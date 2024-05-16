收成不佳后，一些摩洛哥生产商的一线希望

摩洛哥的收成令人失望，但对一些生产商来说却有一些好消息。

Adil Bajoub，摩洛哥第一个农艺工程师和协调员 橄榄油专业硕士学位告诉 Olive Oil Times 摩洛哥预计在109,836/2023作物年度生产24吨橄榄油。

尽管最初的干燥状况引起了人们的担忧，但马拉喀什最近的降雨让我们对即将到来的季节的前景更加乐观。 - Wajih Rekik，CHO America 首席执行官

虽然这超出了最初预期的 106,000 吨和去年的产量（国际橄榄理事会将其从 156,000 吨下调至 107,000 吨），但仍大大低于 160,000 吨的五年平均水平。

摩洛哥跨专业橄榄联盟主席拉希德·贝纳利 (Rachid Benali) 告诉当地媒体，收获前几个月降雨不足，导致石油积累水平远低于此前预期。

“在干旱地区，产量很少，”他说。 “即使在橄榄坐果良好的地区，橄榄也很小。石油产量没有达到 20% 到 22%，而是在 10% 到 15% 之间。”

然而，该县的一些农民和磨坊主仍然取得了获奖的品质。三名制片人在 2024 年电影节上合计获得一项金奖和两项银奖 NYIOOC World Olive Oil Competition.

“尽管降雨不足，但今年的收成好于预期。”CHO America 的首席执行官 Wajih Rekik 说道，该公司的 Moresh 品牌获得了银奖。

“我们的橄榄油质量很高，大部分产品的酸度水平都低于 0.2%，”他补充道。 “尽管最初的干燥状况引起了人们的担忧，但马拉喀什最近的降雨让我们对即将到来的产季前景更加乐观。”

而 CHO集团 是突尼斯的 最大的橄榄油生产商，该公司还管理着马拉喀什附近 280 公顷的橄榄园。

公司数据显示，CHO集团本作物年度将出口600吨Moresh特级初榨橄榄油，法国、美国和加拿大为主要目的地。 “与 2024 年相比，我们 2023 年的销售额增长了四倍。”Rekik 说道。

马拉喀什东北约400公里处，背后的生产者 诺非斯 还庆祝了有机Picholine的相对成功的收获和金奖。该家族在 Saïss 附近种植了约 300 公顷的橄榄树。

Noor Fès 背后的生产商认为，当地的 Picholine 品种是摩洛哥克服气候变化相关挑战的关键。 （照片：努尔·菲斯）

“今年的收成非常好。”该公司总经理 Ghizlane Tazi 说道。 “与去年相比，我们的产量稳定：我们有大约 400 吨 特级初榨橄榄油设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“

塔齐将公司的韧性归功于其对橄榄园和农艺实践的投资。尽管如此，她承认持续的干旱和强烈的热浪对该县许多橄榄油生产商造成了影响。

“我们拥有耐用、高效的滴灌系统。”Tazi 说道，并补充说，Picholine 橄榄通常在四月初开花，这意味着它们不会受到五月其他品种开花时经历的强烈热浪和干燥风的影响。

“塔齐说，通过精心管理我们的灌溉，并通过适当的树木修剪和手工采摘来保护花蕾，最大限度地减少橄榄树轮换的影响，”努尔菲斯避免了其他生产商经历的产量极端下降。

即便如此，摩洛哥生产商和官员仍然担心 气候变化 随着该国继续变得更加炎热和干燥。该国 40% 的橄榄园没有得到灌溉，这一点尤其明显。

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“我们主要关注的是全球变暖和缺雨的影响，这给橄榄油行业带来了重大挑战，”雷基克说。 “生产和零售价格的波动可能会减少橄榄油的消费，因为买家可能会转向替代油。”

巴朱布补充说，橄榄园的早期迹象表明，这个北非国家（非洲大陆第二大橄榄油生产国）的收成将面临另一个挑战。

“根据我在访问梅克内斯地区一些果园期间观察到的情况，气候变化对这种作物产生了重大影响：确实，[早春]的降雨带来了希望，但一些树木的开花受到了干扰有的正在盛开，有的则刚刚开始，甚至根本没有开花，”他说。

“我们预计 2024/25 作物年度产量将再次下降，”Bajoub 补充道。 “至少在梅克内斯地区，我确信产量将低于平均水平。”

尽管面临挑战，塔齐相信摩洛哥生产者可以通过采用本土品种、投资现代灌溉和遵循最佳收获实践来适应。

“趋势是波动性，因为整个地区的气候不可预测且不断变化，”她补充道。 “尽管如此，我们仍然保持乐观。”