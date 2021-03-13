World Olive Oil Competition 2025 年实时更新

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2025 年首批结果公布

4 月 13 日 34:- UTC

来自纽约的 OOT 员工报告

从哈恩到湖南，农民、磨坊主和瓶装商都在热切地等待着他们的特级初榨橄榄油是否能在 2025 年的橄榄油大赛上获奖的消息。 NYIOOC World Olive Oil Competition.

全球规模最大、最负盛名的橄榄油品质大赛结果已经开始公布。来自阿尔巴尼亚、克罗地亚、意大利和美国的 22 种橄榄油在第一天获奖。

提交截止日期延长至 15 月 - 日th，来自北半球 25 个国家的生产商已经将他们的特级初榨橄榄油送去进行分析 NYIOOC 球队。

为了让生产者有尽可能多的时间从他们的成就中获益，获奖结果将在整个评审期间经过验证后发布（而不是等到最后一个样品评审完毕后才批量发布）。

北半球的实时结果将于三月份开始公布，直至所有获胜者揭晓。

现已出版第十三版， NYIOOC 是世界上卓越的橄榄油质量竞赛，来自数十个国家的参赛作品争夺该行业最令人垂涎​​的奖项。年度业绩通过 领先媒体 在世界范围内，在 世界上最好的橄榄油官方指南 和 Olive Oil Times 世界排名.