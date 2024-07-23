为什么特级初榨橄榄油与降低痴呆症风险、改善大脑健康有关

自古以来，痴呆症就伴随着衰老，但对其致病机制的认识才刚刚开始。

以德国精神病学家阿洛伊斯·阿尔茨海默 (Alois Alzheimer) 的名字命名， 阿尔茨海默氏病 据估计，全世界有 60% 至 80% 的痴呆症病例是由痴呆引起的，并且必然会导致死亡。

该疾病的特点是认知能力下降和记忆力丧失，影响 65 岁以上人群的 40%，80 岁以上人群的 -%。

虽然自 2001 年以来，因中风和心脏病等疾病导致的死亡人数一直在下降，但年龄标准化的痴呆症死亡率在同一时期却有所上升。

目前，全球有超过 55 万阿尔茨海默病患者，预计这一数字将 2050的三倍 随着人口和预期寿命的增加。

尽管针对该疾病的许多实验性治疗方法正在研发中，但大多数研究都集中在预防上。

大量研究表明，消费 特级初榨橄榄油 链接到 改善认知功能 并降低患痴呆症的风险。

在最近发表的一项对 92,383 名美国成年人进行 28 年观察的队列研究中，每天食用超过 28 克橄榄油的人与从不或很少食用橄榄油的人相比，患痴呆症相关死亡的风险降低 -％。

与之前的许多研究不同，这些结果与总体饮食质量无关。

多酚可破坏斑块积聚并减轻炎症

茶多酚 是一组存在于植物（包括橄榄）中的天然化合物，以其抗氧化特性而闻名。

它们具有多种健康益处，包括潜在的预防心血管和神经退行性疾病。

特级初榨橄榄油以其丰富的多酚含量而闻名，这为其提供了大部分 对健康的益处 并为其做出贡献 独特的风味 和香气。

特级初榨橄榄油含有 25 种多酚，包括 油橄榄, 油酸甘油酯, 橄榄苦苷 和 羟基酪醇.

其中，橄榄苦苷和橄榄苦苷与预防和缓解阿尔茨海默氏症等神经退行性疾病最为密切相关。目前 研究 这表明这种情况有多种发生方式。

橄榄苦苷苷元（橄榄苦苷化合物）可诱导自噬，这是一种自然过程，可消除蛋白质团块和受损细胞器（细胞成分）并阻止其积聚。在阿尔茨海默氏症等痴呆症中，有两种蛋白质与此类积聚有关。

淀粉样β蛋白前体与多种生物功能有关，从突触的形成和修复到激素调节。它还会形成对神经​​元有毒的淀粉样β蛋白。

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淀粉样β蛋白很容易积聚，形成称为低聚物的小簇，并最终积聚成巨大的淀粉样斑块。

这些累积物很危险，原因如下。它们可以通过免疫反应引发炎症，还可能诱导异常 tau 蛋白的产生。

Tau 蛋白对于维持神经元的正确结构至关重要。然而，当 tau 蛋白分子受损时，它们会脱落并形成称为神经原纤维缠结的簇。当这种情况发生时，神经元会死亡，从而扰乱大脑内的信息传递。

在阿尔茨海默病患者中发现了自噬缺陷，同时淀粉样蛋白低聚物和斑块以及神经原纤维缠结的水平也升高了。

因此，橄榄苦苷诱导这一过程的能力可能是特级初榨橄榄油预防神经退行性疾病的重要机制。

未患阿尔茨海默病的老年人的大脑中也存在淀粉样斑块，这意味着不止一个因素在起作用。

神经炎症是一种强有力的候选因素，即小胶质细胞和星形胶质细胞等神经胶质细胞的激活，它们可以固定神经元并帮助其正常运作。

这些细胞的激活会导致细胞因子和趋化因子等炎症因子的产生，这些炎症因子已被观察到出现在阿尔茨海默病患者大脑中的斑块和受损神经元周围。

特级初榨橄榄油中发现的酚类化合物，如羟基酪醇和橄榄苦苷，已被证明能够阻止核因子 kappa B (NFkB) 转入细胞核，导致促炎剂的产生减少，从而抑制由神经炎症引起的神经炎症。小胶质细胞。

此外，还观察到这些化合物可以增强抗炎细胞因子的分泌，同时抑制促炎细胞因子的产生，从而提供了一种对抗神经炎症的多方面方法。

单不饱和脂肪酸与大脑健康有关通过心血管系统

橄榄油除了富含多酚外，还富含 单不饱和脂肪酸 （单不饱和脂肪酸）。

我们推荐使用 著名 七国研究 发现不同的脂肪对健康的影响可能截然不同。研究显示，尽管希腊和其他地中海地区的居民饮食脂肪含量高，但他们患心脏病的几率却很低。

研究人员得出的结论是，这是因为他们饮食中的主要脂肪不是心脏病发病率较高的国家常见的饱和动物脂肪，而是橄榄油中的单不饱和脂肪。

有力的证据 存在链接 心血管疾病 和阿尔茨海默氏症，因此减少前者是预防的关键策略之一。

我们推荐使用 饱和脂肪的替代品 含有单不饱和脂肪酸（如油酸）的橄榄油在这方面已取得良好效果。油酸是橄榄油的主要成分，占橄榄油的 70% 至 80%。

除了帮助调节免疫功能外，研究还表明，当用单不饱和脂肪替代膳食中的饱和脂肪时，它可以通过降低胆固醇等血脂水平来降低患心血管疾病的风险。

事实也证明，增加或减少人体血清中的后者可改善 HDL（高密度脂蛋白）与 LDL（低密度脂蛋白）的比率。

心血管疾病可能导致痴呆症发展的一个重要途径是血脑屏障的破坏。血脑屏障是指中枢神经系统血管系统的特殊特性，它控制着血液和大脑之间的离子、分子和细胞交换。

当血脑屏障出现功能障碍时，它会让有毒分子进入大脑，并损害淀粉样β蛋白和异常的tau蛋白等有毒物质的消除。

这会导致神经炎症和氧化损伤增加，这也与阿尔茨海默病有关。

研究 研究发现，经常食用特级初榨橄榄油可以降低海马和周围区域血脑屏障的通透性，从而有助于恢复正常功能。

EVOO和地中海饮食

多项研究得出结论，坚持 地中海饮食 相当于降低罹患痴呆症（包括阿尔茨海默病）的风险。

英国生物银行 2023 年的一项队列研究发现，个人的依从性越高， 降低风险 患痴呆症的风险。令人惊讶的是，无论遗传倾向如何，这一结果都是正确的。

2023 年美国的另一项研究发现，死于阿尔茨海默病的人的大脑中地中海饮食中常见的五种微量营养素的含量明显低于死于阿尔茨海默病的人。

该研究分析了 31 名平均死亡年龄为 75 岁的捐赠者的大脑，发现患有该病的人的大脑中番茄红素、视黄醇、叶黄素、玉米黄质和维生素 E 的含量约为一半。

尽管人体只需要少量这些物质，但它们对于维持许多身体系统（例如免疫系统、眼睛和皮肤）至关重要。

地中海国家历史上 最健康的国家 是世界上心血管疾病和癌症发病率较低的国家，且预期寿命较长。

从纯粹的饮食方面来看，地中海饮食以水果、蔬菜、豆类、坚果、全谷物和 一些乳制品，特级初榨橄榄油是主要脂肪来源。

位于西班牙的地中海饮食基金会是致力于研究和推广地中海饮食的最具影响力的组织之一，它将饮食定义为一种生活方式。 在基金会看来，生活方式和价值观是不可分割的重要组成部分。

这反映在地中海饮食金字塔中。与人们更熟悉的食物金字塔不同，地中海饮食金字塔的基础是身体方面的锻炼、休息、社交和烹饪，价值方面的则是对可持续、本地、季节性和环保食物选择的承诺。

虽然还需要更多的研究来确定地中海饮食如何帮助人体避免和抵抗许多疾病，但其对人类健康的益处已经得到充分证实。