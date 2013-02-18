希腊橄榄油“为X解决”的时间

Google的新颖思想和开拓性思维方法被称为 “解决X'。 整个概念是，无论其性质如何，一个大问题都需要一个根本的解决方案，而该解决方案可以通过使用最先进的技术来实现。 Astro Teller在一个评论中 有线杂志文章, “Google X Head on Moonshots：10倍于10％，“解决全球性问题的思考不仅适合大公司和强大的组织，而且每个人只要动脑筋并以非凡的思维去思考，就可以尝试一下。提出解决方案。 而且，与通常的看法相反，尝试提高10倍而不是10％通常更容易。 所谓的 “月球思维”是渐进式思维的反面。 与其缓慢地寻求解决方案的方法，不如将重点放在大事情上并直接去那里。

在橄榄油和当今特殊情况下，并行性显而易见：如果希腊的橄榄油种植者和生产者能够克服 不利情况，那么他们就必须追求并维持能够使他们继续前进的巨大收益的生产。 但是，如果他们按照本书的规定去做，那么任务就很难完成。 这意味着他们必须灵活，思想开放，并且无论橄榄油行业的规模和实力如何，他们都应着眼于寻找解决问题的整体解决方案。 换句话说，他们应该做一个月球思维。

长期存在并且诱使整个行业发展的问题可以放在月球上，并变得过时。 例如，代替丢弃来自油厂的液体残留物，这种做法有时会使油厂所有者因污染而对公共机构负责，而可以采取另一种途径来纯化油并将其转化为适合灌溉的水。 该技术已经存在，但是单个工厂所有者购买和使用必要的设备非常昂贵，因此生产商可以提出一个具有成本效益的解决方案，也许可以通过建立一个为许多橄榄油工厂提供服务的废物处理厂来解决。

每年夏天，辩论会围绕果蝇的农药是否有效以及新鲜橄榄油的效果如何进行辩论，因为果蝇对其品质有重大影响。 但是，如果生产者专注于问题，并尝试一点点不改善，反而消除了整个问题，他们会发现 遗传学可能就是这个地方 到目前为止，他们还没有进行搜索来找到问题的答案。 这种方法需要在欧洲范围内加以澄清，但请记住，尝试使事情变得更好十倍可能比仅实现百分之十的改进要容易得多。

希腊橄榄油的出口疲软，世界市场以意大利和西班牙油为主。 运往德国，俄罗斯或中国的更多吨橄榄油对出口公司有利，但与在消费者心目中确定希腊橄榄油质量并在全球范围内进行品牌推广的整体尝试相比，它们并不那么重要。

橄榄油种植者和生产者构成希腊农业种姓的敏感部分，它们是更大齿轮中的相当大的齿轮。 简而言之，它们太重要了，以至于不能失败，无法融合进高级思维 “解决X”是生存甚至繁荣所需要的。