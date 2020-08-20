加州橄榄牧场的意大利问题

你们中的一些人可能在 2012 年 - 月和我一起在华盛顿参加了 听力 在美国国际贸易委员会（USITC）就美国橄榄油生产商和主要外国供应商之间的竞争状况提出上诉。

Olive Oil Times 刚开始报道行业新闻才几年，美国国际贸易委员会的听证会当时就让人觉得是一件大事——一场美国新兴生产商与老牌进口商对决的法庭大戏。

主角是加州橄榄牧场（COR），该公司一直在游说 “COR 和其他人认为，欧盟与中国处于“公平竞争”状态，而欧洲生产商享受着不公平的优势，包括政府补贴。与此同时，他们规避了质量标准和标签规则。

“一旦美国橄榄油行业被允许在基于价格和质量的市场上公平竞争，”COR 副总裁 Adam Englehardt 说过 在诉讼程序中， “消费者将能够根据可靠的标签和标准做出明智的购买决定。”

美国人消费的橄榄油中 95% 以上是进口的。Englehardt 认为，这种贸易不平衡 “如果美国不能大量生产橄榄油，这种情况是可以预料的。”但当时 COR 正在经历爆炸式增长——购买土地并与农民达成高价交易，然后将橄榄油推向美国杂货店的货架。

此次听证会是在一项具有开创性的 加州大学戴维斯分校报告，部分资金可疑地来自加州生产商，该研究发现进口橄榄油的贴错标签比国产橄榄油要多。后来出版了一本书， 额外处女 汤姆·穆勒 (Tom Mueller) 撰写，揭露了橄榄油行业的阴暗面。

主流新闻煽动读者疯狂 耸人听闻的标题 谴责旧世界的橄榄油欺诈行为，而 COR 则高歌猛进——在消费者不信任和 购买美国 情绪达到顶峰。

然后现实就开始显现。

另一家充满活力的新贵 Boundary Bend 从澳大利亚飞来， 设立 在加州购物并开始向农民支付 更 比 COR 更高。欧洲公司 扩大 他们在中央山谷的运营。反复无常的天气、干旱和火灾给 COR 整齐、高密度的 Arbequina 幼苗带来了不确定因素。

我很惊讶我们 报道 2012 年 COR 正在谈判 购买意大利橄榄油品牌 Lucini。我认为这是该公司的一项战略，旨在将其自产橄榄油的分销范围扩大到 Lucini 可能更强大的专卖店。

COR 当时的首席执行官是 Gregg Kelley，他曾是硅谷高管，知道如何筹集资金——而且 他做到了由于需要安抚新投资者和公司最初的西班牙支持者，保持快速增长的压力必然导致公司采取下一步行动。

“我们面临的主要挑战是供应，”凯利 说过 2015 年，即收购 Lucini 后不久。 “我们加州的土地和资源足以满足目前的需求。 Olive Oil Times. “你必须记住，我们着眼于长远发展。”

COR 对持续增长的需求，以及意识到仅靠加利福尼亚州无法满足美国 350,000 万吨橄榄油需求的大部分需求，促使凯利的团队向南美和欧洲供应商寻求帮助——这些令人恐惧的进口油是 COR 及其游说者在几年前花费了大量时间进行妖魔化的地方。

“我们首先通过 COR 让加州名声大噪，”Kelley 告诉我们 在2017， “现在我们希望让更多人关注阿根廷。”COR 或许是想提高阿根廷葡萄酒生产商的知名度，但这还不足以在酒标上标注出来。

2018 年，COR 亮相 它的 “目的地系列” 在该品牌的标志性包装中。凯利在批准这个口号时一定是在引导他内心的库比蒂诺 “全球种植，加州制作” 出现 用相对较小的字体 “加州”雨伞。

这是经典 “如果你不能打败 和em，加入 和em。”突然之间，COR 成为了他们抱怨的补贴的受益者。尽管他们一直在谈论真实的标签，但许多人指责该品牌贴着城里最具欺骗性的标签之一。

意大利也有类似的情况。

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自古以来，意大利橄榄油就享有来之不易的全球最佳橄榄油美誉。问题在于供应量一直很少。意大利人消费的橄榄油比该国生产的还多。他们是如何做到每年向遥远的海岸出口 50 万吨橄榄油的？

喜欢 “在加州制作”， ““意大利产品”这一稳操胜券的卖点，足以让意大利产（即使不是意大利生产的）橄榄油出现在全世界的每一家商店和几乎每一个厨房里。

来自西班牙、摩洛哥、希腊的精油和突尼斯的葡萄酒被巧妙地混合在一起，装在印有意大利品牌名称和图像的瓶子和罐子里，并被宣称 意大利产品。 桥梁 真正的意大利橄榄油从未离开过 The Boot。

后来情况开始发生变化。西班牙厌倦了将三分之一的国土用于生产一种无利可图的商品，开始努力打出自己的旗帜，建立品牌并增加价值。意大利农民开始对声称是意大利产品但实际上不是的产品表示不安。

这款 ““意大利制造”活动启动 羞辱 试图欺骗消费者的公司，并制定了新的规则来迫使瓶装商对欧洲及其他地区的石油来源更加透明。

这就是现在加利福尼亚州正在发生的事情。

全新 立法正在辩论的 AB-535 将禁止使用 “加州橄榄油，” “加州橄榄”或其他类似术语，出现在品牌名称和包装中，且并非由加州种植的橄榄制成。

“这是为了回应加州橄榄牧场的产品日益贬低加州特级初榨橄榄油，这些产品带有讽刺意味和虚假陈述，在标签上标有加州的名称，让消费者误以为橄榄油来自加州，”新成立的加州橄榄油标签真相联盟创始人艾伦·希尔伯格告诉 Olive Oil Times.

但 COR 却有不同的看法。 “AB-535 所监管的橄榄油标签只要明显标明其产品的原产地，就不会产生误导，”该公司新任首席执行官 Michael Fox 表示。 Olive Oil Times。但如果 COR 真的想明确来源，为什么不为他们创建一个单独的品牌，就像它的 Lucini 系列一样？

在他们的 2019/20会员协议加州橄榄油委员会宣布了一项新规定： “如果使用 ““加利福尼亚”一词，例如公司名称，品牌名称或其他词或单词组，或在会员出售的任何油类标签上标识加利福尼亚的图像，则必须有100％的水果才能产生这种油仅来自加利福尼亚州。”

这使得 COR 不再具备加入该组织的资格。该公司的一位发言人表示，他们无论如何都无意重新加入 COOC。

情况已经很明显了。但真正的问题并不是人们无法从标签上判断油是在加州还是其他地方生产的。问题是他们很在意。

特级初榨橄榄油产自意大利、加利福尼亚、突尼斯还是斯洛文尼亚，这不应该成为购买决策中最重要的因素。当然，不用玩文字游戏和欺骗就能知道原产地，这很好，但重要的是：它好吗？

全球有数十个国家生产高品质特级初榨橄榄油，无论身在何处，优秀的生产商都值得您光顾。

问题在于人们不知道如何独立确定质量，因此他们依赖于遵循少量规则的标签上的神秘信息。

加州制造 是一长串毫无意义的营销术语中的又一个条目，例如 意大利产品 和 冷榨。

在理想世界中，我们都知道特级初榨橄榄油的味道应该有多好，而民族主义在我们的购买决策中不会发挥太大作用。在此之前，情况就是这样的。