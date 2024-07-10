心血管疾病是全球最大的死亡原因。

心血管疾病包括一系列影响心脏和血管的疾病。其中最常见的是冠心病、风湿性心脏病和脑血管病。

纽约州卫生部最近报告称，每年约有 695,000 万美国人死于心脏病，占全国死亡人数的五分之一。世界卫生组织估计，在全球范围内，心血管疾病占所有死亡人数的 32%。

虽然心血管疾病是由各种因素引发的，包括遗传、污染和生活方式，但越来越多的研究表明，每天摄入 特级初榨橄榄油是最高品质的橄榄油类别，可以显著降低患心血管疾病的风险。

橄榄油决定性影响的证据

2010 年代在西班牙对数千人进行的一项大规模试验表明，坚持 地中海饮食 与一般的低脂饮食相比，每日食用橄榄油可显著减少高危患者的心血管事件。

PREDIMED（预防地中海饮食）研究发表于 新英格兰医学杂志，为世界范围内的进一步研究奠定了基础。

我们推荐使用 七国研究自 1950 世纪 - 年代以来，在美国、芬兰、荷兰、意大利、希腊、南斯拉夫和日本开展的一项研究也证实了 关键作用 橄榄油和地中海饮食在减少心血管疾病方面的作用。

这项广泛的流行病学研究涉及 12,000 名中年男性，结果显示，每天食用橄榄油等不饱和脂肪并坚持地中海饮食可显著降低患心脏病的风险。

这些研究证实了饮食行为对胆固醇水平和其他与心血管疾病发展相关的状况的显著影响。

这些研究的结果是，近几十年来数百份科学出版物探讨了橄榄油在人类健康中的独特作用。

橄榄油的有益作用主要归因于其高含量的 单不饱和脂肪。 该 多酚 最高等级的橄榄油，特级初榨橄榄油中含有的成分，进一步增强了这些 对健康的益处.

单不饱和脂肪酸（MUFA）的作用

油酸是一种单不饱和脂肪酸 (MUFA)，是橄榄油的重要成分，食用后可带来许多重要的健康益处。

“值得注意的是，特级初榨橄榄油含有 60% 至 83% 的 MUFA，”巴勒莫大学内科教授、巴勒莫波利西尼科医院内科及中风护理科主任 Bruno Tuttolomondo 说道。

“其余成分包括少量饱和脂肪酸，例如棕榈酸和硬脂酸，”他补充道。 “除了多不饱和脂肪外，单不饱和脂肪也被认为 “好的脂肪。””

广告

广告

Tuttolomondo 表示，研究表明，高比例的 MUFA 在预防心血管疾病方面发挥着至关重要的作用。

“这是因为 MUFA 会影响胆固醇和 LDL 水平，减少 LDL 氧化并影响动脉粥样硬化斑块的组成，从而发挥心脏保护作用，”他说。

LDL 代表低密度脂肪和蛋白质的组合。它是一种胆固醇，可在血液中积聚并在动脉中形成斑块，导致 动脉粥样硬化.

““MUFA 并不是特级初榨橄榄油中唯一重要的成分，但却是最丰富的，”Tuttolomondo 说道。 “仅凭这一点，特级初榨橄榄油就有资格成为 “好的脂肪。””

多酚对于降低心血管疾病风险至关重要

多酚是一类多样化的物质，由数百种存在于多种食物中的物质组成。

特级初榨橄榄油含有数十种多酚，它们非常稀有，且由于其高生物利用度而特别珍贵。

这意味着，一旦被消耗，它们就会到达身体的各个部位，发挥其作用，包括强大的抗氧化和抗炎特性。

“多酚确实对心血管健康发挥着作用，并且由于其心脏保护作用而成为重要研究的主题，”Tuttolomondo 说。

对胆固醇和心血管疾病研究最多的多酚之一是 橄榄苦苷.

“许多研究人员，包括罗马 La Sapienza 大学的 [Francesco] Violi 团队，都 研究橄榄苦苷”Tuttolomondo 说道。 “他们发现橄榄苦苷有助于稳定脂质斑块并减少 LDL 氧化。”

“他们还发现它可以调节糖尿病对血管和心血管健康的影响，”他补充道。

EVOO 可能增强糖尿病预防

据世界卫生组织统计，全球有 422 亿人 糖尿病 全球范围内。研究表明，特级初榨橄榄油和坚持地中海饮食可以显著降低罹患该疾病的风险。

糖尿病与心血管疾病有关，因为它会导致血液中糖分过高，从而损害为心脏供血的血管。这种损害会减少心脏的氧气和营养供应，大大增加患心脏病的风险。

“一段时间以来，特级初榨橄榄油对糖尿病的影响都是通过间接方式评估的，”Tuttolomondo 说道。 “在包括我的研究小组开展的众多研究中，我们分析了对地中海饮食的坚持，这种饮食将特级初榨橄榄油视为主要脂肪。众所周知，坚持地中海饮食可降低糖尿病发病率。”

进一步 研究 正是基于这些发现。 “我们现在知道，特级初榨橄榄油和橄榄苦苷等酚具有与糖尿病治疗中使用的一些化合物类似的效果，因为它们 增加胰岛素敏感性”Tuttolomondo 说道。

“我们现在有强有力的证据表明，每天定期食用特级初榨橄榄油，尤其是长年食用，具有预防和调节血糖水平的作用，”他补充道。

““虽然你不能指望仅仅通过吃一份加特级初榨橄榄油的沙拉就能降低血糖，但每天、家庭和传统食用特级初榨橄榄油已被证明能有效降低糖尿病的患病率，”他指出。

橄榄油是更健康、更美味的脂肪选择

“特级初榨橄榄油的独特品质之一是其风味。除了广泛的健康益处外，它还具有精致的口感，”Tuttolomondo 说。 “没有其他烹饪油脂能像特级初榨橄榄油一样将良好的感官特性与有益营养结合在一起。这是一个小奇迹，兼具健康与美味。”

不过，他强调，其他脂肪也有益于人体健康。

“考虑一下 Omega-3 和 Omega-6 等多不饱和脂肪，它们已被证明在预防心血管疾病方面发挥着作用。不过，在日常使用中，它们都无法与特级初榨橄榄油相比，”Tuttolomondo 说。 “对于遵循地中海饮食的人来说，特级初榨橄榄油是每顿午餐和晚餐的主食。”

“当我们谈论 Omega-3 和 Omega-6 时，我们会想到蓝鱼或杏仁提取物中的脂肪。虽然有些人午餐吃五颗杏仁，但以杏仁为基础的饮食是不切实际的，”他补充道。

南瓜籽油或亚麻籽油等健康脂肪具有有益的特性，但不具备特级初榨橄榄油相同的感官特性。

“它们是有益的脂肪，但考虑亚麻籽油；它没有味道，所以不能通过味道来激励人们，”Tuttolomondo 说。 “我认为，我们需要通过吸引人们的味觉来吸引他们进行预防。”

同时，鳄梨油已成为多项研究的主题。 “从适口性的角度来看，它几乎没有味道，”Tuttolomondo 说道。 “它含有大量的多不饱和脂肪，但我认为对其多酚含量的研究还不够。”

应该消费多少特级初榨橄榄油？

应该每天食用特级初榨橄榄油才能获得其健康益处。

然而，并非所有特级初榨橄榄油都一样。虽然橄榄苦苷和其他多酚对人体健康有显著益处，但不同特级初榨橄榄油中酚的含量和类型各不相同。

“多酚含量取决于品种、种植面积、加工方法和外部温度等因素，”Tuttolomondo 说。 “多酚含量的阈值是高品质特级初榨橄榄油的特征。”

““多酚是评价特级初榨橄榄油的标准之一，”他补充道。为了发挥显著的效果，每公斤橄榄油中的多酚含量不应低于 250 至 350 毫克。”

““有人假设，多酚含量越高，心脏保护作用就越强，”Tuttolomondo 继续说道。 “然而，我们应该永远记住单不饱和脂肪酸所发挥的关键作用，它们是所有特级初榨橄榄油的基础。”

虽然过量食用橄榄油会导致卡路里摄入过量，但研究人员一直致力于确定特级初榨橄榄油的每日推荐剂量。

“许多研究表明，20 克特级初榨橄榄油可以最大化地中海饮食的益处，”Tuttolomondo 说道。 “这相当于大约一至一汤匙半。”

“然而，干预研究已经评估了每天四汤匙对心血管的影响，”他补充道。 “考虑到体重调节和总体卡路里摄入量，我想说我们消耗的特级初榨橄榄油越多越好。”