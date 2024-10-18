小型研究表明多酚对皮肤具有抗衰老潜力

最近的研究证实， 特级初榨橄榄油 可能在减轻衰老对皮肤的影响方面具有巨大潜力。

根据一个 纸 发表在科学杂志《Medicina》上的两项生物活性 多酚、油酸和 油橄榄，已被证明可以减少老年人身上一些最明显的衰老迹象。

虽然特级初榨橄榄油含有数十种酚类物质，但研究人员之所以专注于这两种化合物，是因为它们对皮肤健康具有良好的效果，特别是在治疗非黑色素瘤皮肤癌和促进 伤口愈合.

此外，这两种酚还因其 强效抗炎 特性，这一点已得到越来越多研究的支持。

这项研究将两种化合物混合成护肤液，在一个月内涂抹在 55 名女性和 15 名男性身上。参与者根据年龄和皮肤形态分为亚组。

在随机单盲研究中，一种常见的临床试验方法，只有研究人员知道参与者接受了哪种治疗。

研究开始时，收集了参与者的详细数据，包括他们的年龄、体重、身高、皮肤类型、病史、药物使用情况以及吸烟和饮酒习惯。

参与者被要求每天两次涂抹含有油橄榄刺激醛和油橄榄精的 30% 精华液，持续 15 天。在研究开始时、- 天后和月底收集皮肤数据。

研究人员使用 VISIA 皮肤分析系统（一种广泛用于评估皮肤治疗的平台）来评估皮肤老化的改善情况。该系统可捕获皱纹总面积和皱纹强度等信息。

在研究开始、中期和结束时对深层皱纹和浅层皱纹进行了评估。

结果显示，所有参与者的皱纹数量平均减少了 23%。

男性和女性均表现出血清的累积效应，研究人员观察到，在整个研究过程中，治疗效果不断增强。

据研究作者称，这两种化合物的有效性 “与关于多酚对皮肤健康益处的更广泛研究相一致，包括其穿透表皮屏障和与细胞受体相互作用的能力。”

““据观察，多酚可以改善真皮的结构组织，这对其屏障功能至关重要，并可以增加真皮厚度和水分含量，这对于维持健康、功能良好的皮肤至关重要，”研究人员补充道。

然而，男性和女性的结果却不同。

具体来说，20 至 44 岁的年轻男性皱纹减少了 52％，而老年男性皱纹减少了 47％。

对于 45 岁至 79 岁的女性，皱纹数量减少了 34％，而年轻女性的皱纹数量减少了 26％。

“我们的研究表明，油橄榄刺激醛和油橄榄精能显著减少男性和女性的皱纹数量，尤其是对 45 岁至 79 岁年龄段的人群，”作者写道。

他们进一步指出了一些局限性，包括试验时间短、缺乏长期跟踪以及没有安慰剂对照组。

“在三个不同时间间隔收集的数据显示出皱纹减少的一致趋势。然而，总体研究结果支持在抗衰老护肤配方中使用特级初榨橄榄油衍生的多酚，”他们写道，这表明需要进行更广泛和详细的研究。

橄榄油 用于护肤 数千年来，橄榄油一直被人们视为护肤佳品。如今，越来越多的科学研究证明，在护肤中使用优质橄榄油非常重要。

这项研究探讨了特级初榨橄榄油在专用护肤品中的使用，以及富含特级初榨橄榄油的饮食的长期抗衰老效果，例如 地中海饮食.