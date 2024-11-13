丹麦家庭在托斯卡纳制作屡获殊荣的橄榄油

乔安娜和亨利克·布罗森-乔根森在佛罗伦萨和卢卡附近的托斯卡纳乌扎诺享受橄榄收获。

“我们对橄榄油的品质非常满意。味道非常好，”他们告诉 Olive Oil Times.

我们没有对树木做任何特别的护理。我们每年修剪草坪三次，不喷洒任何药剂。每年的收成完全由大自然决定。 - Henrik Brorson-Jorgense，Casale 3 Danesi 共同所有人

丹麦夫妇和他们的女儿创立 Casale 3 Danesi 2012 年，这家屡获殊荣的橄榄油生产商在 2024 年的 NYIOOC World Olive Oil Competition.

该家族拥有约 450 棵橄榄树，种植了托斯卡纳最典型的四种橄榄品种：Frantoio、Moraiolo、Leccino 和 Pendolino。这些橄榄树生长在围绕该家族房屋南侧的梯田上。

Henrik 和 Gioanna Brorson-Jorgensen 是这家丹麦小型家庭农场的联合创始人。（图片：Casale 3 Danesi）

““我们的一些橄榄树只有五年树龄，但大多数都超过70年了，”亨利克·乔根森说。 “我们的农场建于 1790 年，周围有 1.7 公顷的土地。这是一座历史建筑。正因为如此，即使是白色也无法改变。”

这座家庭农舍曾经是著名意大利演员和喜剧演员拉斐尔·皮苏 (Raffaele Pisu) 的家。 “我们当时并不知道这件事，直到村里的医生问我们住在哪里，然后才告诉我们这件事，”乔根森说。现在，屋里挂着一张皮苏在屋内拍摄的照片。

Jorgensen 表示，该家族专注于早期收获，并将所有成熟度的橄榄混合到其屡获殊荣的 特级初榨橄榄油.

“当我们开始早期收获时，许多树上仍然结着完全绿色的橄榄，其油与刚刚变成棕色或黑色以及半成熟的橄榄的油完美地融合在一起，”乔根森说。 “结果就是我们喜欢这种带有浓郁新鲜香气的特级初榨橄榄油。”

Casale 3 Danesi 用托斯卡纳的 450 棵树生产出屡获殊荣的橄榄油。（图片：Casale 3 Danesi）

“有趣的是，我们的许多酒瓶都销往了美国和丹麦，但其他许多酒瓶则留在了意大利，因为我们有几家餐厅客户，”他补充道。 “他们也在网上购买我们的橄榄油。他们在厨房里使用我们的产品来提升意大利烩饭等菜肴的口味；他们认可我们的品质。”

与邻居一样，这家人对所有农作物，包括葡萄藤和其他水果，都采用相同的有机方式。

“一切刚开始时，我们的邻居向我们介绍了橄榄油生产的奇妙世界。他管理着 2,000 多棵树，并教给我们基本知识，”乔根森说。

“我们没有对我们的树木做任何特别的事情，”他补充道。 “我们每年割草三次左右，不喷洒任何药剂。每年的收成完全掌握在大自然手中。”

随着时间的推移，乔根森在橄榄园附近种植了一片小葡萄园。 “我可以看到其中的区别，因为我们的有机方法对葡萄园来说就像一场艰苦的斗争，但对于橄榄树来说一切似乎都井然有序，”他说。

“天气和自然因素导致的橄榄产量波动，例如不同的产量和橄榄的含油量，是我们面临的最大挑战，”乔根森评论道。

附近的一家磨坊为丹麦家庭提供了生产高品质特级初榨橄榄油所需的一切。

““然而，在像这样的收获季节，强降雨使一切变得更具挑战性，这对我们或整个地区来说都不容易，”乔根森说。

Casale 3 Danesi 在意大利销售特级初榨橄榄油，并出口到美国和丹麦。（图片：Casale 3 Danesi）

““有时，工厂没有按照通常的开工时间表运行，因为许多人没有收割，这迫使我们比原计划提前几天完成收割，”他补充道。

小果园里的橄榄都是用现代电动耙子和收获季节遍布意大利乡村的传统绿色网手工采摘的。

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“当然，下雨的时候一切都会变得更加复杂，”乔根森说。 “此外，当你将湿橄榄带到磨坊时，你需要支付更多的研磨费用，因为它们的重量会有所不同。”

降雨影响了许多意大利种植者的采收作业，迫使一家人走走停停地采收。他们花了一整天的时间等待果园里的雨水变干。

“这又是一个挑战，因为一些在收获期间帮助我们的工人在其他地方也有繁忙的日程安排，”乔根森说。 “即使在收获期间面临所有这些挑战，我们仍然收获了品质极佳的橄榄油。”

“我刚刚注意到我们排名第 41st 意大利橄榄油生产商中 80 家th 全世界。我们对此非常高兴，”乔根森总结道，指的是他们在 Olive Oil Times 世界排名.