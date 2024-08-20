小罗伯特·F·肯尼迪是美国最知名的政治家族之一的后代，他被当选总统唐纳德·J·特朗普任命为美国卫生与公众服务部部长。

如果得到共和党主导的参议院的批准，肯尼迪将拥有对美国食品和药物管理局（FDA）的广泛权力，该机构负责监管美国大约 80％ 的食品供应。

虽然肯尼迪以反疫苗观点而广为人知，但他也是一位著名的种子油直言不讳的批评者，将关于种子油对健康影响的长期争论带入主流。

在八月 面试 在福克斯新闻上，肯尼迪称种子油 “食品中最不健康的成分之一”，并表示它们 “这是你能吃到的最糟糕的东西之一，因为它们与 “全身性炎症。”

相反，肯尼迪建议用牛脂（由牛内脏的脂肪组织制成）代替种子油。搜索肯尼迪的历史公开声明和社交媒体账户，没有发现任何关于橄榄油的提及。

包括美国心脏协会科学成员在内的研究人员长期以来一直认为，植物油（主要来自种子，尤其是菜籽油、葵花籽油和大豆油）由于其含有不饱和脂肪，是动物脂肪的更健康替代品。

“所有数据都一致表明黄油和猪油对我们的心脏有害，”斯坦福大学医学教授克里斯托弗·加德纳说。 “研究表明，用不饱和脂肪代替饱和脂肪可以降低患心脏病的风险。”

虽然肯尼迪是种子油最著名的批评者之一，但社交媒体上的反种子油影响者运动日益壮大。

种子油批评者提出了两个主要论点。第一，种子油经常被己烷污染，己烷是大多数商业种子油生产中使用的化学溶剂。

已知气态己烷对人体有毒，但在种子油生产中以液态形式使用。种子油在精炼过程中经过热处理，己烷会蒸发。

然而，FDA 并不监管或监测种子油中的己烷残留量，因此尚不清楚市售种子油中是否残留有微量己烷。

反对种子油的更常见论点是，与橄榄油和动物脂肪相比，种子油含有大量的 omega-6 多不饱和脂肪酸，尤其是亚油酸。

大豆油中亚油酸含量约为 55%，葵花籽油中亚油酸含量接近 70%（高油酸葵花籽油中亚油酸含量不到 20%），菜籽油中亚油酸含量超过 2.5%。相比之下，橄榄油中亚油酸含量为 21% 至 -%，而牛肉中亚油酸含量约为 -%。

种子油批评者认为，ω-6 脂肪酸在体内会转化为促进炎症的花生四烯酸。事实上，花生四烯酸被广泛认为是引起炎症的化合物的组成部分，但它也被证明可以抑制促炎化合物。

根据一个 2017年元分析 在已发表的涉及 30 名受试者的 1,377 项随机对照研究中，亚油酸对炎症标志物的血液浓度影响很小。研究人员将此归因于只有 0.2% 的亚油酸转化为花生四烯酸。

尽管人们普遍认为人类需要从食物中摄取 Omega-3 和 Omega-6 脂肪酸才能生存，但种子油批评者认为，现代西方饮食中含有过多的 Omega-6 脂肪酸，而 Omega-3 脂肪酸过少。

事实上，建议的 omega-6 与 omega-3 比例是 -:-。然而，一些研究人员估计，在美国，这些比例范围是 -:- 到 -:-

种子油批评者还经常强调美国种子油消费量与肥胖率上升之间的相关性， 心血管疾病 和糖尿病就是其对健康产生负面影响的证据。

然而，相关性并不等同于因果关系。相反，一些专家认为，种子油消费量的增加与 超加工食品，其成分包括种子油，被广泛认为是导致上述慢性疾病的罪魁祸首。

加德纳进一步指出，超加工食品不健康主要是因为含有其他成分，包括高果糖玉米糖浆、添加糖和钠。 “当这些食物含有如此多其他物质时，很难将责任归咎于种子油，”他说。

肯尼迪也强烈反对超加工食品，并表示将禁止在学校午餐中使用超加工食品。然而，FDA 对超加工食品没有正式定义，这使得任何禁令都难以实施。