贡献，并希望专注于油橄榄的健康益处。”

无数用于油橄榄的用途

油橄榄可以从橄榄或特级初榨橄榄油中提取，但弗里德曼说，后者的含量最高。 在专利申请中还描述了一种由廉价且容易获得的简单糖D-核糖制备合成油橄榄的方法，他说该方法也可能寻求专利。

Monell声称其用于油橄榄的用途包括：

食品添加剂：油橄榄素可增强食品风味并抑制甜味，并作为刺激物添加到食品中。 “ 美食体验”，类似于辣椒和塞克斯旺辣椒。 它也可以添加到 “ 诸如牙膏，漱口水和锭剂等产品的“感觉刺激体验”。

美食体验”，类似于辣椒和塞克斯旺辣椒。 它也可以添加到 诸如牙膏，漱口水和锭剂等产品的“感觉刺激体验”。 防腐剂：油橄榄素的抗菌和抗真菌特性使其可以用作防腐剂，例如在包装之前先将食品涂上涂层，或者将其应用于食品包装上以防止变质。

感冒和流感辅助：油酸可用于治疗感冒或流感症状，包括作为喉咙痛和鼻充血药的抗刺激剂。

抗氧化剂：因为油橄榄酚被认为具有抗氧化剂活性，因此它也可以用于治疗或预防各种疾病，包括癌症，促进伤口愈合以及在化妆品中提供氧化稳定性。

缓解疼痛：可用于缓解与流感或其他病毒感染，普通感冒，下背部和颈部疼痛，痛经，头痛，牙痛，扭伤和拉伤，烧伤和关节炎等病症相关的疼痛。

抗炎药：作为治疗或预防以炎症为特征的疾病的药物。

治疗或预防阿尔茨海默氏症相关脑斑块的发展：据认为，与布洛芬一样，油橄榄酚抑制微G蛋白和相关激酶。

对于癌症的口腔外科手术和口腔放射治疗：作为口腔冲洗液以抑制手术或口腔放射引起的炎症。

驱蚊剂：包括驱赶家猫，啮齿动物，浣熊，狗和土狼，并阻止鸟类在机场跑道，停车场等处使用废水和独立水等非饮用水，以防止鸟类进入。

继续研究治疗炎症，阿尔茨海默氏病和癌症

弗里德曼说，他不知道已经有任何这样的基于油橄榄的应用销售。

“莫内尔不是商业企业，我们依靠企业和企业家来将我们的发明推向市场。”

同时，该中心正在继续探索油橄榄素作为抗炎药，预防和治疗阿尔茨海默氏病以及在癌症治疗中的作用。

Monell科学家Paul Breslin表示，体外油橄榄已显示具有 “酶，细胞和组织具有抗炎特性，可干扰Alzheimer肽和寡聚体（即Tau和Abeta）的形成，并杀死癌细胞系，而不杀死健康细胞系。”

“我们正在这三个领域继续保持我们的兴趣，并正在研究Abeta和癌细胞。”他说。

“这里有探索血管健康的空间，饮食中的油橄榄可能会在心脏病，中风和其他血管疾病中发挥作用，但我们还没有出现。”

“这是一个快速发展的翻译和医学研究领域，鉴于我们所看到的结果，它对当前的承诺感到非常兴奋。”