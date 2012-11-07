几周后，美国国际贸易委员会将在华盛顿举行一次公开听证会。 “美国橄榄油生产商与主要外国供应商之间的竞争条件”。 的 展开调查 应众议院筹款委员会主席戴夫·坎普的要求。

建议在机翼中等待 联邦市场秩序 由加利福尼亚生产商起草的草案，希望为进口橄榄油设置新的障碍，同时为自己的生产扫清道路。 双方都在努力 因为应该是一场激烈的战斗。

目前，国内橄榄油生产商所提供的燃料不足美国人消费量的2％，其中近98％是进口的，据报道，包括在这些页面中，美国生产商可以 有一天 供应5％。 但是，是否还会有如此恶毒的争斗，争夺另外2％（仅8,000吨）？

事实证明答案是否定的。 双方所知道的远远超过了广泛报道的5％。

根据加利福尼亚橄榄油行业的消息来源，本地行业参与者将目光投向提供超过5％的国内需求。 实际上，他们并不认为完全不可能 所有 美国人需要的橄榄油最终可以由美国生产商提供。

从总体上看，美国人今年将消耗280,000万吨橄榄油，即74万加仑，成为欧洲以外全球最大的市场。 一个现代化的高密度农场每英亩可生产160加仑，因此您需要大约462,000英亩才能生产那么多的橄榄油。

听起来很多吗？ 是的，不是。 考虑一下：在加利福尼亚，仅杏仁就有800,000万英亩土地。 还有西班牙橄榄油生产商 hojiblanca 估计其拥有的土地将很快达到1.2万英亩。

似乎突然可以达到462,000英亩，尤其是如果您从佐治亚州，亚利桑那州和德克萨斯州投了几片土地。 实际上，它看起来像这样：

因此，难怪欧洲生产商会武装起来， 要求最高级别的行动 他们认为这是美国为建立贸易壁垒所做的努力。 美国人说他们只是在寻求 “公平竞争。” 但是，某些行业参与者可能真正想做的却更像是一个462,000英亩的土地 “梦想港湾。”

