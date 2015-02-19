EVOO Research在希腊碰壁

我已经报告了一年多的关于实施 欧盟标签法规432/2012 在希腊。 试图解开这个高迪安关于错误信息和科学混淆的结局是一项艰巨的任务。

我的调查仍在继续，已经超出了我在前几篇文章中报道的事件。 我面对的是利益冲突，政治干预，专业嫉妒以及欧盟科学界内部可能的科学不端行为和欺诈。

当我开始这一旅程时，我以为科学家是真理和创新的追求者。 至少那是我直到那时的经验。 但是，在现代希腊，即使一些工作不合标准甚至是彻头彻尾的欺诈行为，一些由于家庭关系或政治​​联系而紧密联系的学者也会得到优惠待遇。 希腊为数不多的人脉渊博的学者提供了大量资金。 最近有报道说，以欺诈方式获得了数百万欧元的欧盟研究补助金。 所涉及的研究者的名称尚未公开。

三位著名科学家给希腊国会前任总统的信中透露了个人的学术竞争。 Dimitrios Boskou，Maria Tsimidou和Alexios-Leandros Skaltsounis于18年2014月432日成立。他们反对去年议会议员向欧盟部长Athanasios Tsaftaris提出的与欧盟健康声明标签法规2012/-有关的问题。

这是节选：

“令我们惊讶的是，我们发现了一个国际网站（oliveoiltimes.com）报道一组希腊的民选官员在提交国会的一个问题，它与科学分析（NMR）相关检测两个特定物质（oleocanthal和oleacein）在初榨橄榄油，并要求主管当局，即EFET（希腊国家食品安全局）和农业发展与食品部批准科学分析（NMR），以证明希腊生产的某些油的优越性。 我们认为这样的行为是极度误导的，科学上含糊的，在生产者之间造成了极大的混乱，并引起了许多有关其动机的问题。”

促使这三位科学家写信质疑民选官员动机的动机花了一段时间才弄清楚。 但是，激励民选官员的动机更加明显。

一群代表橄榄种植者行事的议员提出的问题是要澄清为什么EFET拒绝执行Tsaftaris本人早先如此热情地接受的法规。 NMR将是用于此目的的理想仪器。 但是，为了使NMR更易于访问，需要做出政治决策和支持。

全球科学界热烈欢迎 核磁共振法 用于精确测量单个酚类化合物，但在希腊却被忽略了。 为什么？ 因为有大量的欧盟资金处于危急关头。 欧盟一直慷慨地资助希腊科学家寻找新的方法来测量橄榄油中的酚类化合物，以实施欧盟标签法规432/2012，但是NMR的发明是没有欧盟的任何研究经费的。

标签上允许以下健康声明： 橄榄油多酚 有助于保护血脂免受氧化应激。 该声明仅适用于每5克橄榄油至少包含20毫克羟基酪醇及其衍生物（例如橄榄苦苷复合物和酪醇）的橄榄油。 为了承担索赔要求，应向消费者提供每天摄入20克橄榄油可获得有益效果的信息。

与上述欧盟所允许的健康主张相反，写这封信的三位科学家（博斯库，Tsimidou和Skaltsounis）声称无法量化橄榄油中单个酚类化合物的健康益处：

“希腊议会提出的问题在科学上很复杂，什么是最有效，最可靠和最经济的分析方法，或者应该识别哪些物质，这是科学界应该回答的问题，而不是国会议员要回答的问题。 橄榄油中的生物活性成分非常丰富，这是与羟基酪醇和酪醇化学相关的生物酚，无法量化每种化合物对健康的总体有益作用。”

但是欧盟已经量化了羟基酪醇及其在橄榄油中发现的衍生物对健康的益处。 这是合格的高多酚EVOOs标签上允许的健康声明的基础。 实际上，Tsaftaris被问到是因为他对EFET具有权威，因为有人抱怨EFET不允许执行欧盟健康声明法规。

更令人感到奇怪的是，签署了这封抗议信的三位科学家在橄榄油研究领域都广受尊敬。 这让我很好奇。 因此，我研究了他们之间的纠缠关系。 Tsaftaris还是位于萨洛尼卡（Thessaloniki）的亚里士多德大学（Aristotelian University）的教授，该大学的总部设在Boskou和Tsimidou。 他们会影响EFET实施法规吗？

我很惊讶地在信上看到Skaltsounis的名字。 Skaltsounis是雅典大学药理学系主任，Prokopios Magiatis发现了可准确测量个体的NMR方法 橄榄油中的酚类化合物。 他为什么不希望将NMR用于测量橄榄油中的羟基酪醇及其衍生物，以符合法规要求？ 为什么这三位科学家让没有相关权威或知识的希腊国会总统参与？ 他们是否相信自己拥有如此大的政治权力？

我的调查发现，在这封特殊信件后面隐藏了许多违规行为和恶性竞争。 但首先要回顾一下导致事件发生的事件以及一些其他背景。

在最初的问题之后，Tsaftaris向EFET咨询了，答案是： “由于法规中没有特别提及，因此无法测量和包含油橄榄酚和油橄榄素以符合健康要求。” 听到我认为是错误的，不科学的决定后，我立即打电话给欧盟并写了一封信，要求澄清应测量哪些特定的羟基酪醇衍生物以符合健康要求。 我还写信给EFET，解释了该法规，并提出了包含油烟碱和油精的理由。 该法规涉及羟基酪醇的衍生物，例如酪醇等。 橄榄油化学 会知道他们指的是什么其他衍生物。 即使他们不知道，他们所要做的就是像我一样在Google上搜索它。

广告

广告

因此，EFET推翻了他们的决定，并确认确实应测量油烟碱和油精，以符合健康要求。 听到此消息后，我立即写信给欧盟，通知他们EFET接受了油橄榄酚和油精，因此不再需要他们的意见。 我还补充说： “我的理解是，EFET作为希腊食品质量和安全管理机构，有权解释如何实施欧盟法规。” 我请他们确认这一事实。

具有讽刺意味的是，如果记者热衷于阅读没有正式化学或法律背景的研究论文和法律简介，就不得不解释欧盟法规和EFET在欧盟中的法律地位背后的化学。 在我发布肯定的决定后不久，EFET再次失败，并要求欧盟澄清是否应包括油橄榄石。

这是一场灾难性的事件 希腊橄榄油，其比油精含有更多油橄榄素。 对于非常需要好消息的行业来说，EFET的有利决定将是一个非常积极的发展。

同时，由于他们正在重组其办公室和部门，我不得不多次向欧盟重新发送信函。 经过一年的拖延，欧盟终于回答了我的问题，并告诉我，欧盟成员国中的国家食品安全机构确实拥有充分的权力来解释和实施欧盟法规。 欧盟只有在接到投诉后才介入，在这种情况下，他们会进行调解，但最终决定由欧盟法院决定。

收到电子邮件后，我回信询问是否有任何其他国家或个人对EFET提出投诉。 他们为我提供了一个链接，所有投诉都在该链接上进行了记录。 我确认没有就此或任何其他问题对EFET提出投诉。

这使我得出一个显而易见的结论，即导致EFET改变观点的投诉源于希腊内部。 但是，谁负责制止将对希腊橄榄油产生如此积极影响的法规呢？

我决定与写这封信的人会面并面谈，首先是Skaltsounis先生（当时他在雅典），我之前曾写信给Boskou和Tsimidou，但我的电子邮件没有收到答复，也没有回电。 Tsimidou还在研究一种测量橄榄油中酚类化合物的新方法，并一再忽略了NMR方法。

Skaltsounis欣然同意接受采访。 作为雅典大学药理学系主任，Skaltsounis在Magiatis和Melliou进行研究的同一个系中。 我在大学的实验室遇到了Skaltsounis。

Skaltsounis最近发表了一篇论文，他宣布发现了一种新的CE（毛细管电泳）方法，用于测量油橄榄酚和油精。 Skaltsounis声称这种新方法已通过HPLC验证，他引用了Magiatis的NMR论文作为其有效性的证据。 我问他Magiatis或Melliou是否使用NMR验证了他的方法。 “他们不知道自己在做什么。”他强调说。

我不想把这次采访变成一场辩论，所以我允许他继续。 我想找出他袭击两名在自己部门工作的科学家背后的原因。 我以前见过科学竞争，但这是个人的竞争。

Skaltsounis慷慨地向我展示了他的实验室以及正在进行的所有研究工作。 他高兴地摆姿势拍照，同时声称不像某些人那样寻求宣传。 “Magiatis和Melliou的宣传是显而易见的，因为他们在定量NMR方面的工作已在国际上获得好评。

这是他的研究论文摘录：

“据我们所知，在此我们描述了第一种经过验证的CE方法，该方法适用于同时，定量测定橄榄油中的油橄榄素和油精。 迄今为止，仅报道一种满足这些标准的检测方法（Karkoula，Magiatis等，2012）。 与后者相比，采用定量NMR的CE分析更为简单和经济，但定量结果具有可比性，并且具有相同的重现性……其他更常规的方法，例如HPLC，需要更长的分析时间（40分钟对15分钟），并且便于测定仅含油的（Impellizzeri＆Lin，2006）。”

有人怀疑使用HPLC作为验证方法之一，结果是否确实准确且可重复。 HPLC已被Magiatis在HPLC方法的研究中驳斥，并在同行评审期刊上发表。 简而言之，油橄榄石和油精与HPLC中使用的甲醇或/和水反应，导致测量结果不准确。 为了使Skaltsounis CE方法起作用，需要纯油橄榄酚和油精作为参考标准。

“我们正在尝试在我们的实验室中生产纯油橄榄酚和油精。 我们计划让它们成为第一个经过验证并被接受的纯形式的油橄榄酚和油精的形式，” Skaltsounis告诉我。

“那么，您将成为采用这种新方法进行的所有测试的油橄榄酚和油酸甘油酯的提供者？” 我问。 “当然可以。”他说。 “我们在雅典郊区设有另一个实验室，我们也与大学合作开展工作。”他补充说。

“因此，使用您的CE方法，您是否能够测量油烟碱和油精以证实欧盟法规？” 我问。 “好吧，我们不知道要测量哪些，因为它们会随着时间而变化。”他解释说。

他给我看了一张图表，该图表说明了油烟碱和油精如何还原为原来的羟基酪醇和酪醇。 “这就简单地证明了油藤黄和油精是羟基酪醇和酪醇的衍生物。” 我说过但是Skaltsounis只是摇了摇头。

对于记者而言，为什么Skaltsounis不想使用NMR测量方法来实施该法规，这一点变得显而易见。

希腊正处于人才流失之中，迫使最聪明，最有才华的科学家前往国外工作。 但情况变得更糟。 希腊似乎也在遭受知识产权流失的困扰。

希腊科学界继续创新和发明新方法以及获得专利的想法和发现。 但是他们怎么了？ 他们去哪里？ 谁获得信用，谁受益？

我从另一位教授那里获悉，Magiatis已向雅典大学提出正式申诉，要求Skaltsounis与加利福尼亚希望市癌症研究机构合作在美国专利局注册了一项专利。 Magiatis声称他是发明家之一，但他没有得到承认，雅典大学也没有。 我问了Magiatis这件事，他确认他确实提出了申诉。

针对Skaltsounis提出的关于Magiatis的专利权的投诉，雅典大学仍然坐在办公桌前的某个地方。 大学的两位连续的教务长没有采取任何行动来调查一年多前对Skaltsounis的科学行为不端的投诉。 就像希腊的许多其他事情一样，它没有得到答复和调查。

应当指出，Skaltsounis的兄弟是希腊的最高法院法官。 有人建议这也许是不采取行动的原因。 也许当局不急于调查针对最高法院法官兄弟的可能的不当行为。

我已将本文的副本发送给Boskou，Tsimidou和Skaltsounis，但未收到任何回复或评论。

事实是，NMR不仅可以一次测量油橄榄黄酮和油酸甘油酯，还可以在3分钟内测量许多其他酚类化合物。 对于发现它的科学家来说，NMR方法没有持续的收入来源。 闲置或在国际上的大学和研究实验室中都有大量的NMR设备闲置。 使用它们而不是尝试开发仅可测量两种酚类化合物并需要购买纯油橄榄酚和油精的另一种方法会更好吗？

国际奥委会将决定他们应采用哪种方法来准确测量橄榄油中的各种酚类化合物。 答案是显而易见的。

