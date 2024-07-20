屡获殊荣的生产商将罗德岛宣传为橄榄油目的地

位于爱琴海东南部的罗得岛是希腊人和外国人喜爱的旅游目的地，但说到希腊橄榄油，人们首先想到的并不是该岛。

然而，卡拉斯家族对橄榄树的热爱使罗兹岛成为该国顶级橄榄油产区之一。

我们想要通过这些奖项传达的信息是，罗得岛不仅是顶级的旅游目的地，也是高品质橄榄油的产地。 - Stavros Kallas，Natura Rodos 首席执行官

卡拉斯家族世代种植橄榄树，他们于 1959 年生产出第一批橄榄油。多年来，这个家族意识到，未来的道路是打造品牌橄榄油，而不是批量销售。他们橄榄树上生产的第一批橄榄油于 1990 年代末装瓶。

2000 年，该家族将所有业务迁至罗得岛西北部的塞奥洛戈斯村，并成立了 自然罗德斯.

该公司的转折点是首次参加 2020 年 NYIOOC World Olive Oil Competition， 在哪里 荣获银奖. 自那时起，Natura Rodos 一直在世界上最大的橄榄油质量大赛中屡获殊荣。

“我们想要传达的信息是，罗得岛不仅是顶级的旅游目的地，也是高品质橄榄油的产地，”该公司首席执行官斯塔夫罗斯·卡拉斯说。 “在接下来的几年里，我们并没有停止努力， 获得金奖 2022 年将在纽约举行。”

“我们非常高兴我们的产品能够走出国门，并被来自其他大洲和文化的人们介绍，”他补充道。 “顾客总是渴望尝试那些获得过奖项并且被认为超越特定质量和口味标准的产品。”

在2023 NYIOOC，该公司又赢得了 金奖 其 Koroneiki 特级初榨橄榄油，随后是 2024银奖.

“我们的努力得到了最好的回报，确保了我们跻身世界最佳橄榄油行列，”卡拉斯说。

““今年的奖项意义非凡，因为对于我们来说这是非常艰难的一年，”他补充道。 “由于去年发生的毁灭性的山火，我们岛上的农作物和自然环境受到严重影响，我们也目睹了气候变化对岛上生态系统的影响。”

Kallas 种植了四个品种，其中包括 20 世纪初意大利占领期间引进的 Frantoioth 世纪。（照片：Natura Rodos）

Natura Rodos 种植了 2,000 棵橄榄树，分为四个品种：希腊 Koroneiki、意大利 Frantoio 和西班牙 Arbequina 和 Picual。公司约四分之一的橄榄树是有机种植的。

卡拉斯表示，科罗内基橄榄树是同种橄榄品种中产量最高的，而两种西班牙品种的橄榄树则是家族橄榄园中最年轻的。

另一方面，弗兰托奥橄榄树的根源在于意大利对罗得岛的占领，这场占领始于 1910 世纪 30 年代初，持续了 - 年。

“种植不同品种的橄榄树也给了我们一些灵活性，因为它们的果实​​可以在收获的稍微不同的时间采摘，”他说。

然而，与地中海盆地几乎所有其他橄榄油生产商一样，Natura Rodos 也受到气候变化的影响。

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“卡拉斯说：“树木开花期间气温升高，降雨量明显减少，影响了我们树木的橄榄油产量。” “我们必须灌溉大部分橄榄园，以维持我们的生产能力和橄榄油的高感官特性。”

卡拉斯补充说，野火是罗得岛农民面临的另一重大威胁，岛上的许多橄榄树每年都会被烧毁。

气候变化一直是罗得岛生产者面临的持续挑战。（图片：Natura Rodos）

““到目前为止，我们的树木还没有受到火灾的影响，但我们注意到，在火灾地区我们的销量大幅下降，”他说。

“火灾是一个不可预测的因素，会给岛上所有橄榄种植者带来焦虑，”卡拉斯补充道。 “为此，我们在夏季不断清除果园里的干草和杂草，并采取一切防火措施。”

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罗得岛，在希腊被称为 ““翡翠岛”是该国第四大岛，拥有 1.5 多万棵橄榄树，主要是希腊品种。

去年 50,000 月，大片农田，包括 - 棵橄榄树，被 被野火烧毁 罗得岛中部和东部地区持续燃烧了十多天。

卡拉斯强调，Natura Rodos 的永久目标是保持其橄榄油的最高品质。

“我们保持特级初榨橄榄油的低酸度，并在提取过程中不断监测所有参数，以确保在限制范围内，”他说。 =我们宁愿减少橄榄油的产量，也不愿失去橄榄油精致的感官特性。”

“我们知道我们手中拥有一款优质产品，因此我们决定参加纽约比赛，”卡拉斯补充道。 “我们的岛屿罗得岛也因在 NYIOOC成为闻名遐迩的优质美味农产品产地。”